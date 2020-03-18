Политика FT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу Российские государственные и «прокремлевские» СМИ запустили «кампанию по дезинформации» вокруг пандемии коронавируса для обострения кризиса в западных странах, говорится в докладе Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS) для внутреннего пользования, с которым ознакомилась газета The Financial Times.

Армия и оружие Украинские силовики заявили об одном раненом после обстрелов в Донбассе Пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС) 17 марта сообщил, что за минувшие сутки один украинский военнослужащий получил ранение после обстрелов со стороны Народной милиции ДНР Украинские силовики утверждают, что их позиции семь раз подвергались обстрелам из минометов калибра 82 миллиметра, крупнокалиберных пулеметов, станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Общество Соловьев навсегда изгнал украинского политолога за оскорбление гостя Телеведущий Владимир Соловьев во время эфира собственной передачи на телеканале «Россия 1» навсегда изгнал из студии украинского эксперта Вячеслава Ковтуна за оскорбление в адрес другого гостя.

Политика Дипломаты призывают россиян покинуть Турцию 18 марта число заболевших COVID-19 в Турции достигло 47 человек, сегодня от коронавируса скончался 89-летний гражданин страны.

Гаджеты ФСБ разрешила «Тинькофф Мобайлу» продавать виртуальные сим-карты «Тинькофф Мобайл» получил разрешение от Федеральной службы безопасности (ФСБ) продавать услуги связи с использованием eSIM — электронной сим-карты (представляет собой чип, интегрированный в устройство на этапе производства, на который можно дистанционно записать данные оператора связи).

Общество Путин рассказал о доходах граждан России Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.

Происшествия В Коми обстреляли вертолет Ми-8 Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.

Общество Кинотеатры попросили поддержки у правительства Коммерческие кинотеатры не могут продолжать работу в нормальном режиме, но и не могут закрыться как муниципальные учреждения – для этого необходимо признание правительством чрезвычайной ситуации в стране, указано в письме.

Общество В СИЗО и колониях запретили свидания из-за коронавируса Федеральная служба исполнения наказаний временно запретила свидания заключенных в колониях и следственных изоляторах, чтобы снизить риск того, что в эти заведения попадает коронавирус COVID-19.