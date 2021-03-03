Айсен Николаев: По поручению Путина в Якутии планируется увеличение объемов вывоза угля
Глава Якутии Айсен Николаев сообщил о поручении президента страны Владимира Путина по проработке механизмов финансирования по расширению восточного участка Байкало-Амурской магистрали, что означает увеличение объемов вывоза угля из Южной Якутии, сообщает ЯСИА.В источнике
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Интерфаксвчера в 09:59
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ИА Красная Веснавчера в 09:59