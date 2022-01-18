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Гинцбург заявил о 75% эффективности вакцины «Спутник V» против штамма «Омикрон»

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» эффективна против нового штамма, получившего название «Омикрон».
ФАН
Гинцбург уточнил, что при ревакцинации «Спутником Лайт» через полгода защита против «омикрона» составляет 100%.
Don24
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса.
РИА Новости
К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 76 520 849 россиян.
РИА Новости

Подробнее о событии

Гинцбург: «Спутник V» защищает от штамма «омикрон» с эффективностью 75%
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Глава Центра Гамалеи Гинцбург оценил эффективность «Спутника V» против омикрона в 75%
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Гинцбург заявил о 75% эффективности вакцины «Спутник V» против штамма «Омикрон»
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Гинцбург оценил в 75% эффективность «Спутника V» против «омикрона»
Интерфакс03:21
Гинцбург: эффективность «Спутника V» против штамма «Омикрон» составляет около 75 %
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Гинцбург: Эффективность «Спутника V» против «омикрона» составляет 75%
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