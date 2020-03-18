Коронавирус
Vprognoze.ru«Ак Барс» призвал отменить плей-офф КХЛ
Хоккейный клуб «Ак Барс» призвал отметить плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте казанского клуба.
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«Ак Барс» снялся с сезона: клуб не готов играть без зрителей и не поддерживает «финал шести»
Спорт БИЗНЕС Online06:56
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Биатлон
Биатлонисты сборной России ушли на двухнедельный карантин
Российские биатлонисты, которые вернулись с этапа Кубка мира в финском Контиолахти, находятся на карантине.
Политика
FT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу
Российские государственные и «прокремлевские» СМИ запустили «кампанию по дезинформации» вокруг пандемии коронавируса для обострения кризиса в западных странах, говорится в докладе Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS) для внутреннего пользования, с которым ознакомилась газета The Financial Times.
Армия и оружие
Украинские силовики заявили об одном раненом после обстрелов в Донбассе
Пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС) 17 марта сообщил, что за минувшие сутки один украинский военнослужащий получил ранение после обстрелов со стороны Народной милиции ДНР Украинские силовики утверждают, что их позиции семь раз подвергались обстрелам из минометов калибра 82 миллиметра, крупнокалиберных пулеметов, станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса скончались более 300 человек
За прошедшие сутки в Италии от коронавируса SARS-CoV-2 умерли 368 человек, количество летальных исходов практически равно числу случаев выздоровления.
Общество
Соловьев навсегда изгнал украинского политолога за оскорбление гостя
Телеведущий Владимир Соловьев во время эфира собственной передачи на телеканале «Россия 1» навсегда изгнал из студии украинского эксперта Вячеслава Ковтуна за оскорбление в адрес другого гостя.
Происшествия
На юге Москвы начались подготовительные работы для строительства Юго-Восточной хорды
Как пишет газета «Коммерсантъ», строители зашли на площадку при поддержке полицейских, которые экипированы шлемами и бронежилетами.
Футбол
Игрок ФК «Ростов» Павел Мамаев заявил о переезде в другую страну
Происшествия
Жительница Новосибирской области привезла коронавирус из Парижа
Ранее о зараженном коронавирусом в Новосибирской области сообщалось со ссылкой на оперативный штаб.
Общество
«Победа» так и не получила разрешение Черногории на вывоз россиян
Как сообщалось, в понедельник власти Черногории приостановили международное авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение из-за ситуации с коронавирусом.
Политика
Дипломаты призывают россиян покинуть Турцию
18 марта число заболевших COVID-19 в Турции достигло 47 человек, сегодня от коронавируса скончался 89-летний гражданин страны.
Гаджеты
ФСБ разрешила «Тинькофф Мобайлу» продавать виртуальные сим-карты
«Тинькофф Мобайл» получил разрешение от Федеральной службы безопасности (ФСБ) продавать услуги связи с использованием eSIM — электронной сим-карты (представляет собой чип, интегрированный в устройство на этапе производства, на который можно дистанционно записать данные оператора связи).
Путешествия
Ростуризм: за рубежом остаются около 100 тысяч туристов из России
Почти сто тысяч российских граждан в настоящее время находятся за рубежом, большая часть — на курортах Юго-Восточной Азии, Карибского бассейна и в Турции, сообщает Ростуризм.
Экономика
Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара
Герман Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу Сбербанка.
Гаджеты
Sony представила консоль PlayStation 5. Но никому ее не показала
Экономика
Американские биржи продолжили падение после перерыва из-за обвала
Биржи США падают на фоне распространения коронавируса, отмечает РИА Новости.
Энергетика
Американское СМИ назвало цель России в нефтяной войне
Главная мишень России в нефтяной войне — американская сланцевая нефть, пишет издание The American Conservative.
Общество
Путин рассказал о доходах граждан России
Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
Общество
За сутки коронавирус нашли в 15 российских регионах
21 новый случай заражения короновирусом зарегистрирован за 24 часа в 15 областях РФ.
Происшествия
В Коми обстреляли вертолет Ми-8
Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
Общество
Кинотеатры попросили поддержки у правительства
Коммерческие кинотеатры не могут продолжать работу в нормальном режиме, но и не могут закрыться как муниципальные учреждения – для этого необходимо признание правительством чрезвычайной ситуации в стране, указано в письме.
Общество
В СИЗО и колониях запретили свидания из-за коронавируса
Федеральная служба исполнения наказаний временно запретила свидания заключенных в колониях и следственных изоляторах, чтобы снизить риск того, что в эти заведения попадает коронавирус COVID-19.
Происшествия
На Кубани студенту по ошибке вырезали часть кишечника
18-летнему жителю Краснодара врачи по ошибке удалили часть кишечника.
Наука
У коронавируса выявили слабое место
Наука
Люди со II группой крови оказались более уязвимы коронавирусу
Специалисты утверждают, что больше всех риску подвержены люди со II группой крови.
Здоровье
В Томске рассказали о заболевшем коронавирусом пациенте
Замгубернатора Томской области Иван Деев рассказал о заболевшем коронавирусом пациенте, который находится в городской больнице № 3.
Общество
Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства об индексации социальных пенсий с 1 апреля.
Политика
Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля
Президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.