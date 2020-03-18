Коронавирус

РБКРБК«Ак Барс» попросил КХЛ завершить сезон без определения победителя

Казанский «Ак Барс» обратился к руководству КХЛ с просьбой досрочно завершить сезон без определения победителя. Об этом сообщается на официальном сайте клуба из Татарстана.
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Андрей Николишин: «Есть здравое зерно в высказываниях „Ак Барса“»

Матч ТВ10:51

Леонов: позиция «Ак Барса» по поводу сезона КХЛ согласована с Минспортом Татарстана

ТАСС Спорт07:25

Леонов: позиция «Ак Барса» о завершении сезона КХЛ согласована с нами

РИА Новости09:42

Министр спорта Татарстана: «Ак Барс» продолжит сезон, если он будет восстановлен"

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Теперь КХЛ атакуют клубы. «Ак Барс» грозится сняться, если не отменят плей-офф

Чемпионат11:00

«Ак Барс» снялся с сезона: клуб не готов играть без зрителей и не поддерживает «финал шести»

Спорт БИЗНЕС Online06:56

«Ак Барс» уведомил КХЛ о снятии с Кубка Гагарина

Sport.ru08:14
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Финансы

Курс доллара превысил 80 рублей

Курс доллара 18 марта превысил отметку в 80 рублей впервые с 11 февраля 2016 года. Такие данные в среду, 18 марта, приводит Мосбиржа.
Известия 11:14
Наука

Ученые выявили еще один путь заражения коронавирусом

Молекулярные биологи из Китая обнаружили еще один способ заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
МонаВиста 16 марта в 15:57
Происшествия

Петербуржцы спасли двух бельков балтийской нерпы

Петербуржцев просят быть бдительными на побережье в Курортном районе города и обращать внимание на живых бельков, которые выползают на берег.
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Путин прокомментировал рост цен на бензин

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Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса

Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса.
Lenta.ru 11:40
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Apple анонсировала новые iPad Pro и MacBook Air

Американская корпорация Apple анонсировала новые устройства линеек iPad и MacBook Air.
Коммерсантъ 09:40
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ВОЗ рекомендует не принимать ибупрофен при симптомах COVID-19

Предупреждение последовало после недавнего исследования, результаты которого показали, что фермент, стимулируемый противовоспалительными препаратами, такими как ибупрофен, может усугублять состояние больных COVID-19.
Машины и Механизмы 08:11
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Жвачкин: томич «привез» вирус из Италии, посетив выставку собак

«Привез» вирус COVID-19 в Томскую область человек, посетивший выставку собак в Италии, сообщил губернатор региона Сергей Жвачкин.
vtomske.ru 08:29
Экономика

Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара

Герман Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу Сбербанка.
Деловое.ТВ вчера в 09:45
Политика

Путин прибыл в Крым на годовщину воссоединения с Россией

Президент России Владимир Путин прибыл в Крым в шестую годовщину воссоединения полуострова с Россией.
Вести.Ru 11:15
Музыка

«Евровидение-2020» официально отменили из-за коронавируса

Конкурс «Евровидение-2020», который должен был пройти в мае в Нидерландах, официально отменили из-за рисков распространения коронавируса, говорится в сообщении организаторов в Twitter.
Ведомости 09:29
Политика

Белорусы и украинцы в России считаются носителями русского языка

Президент России подписал закон, согласно которому граждане Белоруссии и Украины, свободно владеющие русским языком, признаются его носителями без прохождения собеседования.
Вести.Ru 11:48
Общество

Россиянин описал происходящее в закрытой на карантин Испании

Блогер прилетел в Испанию, где живет и работает, из Гваделупы — с находившегося на карантине из-за заражения двух человек коронавирусом круизного судна Costa Magica, — и не узнал страну, где еще пару недель назад «весело шутили про туалетную бумагу в соцсетях».
Lenta.ru 10:41
Политика

В Кремле прокомментировали слова Путина о среднем классе

Ранее Владимир Путин заявил, что в России 70 процентов жителей относятся к среднему классу, ссылаясь на методики Всемирного банка, в соответствии с которыми к среднему классу причисляются люди, чей доход в полтора раза больше минимального размера оплаты труда.
РИА Новости 07:23
Политика

FT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу

В EEAS уверены, что связанные с Россией фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее публиковали сообщения о ситуации в Сирии и протестах «желтых жилетов» во Франции, переключились на распространение онлайн «дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках».
Ведомости 03:01
Происшествия

В Первоуральске фигурант дела о побоях убил свою жену в здании суда

Коммерсантъ 05:10
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Самый мощный BMW 7 Series следующего поколения станет электрическим

Надеется на то, что в ближайшее время BMW официально объявит о новой 7-ой серии, пока не приходится.
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Общество

Для школьников Кировской области организуют дистанционное обучение

Напомним, что накануне в ходе заседания оперативного штаба глава Кировской области Игорь Васильев указал руководителям образовательных учреждений на необходимость проведения разъяснительной работы с родителями, школьниками и студентами.
Правительство Кировской области 05:30
Энергетика

«Хотелось бы выше» — Песков о цене на нефть

Песков заявил, что складывающаяся на рынках цена нефти не в интересах России: «Безусловно, это низкая цена, хотелось бы выше».
Красная весна 09:27
Общество

Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина

Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Salt Mag вчера в 11:26
Футбол

«Алавес» сообщил о 15 случаях заражения коронавирусом

Выступающий в примере Алавес официально подтвердил факт заражения коронавирусной инфекции у 15 представителей клуба, сообщает Marca.
Советский спорт 12:02
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Черногория разрешила вывезти россиян на родину

Ранее в МИД Черногории заявили, что активно сотрудничают с коллегами из России по проблеме возвращения граждан РФ в Москву, и черногорцев в Подгорицу.
Интерфакс 11:00
Происшествия

Из больницы в Коммунарке выписали 106 пациентов

С открытия медицинского комплекса в Коммунарке выписали 106 пациентов, которые находились на карантине с подозрением на коронавирус, сообщили в среду, 18 марта, в оперштабе Москвы.
Известия 03:37
Политика

Путин призвал не верить фейкам о коронавирусе в России

Севастополь, 18 марта 2020, 19:04 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал сограждан не верить вбросам и фейкам насчет коронавируса в России.
REGNUM 12:04
Общество

Еще у четырех человек в Кирове заподозрили коронавирус

16 марта коронавирусная инфекция была подтверждена у жительницы Кирова, которая вернулась из поездки в Германию.
Интерфакс - Россия 10:58
Общество

Президент призвал россиян не покупать продукты впрок

Гудвилл.онлайн вчера в 09:00
Экономика

Мишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.
РИА Новости 08:02
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов прояснил ситуацию по бою с Тони Фергюсоном

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Общество

Немецкий вирусолог назвал новые симптомы коронавируса

Глава Института вирусологии при университетской клинике в Бонне (Германия) Хендрик Штрек рассказал о новых обнаруженных симптомах заболевания пневмонией COVID-19.
Известия 10:35
Общество

Пожилых москвичей просят воздержаться от посещения многолюдных мест

Пожилых москвичей просят временно не посещать места массового скопления людей: торговые центры, магазины, кафе, театры и стадионы.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 11:30
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