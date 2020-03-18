Коронавирус

РБКРБК«Ак Барс» попросил КХЛ завершить сезон без определения победителя

Казанский «Ак Барс» обратился к руководству КХЛ с просьбой досрочно завершить сезон без определения победителя. Об этом сообщается на официальном сайте клуба из Татарстана.
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КХЛ без Кубка Гагарина: просьба «Ак Барса» о прекращении сезона

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала критической ситуацию с находящимися в Черногории российскими туристами, которые не могут вернуться в Россию.
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Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1 процента с 1 апреля.
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Минпромторг договорился с ретейлом о стабильных ценах на продукты.
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Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
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Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ставки федерального финансирования на 1 процентный пункт (п. п.) c 1–1,25% до 0–0,25%, говорится в сообщении на сайте регулятора.
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Временные ограничения на полеты в Великобританию, США и ОАЭ из России вводятся с 20 марта.
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