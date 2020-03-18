Коронавирус

Вести.RuВести.Ru«Ак Барс» предложил КХЛ завершить сезон без определения победителя

Хоккейный клуб "Ак Барс" выступил с официальным заявлением по поводу продолжения сезона-2019/20. По мнению руководства казанского клуба, нынешний чемпионат необходимо досрочно завершить из-за угрозы распространения коронавируса. Также "барсы" предлагают не определять победителя соревнований.
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