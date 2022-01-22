Газета.RuАкадемик РАН Колесников: против «омикрон»-штамма помогут ингаляции водкойХорошо ли подобран заголовок?ДаНетСовет академика РАН Сергея Колесникова делать ингаляции водкой, чтобы защититься от омикрон-штамма коронавируса, довольно странный, так как спирт не убивает вирусы, а водка убивает и слизистые клетки, и все подряд.РБКДоктор медицинских наук, академик РАН Сергей Колесников рассказал в эфире "Радио 1", как с помощью водки можно противостоять омикрон-штамму коронавируса.РИА Новости«Вдыхание паров алкоголя до определенной степени способствует элиминации вируса из дыхательной системы», — объяснил эксперт.Lenta.ruКолесников предупредил, что наибольший шанс подхватить инфекцию в общественном транспорте и в медицинских учреждениях.Телеканал 360°Читать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuLife.ruЯмал-МедиаРЕН ТВМИР 24Om1.ruАБНТелеканал 360°A42.RUVSE42.RUВечерняя МоскваПодробнее о событииЭксперт ВШЭ Попович: совет защищаться от омикрона с помощью водки довольно странныйLenta.ru22:27Доктор медицинских наук предложил водочную защиту от «омикрона»Радио 120 января в 08:26Самое цитируемоеАкадемик РАН Колесников: ингаляции водкой помогут против омикрон-штамма коронавирусаРИА Новости17:57Академик РАН Колесников: спиртовые ингаляции помогут для защиты от штамма «омикрон»Solenka.infoвчера в 11:28Академик РАН Колесников: спиртовые ингаляции помогут защититься от штамма «омикрон»Ежедневные Новости Владивостокавчера в 10:24Академик РАН посоветовал дышать парами алкоголя, чтобы защититься от «Омикрона»БИЗНЕС Onlineвчера в 07:36Академи РАН Колесников предложил обрабатывать маски водкой против штамма «омикрон»News.ru20:13Показать ещёОценить428Поделиться