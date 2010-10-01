Общество

Коммерсантъ КазаньКоммерсантъ Казань«Ак Барс» банк проведет годовое собрание акционеров в заочной форме

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Совет директоров "Ак Барс" банка принял решение провести годовое собрание акционеров в заочной форме 18 июня, сообщает "Интерфакс". Перечень лиц, которые смогут участвовать в собрании, составят по данным реестра на 26 мая.
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«Ак Барс» банк проведет годовое собрание акционеров в заочной форме

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