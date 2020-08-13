Академик Гинцбург ответил на критику российской вакцины за рубежом
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Негативные высказывания по поводу российской вакцины от COVID-19, идущие из-за рубежа, связаны с конкурентной борьбой, считает директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии Минздрава России академик Александр Гинцбург.В источнике
С чего всё началось
"Подумайте, если с помощью российской вакцины конкретные люди, конкретные фирмы лишаются многих миллиардов долларов, ну какую вы реакцию хотите увидеть", – сказал Гинцбург в эфире "России 24
".
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