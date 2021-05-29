Французская авиакомпания Air France после трехдневного перерыва возобновила рейсы из Парижа в Москву. Об этом в субботу корреспонденту ТАСС сообщил источник в службах парижского аэропорта Руасси - Шарль де Голль. Как отметил собеседник агентства, "самолет авиакомпании Air France вылетел".

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