Будьте в Плюсе

Airbnb убрала возможность бронирования для пользователей из России и Белоруссии

Онлайн-сервис по аренде жилья Airbnb убрал возможность бронирования для пользователей из РФ и Белоруссии.
ТАСС
В сообщении уточняется, что отменены бронирования в РФ и Белоруссии, начинающиеся 4 апреля и позже.
ТАСС
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля.
РИА Новости
«Календари объявлений в России и Беларуси заблокированы. Прием новых гостей теперь невозможен. <...> Гостям из России и Беларуси больше не доступно оформление бронирований на Airbnb»,— говорится в сообщении на сайте Airbnb.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Airbnb убрал возможность бронирования жилья для российских и белорусских пользователей
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