В Антарктиде от шельфового ледника Эймери откололся айсберг величиной 1,6 тыс. квадратных километров. Об этом сообщает Институт океанографии Скриппс.

Политика Путин ответил на вопрос грузинской журналистки в Ереване Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства, заявил Владимир Путин, приехавший на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.

Происшествия Появилось видео момента убийства полковника СК в Москве Убийство произошло у входа в здание ведомства в Техническом переулке во время приема граждан. Ранее сотрудника СК ударили ножом в Москве.

Политика Макрон поддержал сохранение членства России в Совете Европы Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что полностью поддерживает решение о сохранении членства России в Совете Европы.

Авто Загадочный российский бренд Monarch создал концепт нового кроссовера Новая автомобильная марка из России разработала концепт своего первого кроссовера, который сейчас носит название Monarch Concept SX.

Политика В Госдуме опровергли планы пригласить шведскую экоактивистку Тунберг Решение пригласить для выступления в Госдуме шведскую 16-летнюю экоактивистку Грету Тунберг не может приниматься депутатом единолично.

Шоу-бизнес Ветлицкая намерена вернуться в Россию после 15-летнего отсутствия Суперпопулярная в 90-е годы певица Наталья Ветлицкая после 15 лет жизни в Испании намерена вернуться в Россию.

Театры В Москве прощаются с Марком Захаровым Во вторник, 1 октября, в Москве простятся с режиссером Марком Захаровым.

Здоровье Невролог рассказал, о чем предупреждает «дергающийся» глаз Непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза - миокимия - достаточно распространенное явление, которое, как правило, возникает внезапно и беспокоит непродолжительное время.

Общество Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились 30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.

Недвижимость Каждая четвертая новостройка в России оказалась в зоне риска Новые правила работы на рынке новостроек действуют в России с 1 июля текущего года.

Экономика Путин утвердил повышение акцизов на вино Президент России Владимир Путин подписал закон о единой ставке акциза на российские и импортные вина.

Политика Шейнин вытолкал украинского эксперта из студии после слов о Захарове Ведущий ток-шоу "Время покажет" на Первом канале Артем Шейнин прогнал украинского журналиста Андрея Метлева с эфира, передает РИА "Новости".

Происшествия Появилось первое видео издевательств Хачатуряна над дочерьми На сей раз издание "Комсомольская правда" опубликовало первое видео издевательств "заботливого" отца над дочерьми.

Политика Песков ответил на вопрос о российской военной базе в Белоруссии Ранее во вторник глава МИД Белоруссии Владимир Макей высказал мнение, что в размещении на территории республики российской военной базы «нет ни практического, ни политического, ни военного смысла».

Общество Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.

Технологии Минпромторг заменил разработчика нового самолёта на замену Ан-2 Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) не будет разрабатывать легкий многоцелевой самолет на замену Ан-2, новым разработчиком самолета названа компания "Байкал-Инжиниринг".

Политика Бывший секретарь СНБО Украины назвал причину своей отставки Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк назвал свой уход с должности личной инициативой и осознанным решением.

Общество Россиян предупредили о приближении разрушительного урагана «Мортимер» На северо-запад России надвигается разрушительный ураган «Мортимер», который уже прошел в Западной и Центральной Европе.