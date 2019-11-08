Защитник «Спартака» Айртон считает, что с приходом нового главного тренера Доменико Тедеско команда встала на правильный путь.

Айртон: С приходом Тедеско «Спартак» встал на правильный путь

Спорт день за днем

Общество Польша оштрафовала французскую Engie из-за «Северного потока 2» В результате из-за позиции Польши иностранным партнерам и "Газпрому" не удалось создать компанию-оператора для строительства "Северного потока 2", как в случае со строительством "Северного потока 1". В итоге газопровод строит 100-процентная дочерняя компания "Газпрома" Nord Stream 2 AG, а европейские партнеры финансируют проект как кредиторы.

Армия и оружие Россия и Индия разработают программу ВТС до 2030 года "Идёт работа по согласованию программы российско-индийского военно-технического сотрудничества до 2030 года", - говорится в сообщении по итогам встречи вице-премьера Юрия Борисова с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом.

Общество Счетная палата предупредила о сокращении населения России По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.

Происшествия Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой В Новосибирской области, как ранее в среду писали «Известия», второклассницу унизили во время классного чаепития из-за того, что мать девочки не сдала деньги на нужды класса.

Происшествия Нижегородский таксист избил пассажира до смерти Телеканал "Волга" со ссылкой на очевидцев сообщил, что пассажир отказался заплатить и водитель позвал на помощь других таксистов, чтобы его проучить.

Экономика Греф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта «Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию искусственного интеллекта (ИИ), сообщил президент банка Герман Греф, выступая на Московской международной конференции по ИИ (Artificial Intelligence Journey).

Спорт Стали известны итоги проверки московской антидопинговой лаборатории В Министерстве спорта РФ рассказали об итогах проверки московской антидопинговой лаборатории.

Общество Герцогиня Кэтрин снова надела любимые серьги принцессы Дианы Кольцо Кэтрин практически не снимает, а вот серьги надевает не так часто, только на торжественные мероприятия.

Фигурное катание Синицина и Кацалапов лидируют после ритм-танца на Гран-при Китая В соревнованиях танцевальных пар после ритм-танца лидерство захватили россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Происшествия Сахалинец заразил школьницу ВИЧ-инфекцией Сахалинские следователи возбудили уголовное дело в связи с умышленным заражением школьницы ВИЧ-инфекцией.

Политика Захарова сообщила, что встречу с Deutsche Welle задокументировали Московский представитель офиса Deutsche Welle встречался с руководителем пресс-центра МИД России, встреча задокументирована.

Шоу-бизнес Фото Заворотнюк с мужем появилось в ее Instagram Пост содержит фото Заворотнюк с ее супругом, фигуристом Петром Чернышевым, у которого состоялась премьера в рамках московского блока шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек».

Происшествия После взрыва в кафе в Бишкеке погиб один человек Как сообщало ИА REGNUM, примерно в 10:45 мск в одном из кафе Бишкека произошел взрыв, в результате чего пострадали 15 человек.

Политика Макрон назвал три сценария для развития России Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью британскому журналу The Economist рассказал о трех сценариях развития России, один из которых связан со сближением Москвы и ЕС, но он займет много времени.

Общество Умер друг тигра Амура козел Тимур Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.

Политика В ОБСЕ назвали дату и время разведения сил в Петровском Специальный представитель председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мартин Сайдик заявил, что разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское (подконтролен самопровозглашенной Донецкой Народной Республике, ДНР) состоится в субботу, 9 ноября.

Общество Здоровый образ жизни ведет каждый восьмой россиянин В 2019 году 12% россиян вели здоровый образ жизни (ЗОЖ), сообщил РБК со ссылкой на доклад Росстата.

Космос «Вояджер-2» прислал данные из межзвездного пространства Американский межпланетный аппарат «Вояджер-2» прислал на Землю данные из межзвездного пространства. Об этом сообщается на сайте НАСА.

Футбол Скончался чемпион Европы по футболу Анатолий Крутиков В составе сборной Советского Союза Крутиков стал победителем первого чемпионата Европы (1960).

Гаджеты Еще 15 смартфонов Xiaomi и Redmi получили MIUI 11 В октябре Xiaomi выпустила долгожданную MIUI 11, основанную на Android 10. Первыми прошивку получили флагманские смартфоны Xiaomi и Redmi.

Кино Павел Деревянко рассказал о новом сезоне сериала «Дылды» Таганрогский актер рассказал, что второй сезон сериала «Дылды» выйдет на экраны осенью следующего года.

Политика Китай и США проведут консультации по ядерной безопасности Представители Пекина и Вашингтона в декабре проведут консультации по ядерной безопасности.