Футбол

Спорт день за днемСпорт день за днемАйртон: С приходом Тедеско «Спартак» встал на правильный путь

Защитник «Спартака» Айртон считает, что с приходом нового главного тренера Доменико Тедеско команда встала на правильный путь.
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Айртон: «C приходом нового главного тренера „Спартак“ на верном пути»

Sport24.ru02:25

Айртон: «Тедеско сказал мне, что пора уже забивать»

Спорт-Экспресс03:12

Айртон: с приходом Тедеско «Спартак» на верном пути

РИА Новости02:50

Айртон: С приходом Тедеско «Спартак» встал на правильный путь

Спорт день за днем02:58

Защитник «Спартака» высказался о приходе Тедеско в команду

Газета.Ru03:23

«Спартак» меняет тренеров – и не меняется?

Собеседник06 ноября в 20:03
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 05:34, Ашберн
Общество

Польша оштрафовала французскую Engie из-за «Северного потока 2»

В результате из-за позиции Польши иностранным партнерам и "Газпрому" не удалось создать компанию-оператора для строительства "Северного потока 2", как в случае со строительством "Северного потока 1". В итоге газопровод строит 100-процентная дочерняя компания "Газпрома" Nord Stream 2 AG, а европейские партнеры финансируют проект как кредиторы.
Интерфакс 05:30
Армия и оружие

Россия и Индия разработают программу ВТС до 2030 года

"Идёт работа по согласованию программы российско-индийского военно-технического сотрудничества до 2030 года", - говорится в сообщении по итогам встречи вице-премьера Юрия Борисова с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом.
РИА Новости 06 ноября в 13:58
Общество

Счетная палата предупредила о сокращении населения России

По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета вчера в 00:55
Общество

21 ноября в Уфе представят проект российского аналога «Википедии»

21 ноября в столице Башкирии покажут российский аналог "Википедии".
Вести.Ru 04:44
Происшествия

Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой

В Новосибирской области, как ранее в среду писали «Известия», второклассницу унизили во время классного чаепития из-за того, что мать девочки не сдала деньги на нужды класса.
Известия 06 ноября в 08:43
Происшествия

Нижегородский таксист избил пассажира до смерти

Телеканал "Волга" со ссылкой на очевидцев сообщил, что пассажир отказался заплатить и водитель позвал на помощь других таксистов, чтобы его проучить.
Интерфакс 04:02
Экономика

Греф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта

«Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию искусственного интеллекта (ИИ), сообщил президент банка Герман Греф, выступая на Московской международной конференции по ИИ (Artificial Intelligence Journey).
Коммерсантъ 03:03
Спорт

Стали известны итоги проверки московской антидопинговой лаборатории

В Министерстве спорта РФ рассказали об итогах проверки московской антидопинговой лаборатории.
Профиль вчера в 08:07
Музыка

Определены песни, которые не надоедает слушать до конца

Слово и Дело вчера в 19:12
Происшествия

В Екатеринбурге задержан подозреваемый в убийстве 15-летней школьницы

Областная газета 04:57
Общество

Герцогиня Кэтрин снова надела любимые серьги принцессы Дианы

Кольцо Кэтрин практически не снимает, а вот серьги надевает не так часто, только на торжественные мероприятия.
Sunmag.me вчера в 09:09
Фигурное катание

Синицина и Кацалапов лидируют после ритм-танца на Гран-при Китая

В соревнованиях танцевальных пар после ритм-танца лидерство захватили россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Чемпионат 03:57
Происшествия

Сахалинец заразил школьницу ВИЧ-инфекцией

Сахалинские следователи возбудили уголовное дело в связи с умышленным заражением школьницы ВИЧ-инфекцией.
ТАСС 00:41
Политика

Захарова сообщила, что встречу с Deutsche Welle задокументировали

Московский представитель офиса Deutsche Welle встречался с руководителем пресс-центра МИД России, встреча задокументирована.
News.ru 06 ноября в 09:55
Шоу-бизнес

Фото Заворотнюк с мужем появилось в ее Instagram

Пост содержит фото Заворотнюк с ее супругом, фигуристом Петром Чернышевым, у которого состоялась премьера в рамках московского блока шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек».
Росбалт вчера в 09:11
Происшествия

После взрыва в кафе в Бишкеке погиб один человек

Как сообщало ИА REGNUM, примерно в 10:45 мск в одном из кафе Бишкека произошел взрыв, в результате чего пострадали 15 человек.
REGNUM 05:18
Общество

В Шереметьево мужчину не пустили на борт из-за слишком толстого кота

Пятый канал вчера в 08:21
Политика

Макрон назвал три сценария для развития России

Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью британскому журналу The Economist рассказал о трех сценариях развития России, один из которых связан со сближением Москвы и ЕС, но он займет много времени.
Евразия Daily вчера в 16:37
Общество

Умер друг тигра Амура козел Тимур

Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Lenta.ru вчера в 20:45
Политика

В ОБСЕ назвали дату и время разведения сил в Петровском

Специальный представитель председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мартин Сайдик заявил, что разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское (подконтролен самопровозглашенной Донецкой Народной Республике, ДНР) состоится в субботу, 9 ноября.
Известия 05:16
Армия и оружие

Турция начала военную операцию против террористов на севере Ирака

Вести.Ru 04:28
Общество

Здоровый образ жизни ведет каждый восьмой россиянин

В 2019 году 12% россиян вели здоровый образ жизни (ЗОЖ), сообщил РБК со ссылкой на доклад Росстата.
Коммерсантъ 00:37
Космос

«Вояджер-2» прислал данные из межзвездного пространства

Американский межпланетный аппарат «Вояджер-2» прислал на Землю данные из межзвездного пространства. Об этом сообщается на сайте НАСА.
Lenta.ru 05 ноября в 04:22
Шоу-бизнес

Наташа Королева рассказала, как из-за интимных фото потеряла ребенка

Наташа Королева рассказала, как из-за интимных фото потеряла ребенка.
ФАН вчера в 02:25
Футбол

Скончался чемпион Европы по футболу Анатолий Крутиков

В составе сборной Советского Союза Крутиков стал победителем первого чемпионата Европы (1960).
МК-Спорт 04:55
Гаджеты

Еще 15 смартфонов Xiaomi и Redmi получили MIUI 11

В октябре Xiaomi выпустила долгожданную MIUI 11, основанную на Android 10. Первыми прошивку получили флагманские смартфоны Xiaomi и Redmi.
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Илон Маск назвал сроки создания колонии на Марсе

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Павел Деревянко рассказал о новом сезоне сериала «Дылды»

Таганрогский актер рассказал, что второй сезон сериала «Дылды» выйдет на экраны осенью следующего года.
Блокнот Ростов-на-Дону 05:15
Политика

Китай и США проведут консультации по ядерной безопасности

Представители Пекина и Вашингтона в декабре проведут консультации по ядерной безопасности.
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Цемах решился дать показания по делу MH17 голландским следователям

Как заявил ТАСС адвокат Владимир Цемаха Анатолий Кучерена, его подзащитный готов дать показания по делу разбившегося в Донецкой области в июле 2014 года рейса МН17.
Военное дело вчера в 10:45
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