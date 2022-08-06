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Академик Арбатов заявил, что США могут снова использовать ядерное оружие, как и в Хиросиме

Руководитель Центра международной безопасности РАН академик Алексей Арбатов допустил, что Соединённые Штаты могут снова применить ядерное оружие в случае эскалации ситуации.
RT на русском
По словам эксперта, США не признают вину за ядерную бомбардировку мирного населения японских городов Хиросима и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года.
Life.ru
Академик назвал использование ядерного оружия крайней мерой, однако не исключил такого поворота событий на фоне напряженных отношений между Россией и НАТО.
News.ru
Арбатов объяснил, что американская ядерная доктрина допускает применение ядерного оружия первыми в случае нападения на союзников США.
Народные новости

Подробнее о событии

В РАН не исключают применения ядерного оружия при столкновении НАТО и РФ
ИА Красная Весна03:30
Академик РАН Арбатов допустил новое применение США ядерного оружия, как в Хиросиме
РИА Новости01:29
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Академик Арбатов заявил, что США могут снова использовать ядерное оружие, как и в Хиросиме
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