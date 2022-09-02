Корректировщик Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке ареста подорвал гранату в центре города Токмак в Пологском районе Запорожской области, сообщил в Telegram член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) подвергли в пятницу вечером артиллерийскому обстрелу центр города Донецка, снаряд разорвался в районе драматического театра на бульваре Пушкина в Ворошиловском районе города.
Потери Украины в ходе специальной военной операции составляют сотни тысяч человек, считает бывший заместитель командующего Силами специальных операций Вооруженных сил Украины, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины генерал Сергей Кривонос.
Депутаты парламентской группы «Жаңа Қазақстан» («Новый Казахстан») казахского мажилиса (нижняя палата парламента) предложили вернуть столице страны, городу Нур-Султану, прежнее название Астана, пишет портал Tengrinews со ссылкой на заявление депутатов.