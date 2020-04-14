Общество

RT на русскомRT на русскомАкадемик РАН дал прогноз относительно пандемии коронавируса в России

Академик РАН, учёный-иммунолог Валерий Черешнев дал прогноз относительно пандемии коронавирусной инфекции в России.
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с чего всё началось

Академик Черешнев: Как подготовить организм к встрече с вирусом

22 апреля в 13.00 (Мск) в Евразийском научно-исследовательском институте пройдет онлайн-лекция "Эпидемия COVID-19: проблемы, решения, перспективы". С докладом выступит и академик РАН Валерий Александрович Черешнев.
Российская газета00:00

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Академик РАН дал прогноз относительно пандемии коронавируса в России

RT на русском06:43

Академик Черешнев: Как подготовить организм к встрече с вирусом

Российская газета00:00

Россиянам рекомендовали заниматься сексом для иммунитета

Lenta.ru05:46

Академик посоветовал россиянам секс против коронавируса

Московский Комсомолец05:42

Лимоны и имбирь в ударных дозах снижают иммунитет

Вести.Ru05:28

Академик РАН дал рекомендации для укрепления иммунитета

РИА Новости05:25

Академик РАН: Иммунитет помогут укрепить секс, женьшень и экстракт пантов благородного оленя

Фонтанка.Ру05:47
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Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 08:11, Ашберн
Общество

Все гостиницы и санатории Сочи будут закрыты до 1 июня

В отелях Сочи осталось не более 1500 постояльцев, в пансионатах и санаториях - всего около 300 отдыхающих.
КП - Кубань 07:30
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Транспорт

Всех водителей на въезде в Москву начнут проверять на наличие пропуска

«В связи с введенными дополнительными мерами, связанными с распространением коронавируса, с 15 апреля на всех въездах в Москву сотрудники ГИБДД будут проверять наличие пропуска у всех водителей автомобилей, въезжающих в город», — сообщили агентству.
РБК 05:03
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Шоу-бизнес

Анна Седокова назвала Меладзе манипулятором

Pravda.Ru 07:11
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Спорт

Вяльбе с семьёй станцевала под песню группы Little Big

Президент Федерации лыжных гонок России, олимпийская чемпионка Елена Вяльбе станцевала под песню группы Little Big «Uno» во время карантина.
News.ru 07:52
Общество

В ВОЗ заявили, что пик заражения коронавирусом еще не пройден

Представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что пик заражения коронавирусом еще не пройден, поскольку абсолютное большинство случаев заражений приходится на Европу и США.
АБН 07:24
2
Экономика

Путин заявил о резком падении числа ипотечных кредитов в России

Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам обратил внимание на падение числа новых ипотечных кредитов в стране из-за пандемии коронавируса.
Life.ru 07:16
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Здоровье

Врач озвучил последние слова пациента, умирающего от коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa, американский врач Деррик Смит оказался в последние минуты с больным, когда он подключал к нему аппарат искусственной вентиляции лёгких.
ToDay News Ufa вчера в 04:35
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Здоровье

Разработаны способы профилактики коронавируса у медиков

"Разработаны способы экстренной постконтактной профилактики инфекции для медработников в случае попадания биологических жидкостей на кожу или слизистые оболочки, а также схема медикаментозной профилактики медработников", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.
ТАСС 06:04
21
Экономика

Генпрокуратура поручила выяснить, как букмекеры попали в список системообразующих предприятий

Генеральная прокуратура, узнав о внесении букмекерских организаций в список системообразующих предприятий, получающих финансовую поддержку в условиях коронавируса, поручила Минэкономразвития разобраться в этой ситуации.
Интерфакс 06:29
130
Общество

Минздрав объяснил рост числа случаев коронавируса в России

Массовые нарушения самоизоляции гражданами в течение двух недель могли привести к тому, что в России начало расти заражение коронавирусом.
Lenta.ru 08:05
Экономика

Мишустин выделил ведомствам 3,1 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Председатель правительства России Михаил Мишустин выделил из резервного фонда Министерству обороны, Росгвардии, ФМБА, ФСБ, ФСИН и Управделами президента 3,1 млрд рублей на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Известия 07:01
Экономика

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
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Шоу-бизнес

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без денег

На днях Рыбин рассказал о плачевном состоянии семейного бюджета, отметив, что у них с Натальей на руках осталось всего-то 31 тысяча рублей. при этом музыкант отмечает, что в долги пара пока не влезла, однако в случае, если ситуация с пандемией не стабилизируется, и придется обращаться к друзьям.
Bimru.ru вчера в 03:30
80
Происшествия

Создателем паблика «Омбудсмен полиции» заинтересовалась полиция

Администратор паблика «Омбудсмен полиции» сообщил, что к нему пришли с обыском. «У меня в квартире обыск, ломают дверь»,— написал он.
REGNUM 02:27
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Политика

Кадыров извинился за ошибочную критику в адрес «Новой газеты»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров извинился за ошибочную критику в адрес "Новой газеты" в своем Telegram-канале.
Газета.Ru 01:18
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Киберспорт

Персонажи Wastelanders могут выселить игроков Fallout 76

Игромания.ру 11 апреля в 12:15
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Театры

Большой театр продлит онлайн-трансляции спектаклей из золотого фонда

News.ru 07:12
Политика

Журналисты NYT обвиняют Путина в создании коронавируса

Газета опубликовала материал, в котором обвинила президента России Владимира Путина в глобальной пандемии коронавируса.
Pravda.Ru 05:18
Общество

В Смоленской области число заражённых коронавирусом достигло 55

Общее число инфицированных в области составляет уже 55 человек.
Readovka67.ru 03:56
2
Политика

Госдума приняла закон об изменении даты окончания Второй мировой войны

Государственная дума приняла закон о корректировке даты воинской славы — Дня окончания Второй мировой войны.
РИА Новости 08:04
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Общество

В Россию привезли штамм коронавируса из США

Коммерсантъ 04:21
607
Общество

Начал работать сервис по оформлению пропусков в Москве

Оформлять цифровые пропуска для поездок на транспорте начали в Москве, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
РИАМО вчера в 02:41
18
Общество

Открылась вакансия на должность председателя Мосгорсуда

Высшая квалификационная коллегия судей РФ открыла вакансию на должность председателя Мосгорсуда.
BFM.ru 07:01
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Финансы

Рубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро

Курс евро снизился почти на 18 копеек и оказался на отметке 80,15 рубля (ранее в ходе сессии опускался ниже 80 рублей), свидетельствуют данные биржи.
Росбалт 03:48
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Политика

Лукашенко призвал союзников из ЕАЭС сплотиться против коронавируса

Глава Белоруссии призвал не "размывать основы" ЕАЭС. Александр Лукашенко призвал союзников сплотиться против коронавируса.
Piter.tv 05:06
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Общество

В Москве 55 нарушителей карантина оштрафовали на 220 тыс. рублей

Известия 07:19
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Общество

Клинические испытания вакцины от коронавируса начались в Китае

В Китае проводят клинические испытания трех вакцин от коронавируса.
ToDay News Ufa 05:33
Общество

Эксперты назвали срок внедрения вакцины от коронавируса

Вакцина от коронавируса может быть создана в конце текущего или начале следующего года, однако сроки ее применения будут зависеть от результатов испытаний на добровольцах.
РБК 01:26
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В Москве забетонировали работавшее во время карантина кафе

Власти Москвы забетонировали кафе «Самса халяль» на Таганке, которое отказывалось соблюдать карантин.
Мослента 05:40
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Общество

Свыше 30 сотрудников Большого театра заразились коронавирусом

Коронавирус нового типа подхватили 34 сотрудника Большого театра, передает ТАСС со ссылкой на гендиректора культурного учреждения Владимира Урина.
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Черешнев Валерий Александрович
Учёный
Советский и российский учёный-иммунолог. Доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент АН СССР, академик и член Президиума Российской академии наук. Основатель ИЭГМ УрО РАН, директор ИИФ УрО РАН. Депутат Государственной Думы РФ V и VI созывов, председатель комитета по науке и наукоёмким технологиям. Член президиума центрального совета партии «Справедливая Россия», президент Российского общества иммунологов.
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