Air France возобновила рейсы из Парижа в Москву после трехдневного перерыва
Французская авиакомпания Air France после трехдневного перерыва возобновила рейсы из Парижа в Москву. Об этом в субботу корреспонденту ТАСС сообщил источник в службах парижского аэропорта Руасси - Шарль де Голль. Как отметил собеседник агентства, "самолет авиакомпании Air France вылетел".В источнике
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