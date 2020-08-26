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Российская газета
Российская газета

Академик РАН: Пандемия коронавируса закончится к лету 2021 года

Пандемия коронавируса пройдет в три волны и стихнет только к лету 2021 года. Такое мнение высказал академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ Михаил Пальцев Telegram-каналу ресурса стопкоронавирус.рф.В источнике
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РИА Новости

Академик РАН спрогнозировал окончание пандемии не ранее лета 2021 года

РИА Новости08:04
ТАСС

Академик РАН считает, что пандемия закончится не ранее лета 2021 года

ТАСС06:55
Газета.Ru

Академик РАН назвал сроки окончания пандемии COVID-19

Газета.Ru07:29
Комсомольская правда

Академик рассказал, когда коронавирус сойдет на нет

Комсомольская правда07:23
Известия

Академик предрек тяжелую вторую волну коронавируса

Известия06:59
RT на русском

Академик РАН допустил продолжение пандемии COVID-19 до лета 2021 года

RT на русском07:52
Lenta.ru

Академик назвал срок возвращения россиян к нормальной жизни после пандемии

Lenta.ru07:16

Во Франции переименуют роман Агаты Кристи «Десять негритят»

Детективный роман британской писательницы Агаты Кристи "Десять негритят", впервые выпущенный в 1939 году, будет переименован во Франции и станет называться "Их было 10" после многочисленных обращений в социальных сетях.
ТАСС06:12
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Турчинов: у Зеленского есть все возможности для вторжения в Крым

Бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что президент Владимир Зеленский сейчас имеет все возможности для вторжения на территорию Крыма, сообщает «Радио Свобода».
Городовойвчера в 14:31
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Добровинский пообещал раскрыть «подноготную дела» Ефремова

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевшей стороны в деле о ДТП с участием Михаила Ефремова, пообещал рассказать о процессе «то, чего до сих пор не знает никто», однако только после приговора суда.
RT на русском17:26
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Долги ликвидирующейся на Кипре O1 Group Минца достигли почти $2 млрд

По мнению кипрских юристов «Траста», связанные с Минцем фирмы предъявили многомиллионные требования к O1 Group, что защитить компанию от «подлинных» кредиторов: «Траста» (долг перед ним составляет $90 млн, следует из показателей O1 на 2019 год, представленных в материалах), Промсвязьбанка (более 6 млрд руб. в долларах и евро) и компании Rokiana Сергея Гордеева (около 3,7 млрд руб.).
РБК23:00
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Песков прокомментировал решение Пригожина по долгу Навального и ФБК

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что директор компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг Алексея Навального, Любови Соболь и «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК)*.
RT на русском06:25
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