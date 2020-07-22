Коронавирус
ИзвестияАкадемик РАН допустил продолжение пандемии коронавируса до Нового года
Пандемия коронавирусной инфекции, скорее всего, продлится до Нового года. Об этом в среду, 22 июля, заявил академик РАН, директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев.
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Если было 400 тыс. случаев заболевания в мире за два дня и при этом ВОЗ говорит, что мы еще не достигли пика, то плато в масштабе пандемии у нас еще впереди. Люди летают на самолетах, глобализация, поэтому реально до Нового года точно ничего не закончится, а возможно, будут сезонные всплески.
— Виктор Малеев, российский учёныйРамблер 03:56
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В академии РАН считают, что пандемия коронавируса не закончится до нового года
Комсомольская правда04:40
Академик РАН: пандемия коронавируса не закончится до Нового года
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