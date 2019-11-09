Игра 11-го тура немецкой Бундеслиги между «Фрайбургом» и «Айнтрахтом» завершилась минимальной победой хозяев поля. Судьбу встречи решил точный удар Нильса Петерсена. «Айнтрахт» с 45-й минуты играл в меньшинстве, после того как за две желтые карточки был удален Желсон Фернандеш.

Все про Спорт ру

Происшествия Все материалы дела Голунова были засекречены Все материалы дела, по которому ранее обвиняли журналиста «Медузы» Ивана Голунова, засекречены.

Общество Сассексы и Кембриджи впервые за долгое время вышли в свет вместе Многие уже отметили, что Кембриджи и Сассексы сидят поодаль друг от друга, однако в этом искать скрытого смысла не стоит — на официальных мероприятиях монаршие особы сидят по старшинству.

Общество Росконтроль назвал лучшее сгущенное молоко Оказалось, что первый бренд не соответствует наименованию «цельное сгущенное молоко с сахаром» по массовой доле белка в сухом обезжиренном молочном остатке (СОМО) и массовой доле жира.

Политика Песков: при строительстве «Восточного» было похищено 11 млрд рублей На первом этапе расследования хищений бюджетных средств, выделенных на строительство амурского космодрома "Восточный", было возбуждено 128 уголовных дел, которые позже объединили в 32 производства.

Общество FT: семья Асада купила 19 апартаментов в «Москва-сити» Родственники президента Сирии Башара Асада в разные годы купили не менее 19 апартаментов в жилых комплексах на территории «Москва-сити», 18 из них – в комплексе «Город столиц», еще один – в башне «Федерация».

Здоровье Скворцова раскритиковала не сделавших прививки министров Министр здравоохранения России Вероника Скворцова раскритиковала коллег по правительству, которые не сделали прививку от гриппа.

Происшествия В московском метро погибла упавшая под прибывший поезд женщина Вечером 30 октября пассажир упал на пути под прибывающий поезд на станции «Маяковская» Замоскворецкой линии.

Происшествия В правительстве Оренбургской области опровергли информацию об обысках Сотрудники правоохранительных органов работают с архивными документами в здании Дома советов в Оренбурге, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства области, опровергнув информацию об обысках в одном из министерств региона, распространенную местными СМИ.

Общество Более сотни писателей поддержали филолога Гасана Гусейнова Ассоциация писателей «Свободное слово» выступила в поддержку преподавателя факультета гуманитарных наук, филолога Гасана Гусейнова.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк идет на поправку Андрей Разин, знакомый Анастасии, все же решил высказаться по поводу лечения и его результатов.

Политика Президент Боливии Эво Моралес ушёл в отставку Президент Боливии Эво Моралес принял решение уйти в отставку. По его словам, этот шаг необходим, чтобы успокоить ситуацию в стране.

Происшествия Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ решил просить суд о своем аресте 11 ноября Октябрьский суд Санкт-Петербурге должен назначить Соколову меру пресечения, следствие намерено просить об его аресте.

Происшествия Полицейский-стажер в Алексине открыл огонь по оппонентам Ранее «Молодой коммунар» сообщал об инциденте в Алексине, где стажер полиции открыл стрельбу из карабина «Сайга».

Театры Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".

Политика РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов Как стало известно, лидерами по уровню доверия оказались Крым, Чечня, а также Брянская и Липецкая области.

Здоровье Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач Шесть опасных для пожилых людей лекарств определил и назвал американский врач.

Политика Путин поручил следить за исполнением закона об амнистии капитала Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину внимательно следить за исполнением запрета Верховного суда РФ использовать декларации, поданные в рамках амнистии, против предпринимателей.

Экономика Россиянам дали совет, как сэкономить на ипотеке миллион рублей В России за последние несколько недель в большинстве банков снизились ставки по ипотеке до 8,5 % годовых.

Общество Мантуров заявил, что каждая пятая АЗС в 2019 году недоливала бензин Сегодня недобросовестные продавцы топлива используют различные современные приспособления и вредоносное программное обеспечение, позволяющие обманывать расходомер.