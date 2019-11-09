Футбол
Bookmaker-ratings.ruФрайбург — Айнтрахт 1:0
|26′
Желсон Фернандес
|45′+1′
Желсон Фернандес
|46′
Гонсалу Пасиенсия
Доминик Кор
Лука Вальдшмидт
|57′
|67′
Даити Камада
Мият Гачинович
Лукас Хёлер
|74′
Роланд Шаллаи
Квон Чхан Хун
|76′
Нильс Петерсен
|77′
|83′
Эрик Дурм
Андре Силва
|90′+4′
Давид Абраам
Лукас Хёлер
Нико Шлоттербек
|90′+4′
|90′+6′
Давид Абраам
Винченцо Грифо
|90′+10′
|51%
|Владение мячом
|49%
|80%
|Процент точных передач
|73%
|2
|Удары в сторону ворот
|5
|8
|Удары в створ ворот
|8
|8
|Сейвы вратарём
|7
|2
|Офсайды
|1
|8
|Угловые
|10
|16
|Отборы
|11
|8
|Фолы
|13
|1
|Желтые карточки
|3
|1
|Красные карточки
|2
Фрайбург
Расстановка 4‑4‑2
26
Флеккен
7
Шмид
3
Линхарт
23
Хайнц
30
Гюнтер
28
Квон Чхан Хун
27
Хефлер
25
Кох
11
Вальдшмидт
4
Шлоттербек
18
Петерсен
32
Рённов
19
Абраам
13
Хинтереггер
5
Фернандес
2
Ндика
33
Силва
11
Гачинович
8
Соу
10
Костич
28
Кор
9
Дост
Айнтрахт
Расстановка 4‑4‑2
Игра 11-го тура немецкой Бундеслиги между «Фрайбургом» и «Айнтрахтом» завершилась минимальной победой хозяев поля. Судьбу встречи решил точный удар Нильса Петерсена. «Айнтрахт» с 45-й минуты играл в меньшинстве, после того как за две желтые карточки был удален Желсон Фернандеш.
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Чемпионат Германии. «Айнтрахт» проиграл «Фрайбургу», гладбахская «Боруссия» победила «Вердер»
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