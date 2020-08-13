Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Российская газета
Российская газета

Академик Гинцбург ответил на критику российской вакцины за рубежом

Негативные высказывания по поводу российской вакцины от COVID-19, идущие из-за рубежа, связаны с конкурентной борьбой, считает директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии Минздрава России академик Александр Гинцбург.В источнике
С чего всё началось
"Подумайте, если с помощью российской вакцины конкретные люди, конкретные фирмы лишаются многих миллиардов долларов, ну какую вы реакцию хотите увидеть", – сказал Гинцбург в эфире "России 24
".
Москва 2409:17
Подробнее о событии
Инфорос

В Центре Гамалеи ответили на критику вакцины от COVID-19 за рубежом

Инфорос07:55
Газета.Ru

Гинцбург объяснил критику российской вакцины от коронавируса

Газета.Ru06:36
Rambler News Service

Критике российской вакцины от коронавируса нашли объяснение

Rambler News Service07:20
Вести.Ru

Борьба за миллиарды: Гинцбург объяснил реакцию конкурентов на вакцину от COVID-19

Вести.Ru08:42
Известия

Глава центра Гамалеи назвал причину критики российской вакцины от COVID-19

Известия06:39
РИА Новости

В Центре Гамалеи ответили на критику вакцины от COVID-19 за рубежом

РИА Новости06:38
REGNUM

Учёный объяснил истерику Запада из-за российской вакцины

REGNUM07:41

Запасы нефти в США за неделю снизились на 4,5 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 7 августа, сократились на 4,5 млн баррелей — до 514,1 млн баррелей, говорится в докладе Управления по энергетической информации (EIA).
Rambler News Serviceвчера в 10:54

Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъ11 августа в 07:09
660

СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber

Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».
Ведомости08:54
1,2K

Составлен список фильмов с реальными сценами секса

Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
ToDay News Ufa11 августа в 06:22
213

Самые пораженные коронавирусом районы региона назвали в Воронеже

Почти половина всех случаев заражения COVID-19 (45,1%) приходится на Воронеж, об этом сообщила в среду, 12 августа, во время заседания регионального оперштаба сообщила замглавы регуправления Роспотребнадзора Ольга Фуфаева.
Kursk.com12:01
15

ФАС оштрафовала производителя «Арбидола» из-за рекламы о коронавирусе

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала на 200 тыс. руб. фирму «Отисифарм» за рекламу «Арбидола», в которой эта фармацевтическая компания заявляла об эффективности препарата от коронавируса.
РБК10:32
4

Hyundai представила Elantra N Line

Седан Hyundai Elantra, дебютировавший в марте, обзавелся версией N Line с более мощным двигателем и агрессивным экстерьером Как и в случае с другими N-моделями, Elantra N Line выделяется ярким стилем.
MotorPage.Ru06:43
4