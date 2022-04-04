«Календари объявлений в России и Беларуси заблокированы. Прием новых гостей теперь невозможен. <...> Гостям из России и Беларуси больше не доступно оформление бронирований на Airbnb»,— говорится в сообщении на сайте Airbnb.
Постпред России при ООН Василий Небензя продемонстрировал журналистам доказательства постановочного характера провокации в Буче, в том числе видео с мэром города, где тот ни слова не говорит о якобы "убитых".
Ученые обнаружили, что влияние культурных традиций играет лишь небольшую роль в предпочтениях людей в отношении запахов, при этом рейтинги валентности запахов сильно и положительно коррелируют во всех измеряемых культурах.