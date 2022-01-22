Будьте в Плюсе

Академик РАН Колесников: против «омикрон»-штамма помогут ингаляции водкой

Хорошо ли подобран заголовок?
Совет академика РАН Сергея Колесникова делать ингаляции водкой, чтобы защититься от омикрон-штамма коронавируса, довольно странный, так как спирт не убивает вирусы, а водка убивает и слизистые клетки, и все подряд.
РБК
Доктор медицинских наук, академик РАН Сергей Колесников рассказал в эфире "Радио 1
", как с помощью водки можно противостоять омикрон-штамму коронавируса.
РИА Новости
«Вдыхание паров алкоголя до определенной степени способствует элиминации вируса из дыхательной системы», — объяснил эксперт.
Lenta.ru
Колесников предупредил, что наибольший шанс подхватить инфекцию в общественном транспорте и в медицинских учреждениях.
Телеканал 360°

Подробнее о событии

Эксперт ВШЭ Попович: совет защищаться от омикрона с помощью водки довольно странный
Lenta.ru22:27
Доктор медицинских наук предложил водочную защиту от «омикрона»
Радио 120 января в 08:26
Самое цитируемое
Академик РАН Колесников: ингаляции водкой помогут против омикрон-штамма коронавируса
РИА Новости17:57
Академик РАН Колесников: спиртовые ингаляции помогут для защиты от штамма «омикрон»
Solenka.infoвчера в 11:28
Академик РАН Колесников: спиртовые ингаляции помогут защититься от штамма «омикрон»
Ежедневные Новости Владивостокавчера в 10:24
Академик РАН посоветовал дышать парами алкоголя, чтобы защититься от «Омикрона»
БИЗНЕС Onlineвчера в 07:36
Академи РАН Колесников предложил обрабатывать маски водкой против штамма «омикрон»
News.ru20:13

Интересное

WP: США просят Россию не обнародовать ответ Вашингтона по гарантиям безопасности

Американские должностные лица попросили своих российских коллег не обнародовать письменный ответ Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
ТАСС18:37

Глава Чечни Кадыров: доставленная в Грозный жена Янгулбаева напала на полицейского

Глава Чечни уточнил, что после того как женщину доставили в Грозный, она напала на полицейского, едва не лишив его глаза.
РИА Новостивчера в 14:39

Посольство США в Киеве запросило у Госдепартамента разрешение персоналу уехать из Украины

Посольство США в Киеве запросило у Госдепартамента разрешение всем представителям неосновного персонала и их семьям покинуть территорию Украины.
Lenta.ru23:33

Глава ВМС Германии считает, что Крым не вернется в состав Украины

Глава Военно-морских сил Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины.
Коммерсантъ23:50

Младшая дочь сдала 83-летнюю Лидию Федосееву-Шукшину в дом престарелых

Младшая дочь 83-летней актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной — Ольга Шукшина — отправила родительницу в пансионат для пожилых людей.
Центральная Служба Новостейвчера в 06:05

Более 50 горняков эвакуированы из шахты Кемеровской области

В городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области эвакуируют горняков из шахты "Комсомолец".
Российская газета00:23

В Павлоградском районе Омской области неизвестный убил трех человек

Неизвестный проник в один из домов в Павлоградском районе Омской области и убил трех человек, включая ребенка.
ТАСС00:30

Постпред США при ООН Томас-Гринфилд не считает, что Россия может перекрыть газ Европе

США не считают, что Россия может перекрыть газ Европе в ответ на санкции.
РБК23:38

Актера Куравлева перевели из реанимации в хоспис

Народного артиста РСФСР Леонида Куравлева перевели из реанимации в хоспис с диагнозом деменция смешанного типа.
Известиявчера в 12:54

Врач-онкодерматолог Вертиева: коронавирус может вызвать обострение кожных заболеваний

По словам специалиста, COVID-19 может вызывать обострение кожных заболеваний, а при разных штаммах коронавируса у заболевших наблюдаются одинаковые дерматологические симптомы.
Lenta.ru23:29