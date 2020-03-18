Коронавирус
РБК«Ак Барс» попросил КХЛ завершить сезон без определения победителя
Казанский «Ак Барс» обратился к руководству КХЛ с просьбой досрочно завершить сезон без определения победителя. Об этом сообщается на официальном сайте клуба из Татарстана.
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«Ак Барс» снялся с сезона: клуб не готов играть без зрителей и не поддерживает «финал шести»
Спорт БИЗНЕС Online06:56
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Финансы
Курс доллара превысил 80 рублей
Курс доллара 18 марта превысил отметку в 80 рублей впервые с 11 февраля 2016 года. Такие данные в среду, 18 марта, приводит Мосбиржа.
Наука
Ученые выявили еще один путь заражения коронавирусом
Молекулярные биологи из Китая обнаружили еще один способ заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
Происшествия
Петербуржцы спасли двух бельков балтийской нерпы
Петербуржцев просят быть бдительными на побережье в Курортном районе города и обращать внимание на живых бельков, которые выползают на берег.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Общество
Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса
Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса.
Гаджеты
Apple анонсировала новые iPad Pro и MacBook Air
Американская корпорация Apple анонсировала новые устройства линеек iPad и MacBook Air.
Здоровье
ВОЗ рекомендует не принимать ибупрофен при симптомах COVID-19
Предупреждение последовало после недавнего исследования, результаты которого показали, что фермент, стимулируемый противовоспалительными препаратами, такими как ибупрофен, может усугублять состояние больных COVID-19.
Здоровье
Жвачкин: томич «привез» вирус из Италии, посетив выставку собак
«Привез» вирус COVID-19 в Томскую область человек, посетивший выставку собак в Италии, сообщил губернатор региона Сергей Жвачкин.
Экономика
Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара
Герман Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу Сбербанка.
Политика
Путин прибыл в Крым на годовщину воссоединения с Россией
Президент России Владимир Путин прибыл в Крым в шестую годовщину воссоединения полуострова с Россией.
Музыка
«Евровидение-2020» официально отменили из-за коронавируса
Конкурс «Евровидение-2020», который должен был пройти в мае в Нидерландах, официально отменили из-за рисков распространения коронавируса, говорится в сообщении организаторов в Twitter.
Политика
Белорусы и украинцы в России считаются носителями русского языка
Президент России подписал закон, согласно которому граждане Белоруссии и Украины, свободно владеющие русским языком, признаются его носителями без прохождения собеседования.
Общество
Россиянин описал происходящее в закрытой на карантин Испании
Блогер прилетел в Испанию, где живет и работает, из Гваделупы — с находившегося на карантине из-за заражения двух человек коронавирусом круизного судна Costa Magica, — и не узнал страну, где еще пару недель назад «весело шутили про туалетную бумагу в соцсетях».
Политика
В Кремле прокомментировали слова Путина о среднем классе
Ранее Владимир Путин заявил, что в России 70 процентов жителей относятся к среднему классу, ссылаясь на методики Всемирного банка, в соответствии с которыми к среднему классу причисляются люди, чей доход в полтора раза больше минимального размера оплаты труда.
Политика
FT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу
В EEAS уверены, что связанные с Россией фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее публиковали сообщения о ситуации в Сирии и протестах «желтых жилетов» во Франции, переключились на распространение онлайн «дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках».
Авто
Самый мощный BMW 7 Series следующего поколения станет электрическим
Надеется на то, что в ближайшее время BMW официально объявит о новой 7-ой серии, пока не приходится.
Общество
Для школьников Кировской области организуют дистанционное обучение
Напомним, что накануне в ходе заседания оперативного штаба глава Кировской области Игорь Васильев указал руководителям образовательных учреждений на необходимость проведения разъяснительной работы с родителями, школьниками и студентами.
Энергетика
«Хотелось бы выше» — Песков о цене на нефть
Песков заявил, что складывающаяся на рынках цена нефти не в интересах России: «Безусловно, это низкая цена, хотелось бы выше».
Общество
Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина
Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Футбол
«Алавес» сообщил о 15 случаях заражения коронавирусом
Выступающий в примере Алавес официально подтвердил факт заражения коронавирусной инфекции у 15 представителей клуба, сообщает Marca.
Политика
Черногория разрешила вывезти россиян на родину
Ранее в МИД Черногории заявили, что активно сотрудничают с коллегами из России по проблеме возвращения граждан РФ в Москву, и черногорцев в Подгорицу.
Происшествия
Из больницы в Коммунарке выписали 106 пациентов
С открытия медицинского комплекса в Коммунарке выписали 106 пациентов, которые находились на карантине с подозрением на коронавирус, сообщили в среду, 18 марта, в оперштабе Москвы.
Политика
Путин призвал не верить фейкам о коронавирусе в России
Севастополь, 18 марта 2020, 19:04 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал сограждан не верить вбросам и фейкам насчет коронавируса в России.
Общество
Еще у четырех человек в Кирове заподозрили коронавирус
16 марта коронавирусная инфекция была подтверждена у жительницы Кирова, которая вернулась из поездки в Германию.
Общество
Президент призвал россиян не покупать продукты впрок
Экономика
Мишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.
Общество
Немецкий вирусолог назвал новые симптомы коронавируса
Глава Института вирусологии при университетской клинике в Бонне (Германия) Хендрик Штрек рассказал о новых обнаруженных симптомах заболевания пневмонией COVID-19.
Общество
Пожилых москвичей просят воздержаться от посещения многолюдных мест
Пожилых москвичей просят временно не посещать места массового скопления людей: торговые центры, магазины, кафе, театры и стадионы.