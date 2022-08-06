Будьте в Плюсе

Академик РАН Арбатов допустил новое применение США ядерного оружия, как в Хиросиме

Руководитель Центра международной безопасности РАН академик Алексей Арбатов допустил, что Соединённые Штаты могут снова применить ядерное оружие в случае эскалации ситуации.
RT на русском
По словам эксперта, США не признают вину за ядерную бомбардировку мирного населения японских городов Хиросима и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года.
Life.ru
Отмечается, что на протяжении 77 лет США отказываются признавать свою вину в совершенном ими в 1945-м году военном преступлении.
ИА SM-News
Арбатов объяснил, что американская ядерная доктрина допускает применение ядерного оружия первыми в случае нападения на союзников США.
Народные новости

Подробнее о событии

Академик Арбатов допустил, что США могут снова применить ядерное оружие
RT на русском02:59
Академик РАН Арбатов допустил новое применение США ядерного оружия, как в Хиросиме
РИА Новости01:29
Самое цитируемое
Академик Арбатов не исключил, что США вновь применят ядерное оружие
Комсомольская правда03:23
Академик Арбатов заявил, что США могут повторить Хиросиму
Московский Комсомолец03:03
В РАН не исключают применения ядерного оружия при столкновении НАТО и РФ
ИА Красная Весна03:30
Арбатов: Хиросима может повториться из-за ядерной доктрины США
ФАН02:42
Академик Арбатов заявил, что США могут снова использовать ядерное оружие, как и в Хиросиме
Lenta.ru02:32

Интересное

Курский губернатор Старовойт сообщил о пресечении попытки диверсии на военном аэродроме

На аэродроме в Курской области предотвратили попытку диверсии, сообщил в своем Telegram губернатор региона Роман Старовойт.
РБК06:21

ВСУ обстреливают жителей Донецка израильскими снарядами M454 с воздушным подрывом

Предположительно, речь может идти об израильских снарядах M454 S-HE которые имеют натовский калибр 155 мм.
Военное дело07:37

Amnesty International выступила в защиту доклада о нарушении Киевом законов ведения войны

Правозащитная организация Amnesty International выступила в защиту своего доклада о нарушении Украиной законов ведения войны, который раскритиковал украинский президент Владимир Зеленский.
Lenta.ru07:15

Российская армия применила тактику «огневого вала» под Донецком

По мнению военного обозревателя Михаила Ходарёнока, российская армия устроила настоящий «огненный ад» для ВСУ, грамотно использовав этот способ артподготовки, известный еще со времен Великой Отечественной войны.
Военное обозрение06:51

Болгария продолжит выдавать визы россиянам, но увеличит сроки оформления

Болгария продолжает выдавать туристические визы россиянам, однако сроки оказания услуг увеличились по техническим причинам, сообщили в болгарском посольстве в Москве, передает ТАСС.
РБК07:34

Блинкен заявил о последствиях прекращения сотрудничества с КНР и осудил военные маневры

Китай, решив прекратить сотрудничество с США в ряде областей в ответ на визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань, поступает безответственно, заявил во время пресс-конференции на Филиппинах американский госсекретарь Энтони Блинкен.
РБК03:20

На замглавы ВГА Каховского района Херсонской области совершено покушение

Пресс-служба военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области сообщила ТАСС о совершенном покушении на заместителя главы ВГА Каховского района Виталия Гура.
Российская газета06:42

Трамп счел поездку Пелоси на Тайвань глупой и назвал ее «мечтой Китая»

Визит спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань был глупой идеей, учитывая напряженность в отношениях с Китаем, это их обострило и предоставило предлог Пекину для различных действий, в том числе проведения военных учений в водах Тайваньского пролива, заявил бывший президент США Дональд Трамп, выступая на митинге перед своими сторонниками в штате Висконсин.
РБК03:42

МО сообщило о поражении пункта дислокации аэромобильной бригады ВСУ в Херсонской области

«В районе населённого пункта Белогорка Херсонской области ударами авиации ВКС России и огнём артиллерийских подразделений поражён временный пункт дислокации 46-й аэромобильной бригады ВСУ», — говорится в сообщении.
RT на русском07:20

Комбат НМ ЛНР заявил, что ВСУ бросили стратегические высоты при отступлении к Артемовску

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили стратегические высоты, прикрывавшие дорогу на Артемовск, и отступили к городу.
Lenta.ru04:26