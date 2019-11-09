Футбол
Спорт-Экспресс«Айнтрахт» вдевятером проиграл «Фрайбургу»
В матче 11-го тура чемпионата Германии «Айнтрахт» в гостях с минимальным счетом уступил «Фрайбургу» — 0:1. Команда из Франкфурта заканчивала встречу вдевятером. «Фрайбург» набрал 21 очко и сравнялся с «Лейпцигом» и «Баварией», по дополнительным показателям занимая четвертую строчку.
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Чемпионат Германии. «Айнтрахт» проиграл «Фрайбургу», гладбахская «Боруссия» победила «Вердер»
Sports.ru08 ноября в 10:29
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