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ИА ЯСИА
ИА ЯСИА

Айсен Николаев: По поручению Путина в Якутии планируется увеличение объемов вывоза угля

Глава Якутии Айсен Николаев сообщил о поручении президента страны Владимира Путина по проработке механизмов финансирования по расширению восточного участка Байкало-Амурской магистрали, что означает увеличение объемов вывоза угля из Южной Якутии, сообщает ЯСИА.В источнике
ИА ЯСИА
Якутия 24
РЖД-Партнер
РИА Новости
YakutiaMedia.ru
Neftegaz.ru
Московский Комсомолец Якутия
ФедералПресс
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Глава Якутии: реализация угольных проектов в регионе зависит от провозной участка ДВЖД Тында – Комсомольск

РЖД-Партнер04:38

Путин допустил выделение средств на развитие востока БАМ из Фонда благосостояния

Интерфаксвчера в 09:59

Айсен Николаев принял участие в совещании Владимира Путина по вопросам развития угольной отрасли

Якутия Daily19:35

Якутия увеличит объем поставок угля в восточном направлении

Якутия 2419:01

Путин поручил подготовить предложения по расширению восточного участка БАМа

ИА Красная Веснавчера в 09:59

Айсен Николаев: По поручению Путина в Якутии планируется увеличение объемов вывоза угля

ИА ЯСИА21:11

Путин ждет предложений по расширению восточного участка БАМа

РИА Новостивчера в 09:26
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Министерство юстиции включило межрегиональный профсоюз работников здравоохранения «Альянс врачей» в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, сообщила пресс-служба ведомства «Интерфаксу».
Коммерсантъ06:14

Глава ИК и начальник отдела СИЗО Иркутска задержаны по делам о насилии

Глава Исправительной колонии №6 и начальник оперативного отдела Следственного изолятора №1 в Иркутске задержаны в рамках расследования уголовных дел о применении осуждёнными насилия в отношении двух других заключённых.
RT на русском04:46

Сорокин надеется, что иностранные болельщики смогут посетить матчи Евро-2020 в Петербурге

Генеральный директор организационного комитета российской части чемпионата Европы по футболу Алексей Сорокин выразил надежду на то, что эпидемиологическая ситуация позволит иностранным болельщикам приехать на матчи турнира в Санкт-Петербурге.
ТАСС Спорт06:09