Общество
ИзвестияАкадемик Бокерия назвал лучшее средство оздоровления
Ходьба — идеальный способ восстановления поддержания формы для людей, которые не занимались спортом ранее. Многие из тех, кто набрал килограммы во время самоизоляции, при первой возможности начали бегать в парке. Делать это надо с осторожностью, предупредил Бокерия.
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с чего всё началось
"Было проведено гигантское рандомизированное исследование за океаном, которое установило: люди, которые ходят в неделю два часа, они живут на 7-8 лет дольше, чем те, кто ведет сидячий образ жизни", - сказал академик.РЕН ТВ02:00
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Политика
Путин назвал российские лекарства от коронавируса лучшими в мире
Россия производит лучшие в мире лекарства от коронавируса, пишет "Интерфакс" со ссылкой на президента РФ Владимира Путина.
Газета.Ru 07:46
Шоу-бизнес
Николай Басков показал фото до и после похудения на 16 килограммов
В результате удалось отлично похудеть. Фанаты, впрочем, к снимкам Баскова до и после похудения отнеслись критически.
Вечерний курьер 08:04
Авто
АвтоВАЗ лишил Lada Vesta одной комплектации
«АвтоВАЗ» исключил из прайс-листа LADA Vesta невостребованную комплектацию Luxe Prestige стоимостью 872 900 рублей.
Автоновости дня вчера в 04:35
Кино
Кристофер Нолан призвал смотреть фильм «Довод» только в кинотеатрах
Evo-rus.com вчера в 02:06
Политика
Новак заявил о полной экономической готовности «Северного потока – 2»
Экономически и инвестиционно трубопровод «Северный поток – 2» полностью завершен, заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью газете Handelsblatt, опубликованном в субботу, 20 июня.
Известия 06:09
Культура
24 июня концерт на Мамаевом кургане увидит вся Россия
Волгоградская правда вчера в 23:35
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
Происшествия
В Астрахани нашли мертвым пропавшего ребенка
Следователи нашли залитое бетоном тело пропавшего в марте 12-летнего мальчика под полом дома, принадлежащего его старшему брату.
ТАСС 05:44
Космос
Зафиксированы сигналы из космоса, повторяющиеся каждые 16 дней
Предполагая, что радиоволны исходят из фиксированного местоположения на объекте, если объект вращается вдоль оси и эта ось направлена только в направлении Земли каждые четыре из 16 дней, то мы будем фиксируем радиоволны как периодические всплески.
Evo-rus.com 18 июня в 03:23
Общество
В Подмосковье откроют все магазины
В Московской области с 25 июня откроют все магазины, деятельность которых была приостановлена в связи с распростраеннием коронавируса.
Lenta.ru вчера в 13:25
Гаджеты
Huawei Mate 40 Pro может не выйти в срок из-за санкций США
Причина заключается в том, что Huawei всё ещё решает проблемы в цепочке поставок, обусловленные новыми ограничениями со стороны США.
iXBT.com вчера в 04:18
Авто
Стартовали продажи китайского аналога Гелендвагена
Китайский автоконцерн BAIC выпустил обновленную версию внедорожника Beijing BJ80, узнаваемого благодаря схожему с Mercedes-Benz G-Class дизайну.
Автоновости дня вчера в 06:05
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
РБК вчера в 10:38
Политика
В Кремле объяснили решение о проведении парада 24 июня
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о проведении парада Победы 24 июня было принято главой государства Владимиром Путиным в связи с устойчивой динамикой ежедневного сокращения числа инфицированных коронавирусом.
RT на русском 07:55
Общество
В России работающим пенсионерам продлят больничные
Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 05:42
Политика
Путин опубликовал статью о Второй мировой войне
Военное дело 18 июня в 16:42
Авто
Стоит ли покупать полноприводный кроссовер после 150 тысяч пробега
Именно поэтому водители порой задумываются, нужно ли приобретать такой автомобиль, особенно при условии, что его пробег достигает 150 тысяч километров.
Car.ru 17 июня в 04:07
Автоспорт
Гонщик Дзанарди был госпитализирован после ДТП
RT на русском 05:56
Здоровье
Мясников назвал опасные симптомы при головной боли
Врач Александр Мясников призвал не откладывать поход к врачу, если головная боль сопровождается неврологическими симптомами.
Телеканал 360° 01:51
Происшествия
В Ленинградской области за сутки утонуло 3 человека
Парень 18 лет и пожилая пара утонули на водоемах Ленинградской области за 19 июня, сообщила «Фонтанка».
ИА Красная Весна 07:57
Общество
Путин дал свою оценку работе по ликвидации разлива топлива в Норильске
Южный Федеральный вчера в 09:21
Армия и оружие
Новый шлем обеспечит пилоту Су-57 преимущество в бою
Новый шлем для пилота Су-57 обеспечит ему серьезные преимущества в бою.
Дни24 вчера в 05:30
Экономика
Россиянам предоставят новый внушительный налоговый вычет
Как пишет PRIMPRESS, сегодня россияне могут получить налоговый вычет с расходов на образование, медицинских услуг или при покупке недвижимости.
СургутИнтерНовости 04:50
Общество
С 19 июня в РФ меняются правила расчета больничного
Федеральный закон №255-ФЗ от 29 декабря 2006 г. претерпел изменения, которые предписывают с 19 июня рассчитывать оплату по больничному листу по-новому.
Южный Федеральный 18 июня в 02:52
Политика
Пашинян не поедет на парад Победы в Москву
"С сожалением должен сообщить Вам, что не смогу присутствовать на мероприятиях по случаю 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - цитирует его Sputnik Армения.
Вестник Кавказа вчера в 09:54
Общество
Врачи назвали причину смерти экс-главы Чувашии Игнатьева
Причиной смерти бывшего главы Чувашии, 58-летнего Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщила ТАСС заместитель главного врача петербургского Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Раиса Конашкова.
Forbes вчера в 02:04