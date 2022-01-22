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Академик РАН Колесников: против «омикрон»-штамма помогут ингаляции водкой

Доктор медицинских наук, академик РАН Сергей Колесников заявил, что ингаляции водкой помогут противостоять новому штамму коронавируса "омикрон".
Газета.Ru
Эксперт в сфере здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович прокомментировала резонансный совет академика Сергея Колесникова делать водочные ингаляции, чтобы защититься от коронавируса.
РЕН ТВ
Колесников предупредил, что наибольший шанс подхватить инфекцию в общественном транспорте и в медицинских учреждениях.
Телеканал 360°
Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре.
РИА Новости

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Эксперт ВШЭ Попович: совет защищаться от омикрона с помощью водки довольно странный
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