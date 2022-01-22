Газета.RuАкадемик РАН Колесников: против «омикрон»-штамма помогут ингаляции водкойДоктор медицинских наук, академик РАН Сергей Колесников заявил, что ингаляции водкой помогут противостоять новому штамму коронавируса "омикрон".Газета.RuДоктор медицинских наук, академик РАН Сергей Колесников рассказал в эфире "Радио 1", как с помощью водки можно противостоять омикрон-штамму коронавируса.РИА НовостиЭксперт в сфере здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович прокомментировала резонансный совет академика Сергея Колесникова делать водочные ингаляции, чтобы защититься от коронавируса.РЕН ТВКолесников предупредил, что наибольший шанс подхватить инфекцию в общественном транспорте и в медицинских учреждениях.Телеканал 360°Читать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuLife.ruФАНАБНPro Город СыктывкарПятый каналМИР 24ЦарьградРЕН ТВЯмал-МедиаOm1.ruТелеканал 360°VSE42.RUA42.RUНародные новостиVesiskitim.ruРосбалтВечерняя МоскваПодробнее о событииЭксперт ВШЭ Попович: совет защищаться от омикрона с помощью водки довольно странныйLenta.ru22:27Доктор медицинских наук предложил водочную защиту от «омикрона»Радио 120 января в 08:26Самое цитируемоеАкадемик Колесников посоветовал защищаться от «омикрона» водкойОбщественная служба новостейвчера в 08:33Академик РАН Колесников: ингаляции водкой помогут против омикрон-штамма коронавирусаРИА Новости17:57Академик РАН: для защиты от заражения омикрон-штаммом можно делать ингаляцию водкойA42.RUвчера в 10:24Академи РАН Колесников предложил обрабатывать маски водкой против штамма «омикрон»News.ru20:13Академик РАН посоветовал дышать парами алкоголя, чтобы защититься от «Омикрона»БИЗНЕС Onlineвчера в 07:36Показать ещёОценить477Поделиться