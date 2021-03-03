Глава ИК и начальник отдела СИЗО Иркутска задержаны по делам о насилии

Глава Исправительной колонии №6 и начальник оперативного отдела Следственного изолятора №1 в Иркутске задержаны в рамках расследования уголовных дел о применении осуждёнными насилия в отношении двух других заключённых.