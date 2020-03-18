Коронавирус

Вести ТатарстанВести Татарстан«Ак Барс» обратился с просьбой завершить сезон КХЛ

«Ак Барс» обратился в лигу с предложением об оперативном рассмотрении вопроса о досрочном завершении сезона 2019/2020 без определения обладателя Кубка Гагарина.
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«Ак Барс» снялся с сезона: клуб не готов играть без зрителей и не поддерживает «финал шести»

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