Газета.RuАкадемик РАН Колесников: против «омикрон»-штамма помогут ингаляции водкойДоктор медицинских наук, академик РАН Сергей Колесников заявил, что ингаляции водкой помогут противостоять новому штамму коронавируса "омикрон".Газета.RuЭксперт в сфере здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович прокомментировала резонансный совет академика Сергея Колесникова делать водочные ингаляции, чтобы защититься от коронавируса.РЕН ТВКолесников предупредил, что наибольший шанс подхватить инфекцию в общественном транспорте и в медицинских учреждениях.Телеканал 360°Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре.РИА НовостиЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuФАНАБНLife.ruPrimpress.ruЯмал-МедиаРЕН ТВPro Город СыктывкарМИР 24Пятый каналМоя Москва.онлайнA42.RULentaChel.ruЦарьградOm1.ruРосбалтНародные новостиТелеканал 360°Подробнее о событииЭксперт ВШЭ Попович: совет защищаться от омикрона с помощью водки довольно странныйLenta.ru22:27Доктор медицинских наук предложил водочную защиту от «омикрона»Радио 120 января в 08:26Самое цитируемоеАкадемик РАН: для защиты от заражения омикрон-штаммом можно делать ингаляцию водкойA42.RUвчера в 10:24Академик РАН Колесников: ингаляции водкой помогут против омикрон-штамма коронавирусаРИА Новости17:57Академи РАН Колесников предложил обрабатывать маски водкой против штамма «омикрон»News.ru20:13Академик Колесников посоветовал защищаться от «омикрона» водкойОбщественная служба новостейвчера в 08:33Академик РАН посоветовал дышать парами алкоголя, чтобы защититься от «Омикрона»БИЗНЕС Onlineвчера в 07:36Показать ещёОценить523Поделиться