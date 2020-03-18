Коронавирус
РБК«Ак Барс» попросил КХЛ завершить сезон без определения победителя
Казанский «Ак Барс» обратился к руководству КХЛ с просьбой досрочно завершить сезон без определения победителя. Об этом сообщается на официальном сайте клуба из Татарстана.
Читать в источнике
Оценить29
Подробнее о событии
Показать все источники
«Ак Барс» снялся с сезона: клуб не готов играть без зрителей и не поддерживает «финал шести»
Спорт БИЗНЕС Online06:56
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 09:11, Ашберн
Шоу-бизнес
Анна Семенович рассказала о высоких требованиях к мужчинам
Анна Семенович рассказала о высоких требованиях к мужчинам Анна Семенович рассказала, почему долгое время была одна.
Политика
МИД России назвал ситуацию с россиянами в Черногории критической
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала критической ситуацию с находящимися в Черногории российскими туристами, которые не могут вернуться в Россию.
Общество
Собянин попросил компании Москвы перевести сотрудников на удаленку
Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям с призывом перевести хотя бы часть сотрудников на режим работы из дома и отчитаться о сделанном.
Общество
Нардеп Украины Шахов заразился коронавирусом
Коронавирусом заразился народный депутат Украины Сергей Шахов. Об этом сообщает «ТСН» со ссылкой на комментарий самого депутата.
Общество
В России выявили 33 новых случая коронавируса
В России за сутки зарегистрировано еще 33 больных новым типом коронавируса, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
Общество
Каникулы в школах России продлятся с 23 марта до 12 апреля
В российских школах каникулы объявят с 23 марта по 12 апреля из-за распространения коронавируса.
Финансы
На фондовых рынках произошел очередной обвал
Сайт РБК пишет, что это минимальное значение с января 2016-ого года, а упали нефтяные котировки до такого уровня, поскольку центробанки крупнейших стран так и не смогли успокоить обстановку на рынках.
Происшествия
Следком завершил расследование уголовного дела историка Соколова
Расследование по уголовному делу в отношении бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве молодой аспирантки Анастасии Ещенко, завершено.
Происшествия
Генерал СК Дрыманов получил 12 лет колонии за взятку
Мосгорсуд приговорил экс-начальника столичного главка СК генерала Александра Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима по уголовному делу о двух взятках.
Футбол
«Спартак» приостановил работу команды
Московский "Спартак" приостановил работу клуба в связи с паузой в Российской премьер-лиге (РПЛ) из-за пандемии коронавируса.
Общество
ФСБ выявила подпольную сеть оружейников в нескольких регионах
Здоровье
Назвали три первых признака заболевания коронавирусом
Происшествия
В Кандалакше директор аптеки задолжала сотрудникам 900 тысяч
По версии следствия, за период с августа 2018 года по октябрь 2019 года общая задолженность перед шестью сотрудниками аптеки составил более 900 тысяч рублей.
Политика
Кремль изучит вопрос о переносе весеннего призыва в армию
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль изучит вопрос о переносе весеннего призыва в армию и проконсультируется по этому вопросу с Министерством обороны.
Общество
Путин заявил о принадлежности 70% россиян к среднему классу
Более 70% россиян можно отнести к среднему классу, заявил в интервью ТАСС президент России Владимир Путин со ссылкой на оценку Всемирного банка.
Общество
В Москве видеонаблюдение обнаружило около 200 нарушителей карантина
В Москве система видеонаблюдения "Безопасный город" обнаружила около 200 нарушителей карантина, пишет Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на начальника городского ГУ МВД Олега Баранова.
Политика
На Украине приостановили призыв в армию на фоне коронавируса
На Украине на время действия карантина из-за коронавируса приостановлен призыв на срочную военную службу.
Общество
Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1 процента с 1 апреля.
Политика
Украина вводит спецпошлину на импорт электроэнергии и угля из России
Кабинет министров Украины с 1 апреля вводит дополнительную спецпошлину в 65 процентов на импорт электроэнергии и угля из России.
Политика
FT: ЕС обвинил РФ в дезинформации по коронавирусу
В EEAS уверены, что связанные якобы с РФ фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее писали о ситуации в Сирии и протестах "желтых жилетов" во Франции, переключились на распространение онлайн "дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках".
Экономика
Минпромторг договорился с сетями о стабильных ценах на продукты
Минпромторг договорился с ретейлом о стабильных ценах на продукты.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Здоровье
ВОЗ указала на опасность ибупрофена при лечении коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует принимать ибупрофен без рекомендаций врача, если есть подозрение на заражение коронавирусом COVID-19.
Экономика
ФРС США снизила базовую ставку почти до нуля
Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ставки федерального финансирования на 1 процентный пункт (п. п.) c 1–1,25% до 0–0,25%, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Игры
Предварительная загрузка Half-Life: Alyx начнётся уже 20 марта
Здоровье
Подсчитано, сколько нужно туалетной бумаги на срок карантина
Издание Vice сообщило, что на год в среднем человеку требуется 42 рулона туалетной бумаги.
Политика
Косачев призвал к тотальной отмене санкций на фоне коронавируса
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев призвал в среду, 18 марта, в связи с распространением коронавируса и ситуацией на нефтяном рынке отменить все санкции в мире за исключением тех, которые были назначены ООН.
Шоу-бизнес
Актриса Волкова выступила с обращением из-за смерти Эдуарда Лимонова
Актриса Екатерина Волкова прокомментировала смерть писателя Эдуарда Лимонова.
Общество
Россия ограничивает полеты в Великобританию, США и ОАЭ
Временные ограничения на полеты в Великобританию, США и ОАЭ из России вводятся с 20 марта.