22 апреля в 13.00 (Мск) в Евразийском научно-исследовательском институте пройдет онлайн-лекция "Эпидемия COVID-19: проблемы, решения, перспективы". С докладом выступит и академик РАН Валерий Александрович Черешнев.

с чего всё началось

Транспорт Всех водителей на въезде в Москву начнут проверять на наличие пропуска «В связи с введенными дополнительными мерами, связанными с распространением коронавируса, с 15 апреля на всех въездах в Москву сотрудники ГИБДД будут проверять наличие пропуска у всех водителей автомобилей, въезжающих в город», — сообщили агентству. 400

Спорт Вяльбе с семьёй станцевала под песню группы Little Big Президент Федерации лыжных гонок России, олимпийская чемпионка Елена Вяльбе станцевала под песню группы Little Big «Uno» во время карантина.

Экономика Путин заявил о резком падении числа ипотечных кредитов в России Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам обратил внимание на падение числа новых ипотечных кредитов в стране из-за пандемии коронавируса. 8

Здоровье Врач озвучил последние слова пациента, умирающего от коронавируса Как сообщает ToDay News Ufa, американский врач Деррик Смит оказался в последние минуты с больным, когда он подключал к нему аппарат искусственной вентиляции лёгких. 513

Здоровье Разработаны способы профилактики коронавируса у медиков "Разработаны способы экстренной постконтактной профилактики инфекции для медработников в случае попадания биологических жидкостей на кожу или слизистые оболочки, а также схема медикаментозной профилактики медработников", - говорится в сообщении пресс-службы министерства. 21

Общество Минздрав объяснил рост числа случаев коронавируса в России Массовые нарушения самоизоляции гражданами в течение двух недель могли привести к тому, что в России начало расти заражение коронавирусом.

Экономика Мишустин выделил ведомствам 3,1 млрд рублей на борьбу с коронавирусом Председатель правительства России Михаил Мишустин выделил из резервного фонда Министерству обороны, Росгвардии, ФМБА, ФСБ, ФСИН и Управделами президента 3,1 млрд рублей на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в стране.

Экономика Россиянам предложили раздать деньги просто так Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения. 1,2K

Шоу-бизнес Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без денег На днях Рыбин рассказал о плачевном состоянии семейного бюджета, отметив, что у них с Натальей на руках осталось всего-то 31 тысяча рублей. при этом музыкант отмечает, что в долги пара пока не влезла, однако в случае, если ситуация с пандемией не стабилизируется, и придется обращаться к друзьям. 80

Политика Журналисты NYT обвиняют Путина в создании коронавируса Газета опубликовала материал, в котором обвинила президента России Владимира Путина в глобальной пандемии коронавируса.

Финансы Рубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро Курс евро снизился почти на 18 копеек и оказался на отметке 80,15 рубля (ранее в ходе сессии опускался ниже 80 рублей), свидетельствуют данные биржи. 80

Общество Клинические испытания вакцины от коронавируса начались в Китае В Китае проводят клинические испытания трех вакцин от коронавируса.

Общество Эксперты назвали срок внедрения вакцины от коронавируса Вакцина от коронавируса может быть создана в конце текущего или начале следующего года, однако сроки ее применения будут зависеть от результатов испытаний на добровольцах. 26