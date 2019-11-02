Футбол
РИА Новости«Айнтрахт» разгромил «Баварию» в матче чемпионата Германии
|10′
Жером Боатенг
Филип Костич
|25′
Джибриль Соу
|33′
|37′
Роберт Левандовски
Давид Абраам
|49′
|51′
Свен Ульрайх
|57′
Филиппе Коутиньо
Кингсли Коман
Мартин Хинтереггер
|61′
|64′
Томас Мюллер
Хави Мартинес
Бас Дост
Даити Камада
|64′
|69′
Серж Гнабри
Леон Горетцка
Себастьян Роде
Мият Гачинович
|71′
|72′
Джошуа Киммих
Желсон Фернандес
Андре Силва
|80′
Гонсалу Пасиенсия
|85′
Даити Камада
|87′
|41%
|Владение мячом
|59%
|76%
|Процент точных передач
|85%
|2
|Удары в сторону ворот
|2
|12
|Удары в створ ворот
|4
|3
|Сейвы вратарём
|6
|2
|Офсайды
|3
|3
|Угловые
|–
|22
|Отборы
|13
|14
|Фолы
|7
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|1
Айнтрахт
Расстановка 3‑5‑2
32
Рённов
2
Ндика
19
Абраам
13
Хинтереггер
24
да Кошта
8
Соу
33
Силва
11
Гачинович
10
Костич
15
Камада
39
Пасиенсия
1
Нойер
5
Павар
17
Боатенг
27
Алаба
19
Дэвис
8
Мартинес
32
Киммих
29
Коман
6
Алькантара
18
Горетцка
9
Левандовски
Бавария
Расстановка 4‑5‑1
Футболисты "Айнтрахта" разгромили "Баварию" в матче десятого тура чемпионата Германии. Встреча во Франкфурте-на-Майне завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев.
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