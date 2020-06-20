Общество
ИзвестияАкадемик Бокерия назвал лучшее средство оздоровления
Ходьба — идеальный способ восстановления поддержания формы для людей, которые не занимались спортом ранее. Многие из тех, кто набрал килограммы во время самоизоляции, при первой возможности начали бегать в парке. Делать это надо с осторожностью, предупредил Бокерия.
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с чего всё началось
"Было проведено гигантское рандомизированное исследование за океаном, которое установило: люди, которые ходят в неделю два часа, они живут на 7-8 лет дольше, чем те, кто ведет сидячий образ жизни", - сказал академик.РЕН ТВ02:00
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Армия и оружие
На Параде Победы покажут «Панцирь» с мини-ракетами
Популярная механика вчера в 08:00
Общество
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
РИА Новости 09:27
Общество
С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
Общество
Состоялся релиз The Last of Us: Part II
Матч ТВ вчера в 01:14
Шоу-бизнес
Сильно похудевший Басков поразил россиян
Певец Николай Басков показал в инстаграме результаты своего похудения за время самоизоляции.
РИА Новости 09:34
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
Общество
ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru вчера в 16:46
Политика
Путин призвал додавить коронавирус в регионах
В Москве эпидемия идет на спад, и нужно использовать столичный опыт, чтобы "задавить" коронавирус в регионах.
Российская газета 08:10
Политика
Путин вручит новые госнаграды медикам, борющимся с коронавирусом
Президент Владимир Путин заявил, что в ближайшее время наградит медиков, работающих с коронавирусными пациентами, учрежденными накануне орденами Пирогова и медалями Луки Крымского, передает ТАСС .
ЗакC.Ру 07:33
Общество
Многокилометровая пробка образовалась на Варшавском шоссе в Москве
Многокилометровая пробка образовалась на Варшавском шоссе в Москве.
Эхо Москвы 09:01
Политика
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 02:38
Авто
Производство нового LADA Largus может начаться уже в августе
Что касается серийного выпуска нового «Ларгуса», то его, по данным источника «AvtoVAZ News», запустят после 16 августа.
CarsWeek.ru 02:50
Здоровье
За сутки в Ростовской области выявили еще 145 больных коронавирусом
За минувшие сутки в Ростовской области выявлено 145 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает сайт Стопкоронавирус.рф.
РБК Ростов-на-Дону 03:45
Политика
Пашинян не поедет на парад Победы в Москву
"С сожалением должен сообщить Вам, что не смогу присутствовать на мероприятиях по случаю 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - цитирует его Sputnik Армения.
Вестник Кавказа вчера в 09:54
Авто
Новый Honda Breeze опережает в продажах Kia Sportage
Компания Honda начала реализацию нового среднеразмерного кроссовера Honda Breeze в ноябре 2019 года.
Новые автомобили 17 июня в 23:15
Экономика
Наследники Босова продали его актив на Таймыре миллиардеру Троценко
18 июня состоялась продажа угольного месторождения на Таймыре, которое приобрел миллиардер Роман Троценко, пишет Forbes со ссылкой на вдову Босова.
РБК вчера в 09:37
Происшествия
Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова
Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДТП на Смоленской площади в Москве, вменяем.
РБК 06:29
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК вчера в 10:38
Общество
В Ростовской области откроют гостиницы, музеи и библиотеки
В документе отмечается, что возобновляется работа непродовольственных магазинов площадью до 800 кв. метров, различные ярмарки, библиотеки, центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.
REGNUM 08:53
Общество
Судья Хахалева отказалась раскрыть свои доходы
Краснодарская судья Елена Хахалева отказалась представить сведения о своих доходах и имуществе за прошлый год.
RT на русском 06:55
Футбол
«Рубин» обыграл «Урал» в матче РПЛ
Казанский «Рубин» обыграл екатеринбургский «Урал» со счетом 2:1 в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 08:58
Кино
The Last of Us 2 – самая красивая игра поколения. Доказываем скриншотами с обычной PS4
Поскольку текущее поколение подходит к концу, можно смело оглянуться назад и признать, что TLOU 2 – самое красивое, что выходило за последние 7 лет.
Cyber.sports.ru 18 июня в 08:01
Музыка
Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев
Парастаев являлся участником музыкальной группы "Альянс". Артист также был автором музыки и текста известной песни "На заре" 1987 года.
Интерфакс 05:48
Происшествия
В Астрахани нашли мертвым пропавшего ребенка
Следователи нашли залитое бетоном тело пропавшего в марте 12-летнего мальчика под полом дома, принадлежащего его старшему брату.
ТАСС 05:44
Общество
Врачи назвали причину смерти экс-главы Чувашии Игнатьева
Причиной смерти бывшего главы Чувашии, 58-летнего Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщила ТАСС заместитель главного врача петербургского Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Раиса Конашкова.
Forbes вчера в 02:04
Политика
Глава ЛНР пригрозил Зеленскому полной боевой готовностью
ЛНР готовится к проведению парада Победы, однако, если украинские военные не прекратят обстрелы, ополченцы снова объявят полную боевую готовность, предупредил глава самопровозглашенной республики Леонид Пасечник.
Газета.Ru 06:53
Общество
В Тюменской области продлили режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 28 июня, при этом в регионе открываются общественные пространства, скверы и парки, сообщает в субботу оперативный штаб по профилактике COVID-19.
РИА Новости 06:19
Футбол
«Тоттенхэм» разделил очки с «Манчестер Юнайтед»
Советский спорт 01:35