Коронавирус
Вести Татарстан«Ак Барс» обратился с просьбой завершить сезон КХЛ
«Ак Барс» обратился в лигу с предложением об оперативном рассмотрении вопроса о досрочном завершении сезона 2019/2020 без определения обладателя Кубка Гагарина.
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«Ак Барс» снялся с сезона: клуб не готов играть без зрителей и не поддерживает «финал шести»
Спорт БИЗНЕС Online06:56
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Политика
Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу
Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу.
Происшествия
Убившего женщину в суде Первоуральска задержали
В Первоуральске полиция задержала мужчину, который в ходе судебного разбирательства убил потерпевшую женщину, сообщает E1.
Экономика
Белоусов заявил о двойном ударе по экономике России
Российская экономика испытывает двойной удар: на нее влияет падение цены на нефть и коронавирус.
Экономика
Банки фиксируют повышенный спрос на ипотеку
Банки фиксируют повышенный спрос на ипотеку Крупнейшие по выдаче ипотеки российские банки наблюдают резкий приток заявок граждан на кредиты.
Культура
«Евровидение-2020» перенесли на следующий год из-за коронавируса
Сегодня же стало известно, что «Евровидение-2020» перенесли на следующий год.
Кино
«Соник в кино» стал самой кассовой экранизацией видеоигр в США
Сборы «Соника в кино» в американском прокате превысили $145 млн, это сделало его самой кассовой экранизацией видеоигр в США.
Общество
Собянин попросил компании Москвы перевести сотрудников на удаленку
Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям с призывом перевести хотя бы часть сотрудников на режим работы из дома и отчитаться о сделанном.
Энергетика
Цена нефти марки Brent упала ниже $29 за баррель
На торгах в Лондоне цена нефти марки Brent впервые с января 2016 года опустилась ниже $29 за баррель.
Политика
У депутата Рады заподозрили коронавирус
Киев, 18 марта 2020, 13:17 — REGNUM Среди депутатов Верховной рады Украины распространяются слухи о том, что один из их коллег — Срегей Шахов — заразился коронавирусом, сообщило 18 марта издание Strana.ua.
Общество
Правительство утвердило правила оформления больничных при карантине
Правительство утвердило временные правила оформления больничных и выплаты пособий по нетрудоспособности в случае карантина на фоне распространения коронавируса.
Армия и оружие
Минобороны РФ сообщило о мерах профилактики коронавируса в войсках
Российское военное ведомство обнародовало меры, которые предпринимаются в Вооруженных силах для профилактики возникновения и распространения коронавируса среди военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала.
Общество
Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания
Писатель и политический деятель Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания. Такова официальная причина смерти.
Политика
Жители Крыма назвали преимущества воссоединения с Россией
Москва, 18 марта 2020, 11:15 — REGNUM Большинство жителей Крыма (72%) и Севастополя (67%) утверждают, что воссоединение Крыма с Россией положительно сказалось на их жизни.
Политика
Песков отреагировал на «дезинформационную кампанию» из-за коронавируса
Robert Michael / Globallookpress Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявления о том, что российские СМИ якобы развернули кампанию против Запада из-за коронавируса.
Политика
Песков рассказал, как сдавал анализ на коронавирус
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что успешно сдал анализ на коронавирус, процедуру прошли и все сотрудники администрации, готовящие мероприятия с участием президента РФ Владимира Путина.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева расплакалась после съемок «Давай поженимся»
Гузеева пожаловалась подписчикам, что подобное происходит с ней впервые за последние 12 лет.
Транспорт
В Киеве после закрытия метро с утра образовался транспортный коллапс
Утром 18 марта в Киеве образовался транспортный коллапс — в результате закрытия метро город оказался парализован автомобильными пробками.
Экономика
Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса
Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
Игры
Презентация Sony PlayStation 5 состоится 18 марта
Про PlayStation 5 в 19:00 по МСК расскажет главный разработчик консоли. О консоли уже есть некоторые данные.
Происшествия
Экс-глава московского управления СКР Дрыманов получил 12 лет колонии
Мосгорсуд приговорил бывшего начальника московского управления СКР Александра Дрыманова к 12 годам лишения свободы по делу о взятках.
Политика
В МИД назвали ситуацию с россиянами в Черногории критической
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала ситуацию с российскими туристами в Черногории, которым местные власти не дают разрешения на вылет из страны.
Общество
Дочь первого президента Узбекистана приговорили к 13 годам тюрьмы
Старшая дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова проведет более 13 лет в тюрьме.
Происшествия
Расследование уголовного дела в отношении историка Соколова завершено
Политика
Украина вводит спецпошлину на импорт электроэнергии и угля из России
Кабинет министров Украины с 1 апреля вводит дополнительную спецпошлину в 65 процентов на импорт электроэнергии и угля из России.
Армия и оружие
В России создают подводную лодку пятого поколения
Российские инженеры проектируют подводную лодку пятого поколения, рассказал командующий ВМФ Николай Евменов.
Политика
Замдиректора ФСИН Валерий Максименко освобожден от должности
"В соответствии с указом президента РФ от 18 марта 2020 года освобожден от должности заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко", - отметили в ведомстве.
Армия и оружие
США обвинили Россию в гибели турецких военнослужащих в Идлибе
Госсекретарь США Майкл Помпео возложил ответственность за убийство "десятков турецких военных" в Сирии на Россию.
Музыка
В Германии оценили шансы LIttle Big на победу в «Евровидении»
У российской поп-панк-рейв группы Littlle Big есть все шансы победить на песенном конкурсе «Евровидение» в Роттердаме.
Футбол
УЕФА перенес чемпионат Европы по футболу
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес чемпионат Европы по футболу 2020 года на лето 2021 года из-за коронавируса.