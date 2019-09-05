Сербский полузащитник «Айнтрахта» Филип Костич мог продолжить карьеру в «Интере», однако руководство немецкого клуба отклонило предложение итальянцев в 40 миллионов евро, сообщает Bild.

«Айнтрахт» отказал «Интеру» в трансфере Костича за 40 миллионов евро

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