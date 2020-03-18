Коронавирус

Vprognoze.ruVprognoze.ru«Ак Барс» призвал отменить плей-офф КХЛ

Хоккейный клуб «Ак Барс» призвал отметить плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте казанского клуба.
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