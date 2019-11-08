Футбол
Спорт день за днемАйртон: С приходом Тедеско «Спартак» встал на правильный путь
Защитник «Спартака» Айртон считает, что с приходом нового главного тренера Доменико Тедеско команда встала на правильный путь.
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Общество
Польша оштрафовала французскую Engie из-за «Северного потока 2»
В результате из-за позиции Польши иностранным партнерам и "Газпрому" не удалось создать компанию-оператора для строительства "Северного потока 2", как в случае со строительством "Северного потока 1". В итоге газопровод строит 100-процентная дочерняя компания "Газпрома" Nord Stream 2 AG, а европейские партнеры финансируют проект как кредиторы.
Интерфакс 05:30
Армия и оружие
Россия и Индия разработают программу ВТС до 2030 года
"Идёт работа по согласованию программы российско-индийского военно-технического сотрудничества до 2030 года", - говорится в сообщении по итогам встречи вице-премьера Юрия Борисова с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом.
РИА Новости 06 ноября в 13:58
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения России
По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета вчера в 00:55
Общество
21 ноября в Уфе представят проект российского аналога «Википедии»
21 ноября в столице Башкирии покажут российский аналог "Википедии".
Вести.Ru 04:44
Происшествия
Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой
В Новосибирской области, как ранее в среду писали «Известия», второклассницу унизили во время классного чаепития из-за того, что мать девочки не сдала деньги на нужды класса.
Известия 06 ноября в 08:43
Происшествия
Нижегородский таксист избил пассажира до смерти
Телеканал "Волга" со ссылкой на очевидцев сообщил, что пассажир отказался заплатить и водитель позвал на помощь других таксистов, чтобы его проучить.
Интерфакс 04:02
Экономика
Греф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта
«Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию искусственного интеллекта (ИИ), сообщил президент банка Герман Греф, выступая на Московской международной конференции по ИИ (Artificial Intelligence Journey).
Коммерсантъ 03:03
Спорт
Стали известны итоги проверки московской антидопинговой лаборатории
В Министерстве спорта РФ рассказали об итогах проверки московской антидопинговой лаборатории.
Профиль вчера в 08:07
Музыка
Определены песни, которые не надоедает слушать до конца
Слово и Дело вчера в 19:12
Происшествия
В Екатеринбурге задержан подозреваемый в убийстве 15-летней школьницы
Областная газета 04:57
Общество
Герцогиня Кэтрин снова надела любимые серьги принцессы Дианы
Кольцо Кэтрин практически не снимает, а вот серьги надевает не так часто, только на торжественные мероприятия.
Sunmag.me вчера в 09:09
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов лидируют после ритм-танца на Гран-при Китая
В соревнованиях танцевальных пар после ритм-танца лидерство захватили россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Чемпионат 03:57
Происшествия
Сахалинец заразил школьницу ВИЧ-инфекцией
Сахалинские следователи возбудили уголовное дело в связи с умышленным заражением школьницы ВИЧ-инфекцией.
ТАСС 00:41
Политика
Захарова сообщила, что встречу с Deutsche Welle задокументировали
Московский представитель офиса Deutsche Welle встречался с руководителем пресс-центра МИД России, встреча задокументирована.
News.ru 06 ноября в 09:55
Шоу-бизнес
Фото Заворотнюк с мужем появилось в ее Instagram
Пост содержит фото Заворотнюк с ее супругом, фигуристом Петром Чернышевым, у которого состоялась премьера в рамках московского блока шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек».
Росбалт вчера в 09:11
Происшествия
После взрыва в кафе в Бишкеке погиб один человек
Как сообщало ИА REGNUM, примерно в 10:45 мск в одном из кафе Бишкека произошел взрыв, в результате чего пострадали 15 человек.
REGNUM 05:18
Общество
В Шереметьево мужчину не пустили на борт из-за слишком толстого кота
Пятый канал вчера в 08:21
Политика
Макрон назвал три сценария для развития России
Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью британскому журналу The Economist рассказал о трех сценариях развития России, один из которых связан со сближением Москвы и ЕС, но он займет много времени.
Евразия Daily вчера в 16:37
Общество
Умер друг тигра Амура козел Тимур
Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Lenta.ru вчера в 20:45
Политика
В ОБСЕ назвали дату и время разведения сил в Петровском
Специальный представитель председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мартин Сайдик заявил, что разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское (подконтролен самопровозглашенной Донецкой Народной Республике, ДНР) состоится в субботу, 9 ноября.
Известия 05:16
Общество
Здоровый образ жизни ведет каждый восьмой россиянин
В 2019 году 12% россиян вели здоровый образ жизни (ЗОЖ), сообщил РБК со ссылкой на доклад Росстата.
Коммерсантъ 00:37
Космос
«Вояджер-2» прислал данные из межзвездного пространства
Американский межпланетный аппарат «Вояджер-2» прислал на Землю данные из межзвездного пространства. Об этом сообщается на сайте НАСА.
Lenta.ru 05 ноября в 04:22
Шоу-бизнес
Наташа Королева рассказала, как из-за интимных фото потеряла ребенка
Наташа Королева рассказала, как из-за интимных фото потеряла ребенка.
ФАН вчера в 02:25
Футбол
Скончался чемпион Европы по футболу Анатолий Крутиков
В составе сборной Советского Союза Крутиков стал победителем первого чемпионата Европы (1960).
МК-Спорт 04:55
Гаджеты
Еще 15 смартфонов Xiaomi и Redmi получили MIUI 11
В октябре Xiaomi выпустила долгожданную MIUI 11, основанную на Android 10. Первыми прошивку получили флагманские смартфоны Xiaomi и Redmi.
The GEEK 03:39
Кино
Павел Деревянко рассказал о новом сезоне сериала «Дылды»
Таганрогский актер рассказал, что второй сезон сериала «Дылды» выйдет на экраны осенью следующего года.
Блокнот Ростов-на-Дону 05:15
Политика
Китай и США проведут консультации по ядерной безопасности
Представители Пекина и Вашингтона в декабре проведут консультации по ядерной безопасности.
RT на русском 04:22
Политика
Цемах решился дать показания по делу MH17 голландским следователям
Как заявил ТАСС адвокат Владимир Цемаха Анатолий Кучерена, его подзащитный готов дать показания по делу разбившегося в Донецкой области в июле 2014 года рейса МН17.
Военное дело вчера в 10:45