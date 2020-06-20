"Было проведено гигантское рандомизированное исследование за океаном, которое установило: люди, которые ходят в неделю два часа, они живут на 7-8 лет дольше, чем те, кто ведет сидячий образ жизни", - сказал академик.

с чего всё началось

Ходьба — идеальный способ восстановления поддержания формы для людей, которые не занимались спортом ранее. Многие из тех, кто набрал килограммы во время самоизоляции, при первой возможности начали бегать в парке. Делать это надо с осторожностью, предупредил Бокерия.

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