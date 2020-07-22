Если было 400 тыс. случаев заболевания в мире за два дня и при этом ВОЗ говорит, что мы еще не достигли пика, то плато в масштабе пандемии у нас еще впереди. Люди летают на самолетах, глобализация, поэтому реально до Нового года точно ничего не закончится, а возможно, будут сезонные всплески.

Пандемия коронавирусной инфекции, скорее всего, продлится до Нового года. Об этом в среду, 22 июля, заявил академик РАН, директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев.

Академик РАН допустил продолжение пандемии коронавируса до Нового года

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