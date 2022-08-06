По мнению военного обозревателя Михаила Ходарёнока, российская армия устроила настоящий «огненный ад» для ВСУ, грамотно использовав этот способ артподготовки, известный еще со времен Великой Отечественной войны.
Китай, решив прекратить сотрудничество с США в ряде областей в ответ на визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань, поступает безответственно, заявил во время пресс-конференции на Филиппинах американский госсекретарь Энтони Блинкен.
Визит спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань был глупой идеей, учитывая напряженность в отношениях с Китаем, это их обострило и предоставило предлог Пекину для различных действий, в том числе проведения военных учений в водах Тайваньского пролива, заявил бывший президент США Дональд Трамп, выступая на митинге перед своими сторонниками в штате Висконсин.
«В районе населённого пункта Белогорка Херсонской области ударами авиации ВКС России и огнём артиллерийских подразделений поражён временный пункт дислокации 46-й аэромобильной бригады ВСУ», — говорится в сообщении.