Lenta.ruАкадемик Арбатов заявил, что США могут снова использовать ядерное оружие, как и в ХиросимеРуководитель Центра международной безопасности РАН академик Алексей Арбатов допустил, что Соединённые Штаты могут снова применить ядерное оружие в случае эскалации ситуации.RT на русскомПо словам эксперта, США не признают вину за ядерную бомбардировку мирного населения японских городов Хиросима и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года.Life.ruАкадемик назвал использование ядерного оружия крайней мерой, однако не исключил такого поворота событий на фоне напряженных отношений между Россией и НАТО.News.ruАрбатов объяснил, что американская ядерная доктрина допускает применение ядерного оружия первыми в случае нападения на союзников США.Народные новостиЧитать далееСвернутьТелеканал 360°Телеканал 360°Народные новостиМедиаПотокФАНКомсомольская правдаНациональная служба новостейПятый каналЦарьградDiscover24Yakutsk.ruPravda.RuЯмал-МедиаГазета.RuТК ЗвездаiReactorВечерняя МоскваRT на русскомПодробнее о событииВ РАН не исключают применения ядерного оружия при столкновении НАТО и РФИА Красная Весна03:30Академик РАН Арбатов допустил новое применение США ядерного оружия, как в ХиросимеРИА Новости01:29Самое цитируемоеАкадемик Арбатов заявил, что США могут снова использовать ядерное оружие, как и в ХиросимеLenta.ru02:32Академик Арбатов заявил, что США могут повторить ХиросимуМосковский Комсомолец03:03Академик Арбатов допустил, что США могут снова применить ядерное оружиеRT на русском02:59Арбатов: Хиросима может повториться из-за ядерной доктрины СШАФАН02:42Академик Арбатов не исключил, что США вновь применят ядерное оружиеКомсомольская правда03:23Показать ещёОценить1,6KПоделиться