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Академик Арбатов заявил, что США могут снова использовать ядерное оружие, как и в Хиросиме

По словам эксперта, США не признают вину за ядерную бомбардировку мирного населения японских городов Хиросима и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года.
Life.ru
Руководитель Центра международной безопасности РАН академик Алексей Арбатов допустил, что Соединённые Штаты могут снова применить ядерное оружие в случае эскалации ситуации.
RT на русском
На мероприятии выступил премьер-министр страны Фумио Кисида, а мэр города Кадзуми Мацуи в своей речи привел цитату русского писателя Льва Толстого.
News.ru
На протяжении ряда лет США практически саботируют переговоры по проблеме ядерного разоружения, отметил Орджоникидзе.
РИА Новости

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В РАН не исключают применения ядерного оружия при столкновении НАТО и РФ
ИА Красная Весна03:30
Академик РАН Арбатов допустил, что США могут применить ядерное оружие, как и в Хиросиме
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