Lenta.ruАкадемик Арбатов заявил, что США могут снова использовать ядерное оружие, как и в ХиросимеПо словам эксперта, США не признают вину за ядерную бомбардировку мирного населения японских городов Хиросима и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года.Life.ruРуководитель Центра международной безопасности РАН академик Алексей Арбатов допустил, что Соединённые Штаты могут снова применить ядерное оружие в случае эскалации ситуации.RT на русскомНа мероприятии выступил премьер-министр страны Фумио Кисида, а мэр города Кадзуми Мацуи в своей речи привел цитату русского писателя Льва Толстого.News.ruНа протяжении ряда лет США практически саботируют переговоры по проблеме ядерного разоружения, отметил Орджоникидзе.РИА НовостиЧитать далееСвернутьНародные новостиНародные новостиМедиаПотокФАНКомсомольская правдаМолваНациональная служба новостейЦарьградDiscover24Ямал-МедиаГазета.RuТК ЗвездаiReactorВечерняя МоскваRT на русскомВоенное делоПодробнее о событииВ РАН не исключают применения ядерного оружия при столкновении НАТО и РФИА Красная Весна03:30Академик РАН Арбатов допустил, что США могут применить ядерное оружие, как и в ХиросимеРИА Новости01:29Самое цитируемоеАкадемик Арбатов не исключил, что США вновь применят ядерное оружиеКомсомольская правда03:23Академик Арбатов допустил, что США могут снова применить ядерное оружиеRT на русском02:59Арбатов: Хиросима может повториться из-за ядерной доктрины СШАФАН02:42Академик Арбатов заявил, что США могут снова использовать ядерное оружие, как и в ХиросимеLenta.ru02:32Академик Арбатов заявил, что США могут повторить ХиросимуМосковский Комсомолец03:03Показать ещёОценить744Поделиться