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Академик РАН Арбатов допустил, что США могут применить ядерное оружие, как и в Хиросиме

Руководитель Центра международной безопасности РАН академик Алексей Арбатов допустил, что Соединённые Штаты могут снова применить ядерное оружие в случае эскалации ситуации.
RT на русском
В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки.
РИА Новости
Сегодня риск военного столкновения России и НАТО особенно велик.
RuNews24.ru
Эксперт подчеркнул, что Вашингтон на протяжении 77 лет не признавал военным преступлением ядерные бомбардировки мирных городов Хиросима и Нагасаки.
iReactor

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Академик Арбатов полагает, что США могут снова применить ядерное оружие
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Академик РАН Арбатов допустил, что США могут применить ядерное оружие, как и в Хиросиме
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