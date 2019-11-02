Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессАйнтрахт — Бавария 5:1

Айнтрахт — Бавария
5 – 1
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Коммерцбанк-Арена»
10′
Жером Боатенг
Филип Костич
25′
Джибриль Соу
33′
37′
Роберт Левандовски
Давид Абраам
49′
51′
Свен Ульрайх
57′
Филиппе Коутиньо
Кингсли Коман
Мартин Хинтереггер
61′
64′
Томас Мюллер
Хави Мартинес
Бас Дост
Даити Камада
64′
69′
Серж Гнабри
Леон Горетцка
Себастьян Роде
Мият Гачинович
71′
72′
Джошуа Киммих
Желсон Фернандес
Андре Силва
80′
Гонсалу Пасиенсия
85′
Даити Камада
87′
"Бавария" с разгромным счетом уступила "Айнтрахту" в матче 10-го тура чемпионата Германии (1:5). На 9-й минуте мюнхенцы остались в меньшинстве — прямую красную карточку получил защитник Джером Боатенг. «Бавария» занимает 4-е место в чемпионате Германии, имея в активе 18 очков.
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