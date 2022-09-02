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Французский производитель промышленных газов Air Liquide решил передать бизнес в России

Французская компания по производству технических газов Air Liquide объявила о своем плане ухода из России.
Finam.Ru
О выходе из проектов и прекращении деятельности в стране с 1 сентября 2022 года компания сообщила
 на своем сайте.
Lenta.ru
В штате Air Liquide в России превышает 700 человек, на российский рынок приходится менее 1% от общего оборота группы.
Интерфакс
«Росатом» отказался «от концепции единого поставщика» и продолжает работу по проекту самостоятельно при участии российских и зарубежных партнеров, указали в компании.
Forbes

Подробнее о событии

Air Liquide передает активы в России российскому менеджменту
ТАСС05:12
Французский производитель медицинского кислорода уйдет из России
Forbes06:22
Французский производитель Air Liquide заявил об уходе из России
Lenta.ru06:04
Французский производитель газов Air Liquide уйдет из России и передаст активы местному менеджменту
Газета.Ru05:36
Французский производитель промышленных газов Air Liquide решил передать бизнес в России
РИА Новости06:45
Air Liquide уйдет из России и передаст проекты менеджменту
Интерфакс04:56
Французская химкомпания Air Liquide передаёт активы в России российскому менеджменту
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