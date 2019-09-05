Футбол

ProstoProSportProstoProSport«Айнтрахт» отказал «Интеру» в трансфере Костича за 40 миллионов евро

Сербский полузащитник «Айнтрахта» Филип Костич мог продолжить карьеру в «Интере», однако руководство немецкого клуба отклонило предложение итальянцев в 40 миллионов евро, сообщает Bild.
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СМИ: «Айнтрахт» не стал продавать Костича «Интеру»

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Звезда «Айнтрахта» мог перейти летом в «Интер»

Все про Спорт ру00:11
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В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой

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Летевший в Петербург самолет экстренно сел в Воронеже

Летевший в Петербург пассажирский самолет был вынужден совершить аварийную посадку в Воронеже.
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Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели

"Если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет", — добавила она.
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Умные светофоры появятся в девяти городах России, в некоторых из них система уже установлена.
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Apple впервые с 2016 года выпустит бюджетный iPhone

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