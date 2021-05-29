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Air France возобновила рейсы из Парижа в Москву после трехдневного перерыва

Французская авиакомпания Air France после трехдневного перерыва возобновила рейсы из Парижа в Москву. Об этом в субботу корреспонденту ТАСС сообщил источник в службах парижского аэропорта Руасси - Шарль де Голль. Как отметил собеседник агентства, "самолет авиакомпании Air France вылетел".В источнике

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Телеканал 360°вчера в 10:46

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ТАССвчера в 07:00
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