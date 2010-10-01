Экономика
Коммерсантъ Казань«Ак Барс» банк проведет годовое собрание акционеров в заочной форме
Совет директоров "Ак Барс" банка принял решение провести годовое собрание акционеров в заочной форме 18 июня, сообщает "Интерфакс". Перечень лиц, которые смогут участвовать в собрании, составят по данным реестра на 26 мая.
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Авто
АвтоВАЗ может выпустить новую модель
Автоновости дня вчера в 02:50
Происшествия
Дело об отравлении таллием на предприятии в Таганроге направят в суд
Прокуратура Ростовской области направляет в суд дело в отношении инженера-конструктора о массовом отравлении токсичным таллием сотрудников на Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе (ТАНТК) имени Бериева, сообщает Генпрокуратура РФ.
РИА Новости 08:38
Политика
Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»
Проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен, он будет реализован, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
RT на русском 10:12
Экономика
Большая распродажа: Россия отвернулась от госдолга США
Почти до нуля Из оставшихся у России американских гособлигаций, по данным Минфина США, 3,381 миллиарда долларов приходится на долгосрочные бумаги, 473 миллиона — на краткосрочные.
РИА Новости 01:00
Наука
Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди
Люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивы к коронавирусу — возбудителю COVID-19.
РИА Новости 05:35
Здоровье
Эльза Сыртланова уволена с поста главврача РКБ имени Куватова
На место главврача РКБ, сообщает издание, прочат Шамиля Булатова, который сейчас работает в должности главного врача клиники БГМУ.
Эхо Москвы в Уфе 00:56
Общество
Туристы обнаружили на Урале гигантскую копию пирамиды Хеопса
Свердловские туристы обнаружили необычную находку на Приполярном Урале.
Вести.Ru 08:48
Энергетика
Чубайс сравнил ситуацию на нефтяном рынке с «дохлой лошадью»
Москва, 19 мая 2020, 09:30 — REGNUM Гендиректор компании Роснано Анатолий Чубайс призвал снижать зависимость России от цен на нефть, вспомнив поговорку: если лошадь сдохла, с нее надо слезать.
REGNUM 02:30
Религия
Армавирского и Лабинского епископа отстранили от управления епархией
Краснодарские известия 02:00
Общество
Протоиерей Димитрий Смирнов излечился от коронавируса
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов излечился от коронавируса.
Вести.Ru 08:52
Общество
Главврач в Перми извинился за передразнивание медика
Главный врач Пермской подстанции скорой медицинской помощи Юрий Катаев извинился за свое поведение во время общения с одним из медиков, который обращался по поводу выплат за работу с пациентами с коронавирусом.
Rambler News Service 09:42
Космос
Рогозин заподозрил США в планах вывести ядерное оружие в космос
США используют план основателя компании SpaceX Илона Маска по терраформированию Марса как предлог для вывода ядерного оружия в космос, считает гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новости вчера в 06:05
Общество
Семьям с детьми в кризис могут выплатить более 100 тысяч рублей
Семьи, где родители за время карантина и кризиса лишились работы, могут рассчитывать на выплаты от государства в течении трех месяцев более чем 100 тысяч рублей.
URA.Ru вчера в 21:23
Общество
В Краснодарском крае медиков вызвали в полицию за публичную жалобу на отсутствие выплат
В Краснодарском крае сотрудники станции скорой помощи Абинской районной больницы записали видео об отсутствии выплат за работу с заразившимися коронавирусом пациентами, после чего их вызвали в полицию, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на проект «Скорая журналистская помощь».
FreeNews-Volga 10:16
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко передала статуэтку «Женщина года» Маргарите Грачевой
Регина, которая ранее была признана журналом «Гламур» Женщиной года-2019, а затем лишена этого титула, сделала ответный жест в знак признания правоты Грачевой.
Оka.fm 08:00
Кино
В Сети вышел сериал «Записки отельера»
Главного героя в "Записках отельера" сыграл Илья Коробко, известный по роли хоккеиста Миши Пономарева в сериале "Молодежка".
Российская газета 03:13
Экономика
Подготовлен план восстановления экономики России
Правительство подготовило план восстановления экономики России, сообщает «Интефакс» со ссылкой на ознакомившиеся с документом источники.
Lenta.ru 08:54
Общество
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости вчера в 07:33
Политика
Трамп использует запись переговоров Байдена и Порошенко – политолог
Москва, 19 мая 2020, 16:39 — REGNUM Президент США Дональд Трамп получил серьёзное оружие для своей предвыборной кампании, считает политолог Владимир Корнилов.
REGNUM 09:39
Общество
В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
Происшествия
В Тульской области водитель не смог объехать пробку и устроил стрельбу
Тульская пресса 08:42
Футбол
Агент Сафонов оценил перспективы Миранчука в «Барселоне»
Известный футбольный агент Алексей Сафонов оценил перспективы полузащитника столичного "Локомотива" Алексея Миранчука в "Барселоне".
Газета.Ru 08:44
Политика
Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум для продолжения финансирования
Президент США Дональд Трамп проинформировал главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса об установленном крайнем сроке для выполнения требований США, связанных с реформой организации.
Коммерсантъ вчера в 23:35
Происшествия
В обнинском медцентре радиологии произошел взрыв
Выяснилось, что в химической лаборатории на пятом этаже произошел хлопок неопасного газа.
Российская газета 09:30
Политика
Лавров рассказал о поставке медоборудования из США
Два авиарейса из США безвозмездно поставят медоборудование России, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 10:20
Единоборства
Состояние отца Нурмагомедова ухудшилось, он впал в кому
Отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап вновь впал в кому. Его состояние ухудшилось, пишет "Чемпионат".
Ruposters.ru 09:06
Общество
Евгений Куйвашев рассказал, почему не закрыл «Красное и белое»
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев объяснил, почему сеть "Красное и белое" не была закрыта во время ограничительных мер по противодействию пандемии COVID-19 .
Уралинформбюро 10:27
Гаджеты
Полный список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат MIUI 12
Инсайдер под псевдонимом Xiaomishka опубликовал полный список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат новейшую оболочку MIUI 12.
iXBT.com вчера в 01:21
Политика
Трамп признался в приёме таблеток для профилактики коронавируса
Хозяин Белого дома отметил, что это лекарственное средство он принимает по одной таблетке в день.
Мир новостей 07:43
Общество
Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом
Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26