Академик РАН: Пандемия коронавируса закончится к лету 2021 года
Смотрите также
Три человека погибли в ДТП с автобусом, ехавшим из Махачкалы в Москву
Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии
Омские врачи обратились к немецким коллегам из-за ситуации с Навальным
Добровинский пообещал раскрыть «подноготную дела» Ефремова
Украина закрыла въезд для иностранцев на месяц из-за коронавируса
Оппозиция Беларуси отложила переговоры с Москвой
Общая площадь возгорания под Анапой возросла до 126 га
Два человека погибли при стрельбе во время протестов в Висконсине
Онищенко предупредил о вспышках гриппа после начала учебного года
Россия поставит Казахстану больше 2 млн доз вакцины «Спутник V»
В Минобороны заявили об устранении дедовщины в российской армии
Песков прокомментировал решение Пригожина по долгу Навального и ФБК
Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии
В Кремле выступили против приклеивания ярлыков в ситуации с Навальным
Украина закрыла въезд для иностранцев на месяц из-за коронавируса
Песков прокомментировал решение Пригожина по долгу Навального и ФБК
«Барселона» подтвердила уход Месси из клуба
В Минобороны заявили об устранении дедовщины в российской армии
На Украине разрешили использовать феминитивы для профессий
Академик РАН: Пандемия коронавируса закончится к лету 2021 года
На западе Москвы при взрыве газа в доме пострадали четыре человека
Боевик ликвидирован в ходе спецоперации в Ингушетии
Зеленский заявил о необходимости обсуждения вопроса возвращения Крыма
Пандемия коронавируса пройдет в три волны и стихнет только к лету 2021 года. Такое мнение высказал академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ Михаил Пальцев Telegram-каналу ресурса стопкоронавирус.рф.В источнике
Подробнее о событии