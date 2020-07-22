Коронавирус
RT на русскомАкадемик РАН допустил продолжение пандемии коронавируса до Нового года
Академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев допустил, что пандемия коронавирусной инфекции не закончится скоро.
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Если было 400 тыс. случаев заболевания в мире за два дня и при этом ВОЗ говорит, что мы еще не достигли пика, то плато в масштабе пандемии у нас еще впереди. Люди летают на самолетах, глобализация, поэтому реально до Нового года точно ничего не закончится, а возможно, будут сезонные всплески.
— Виктор Малеев, российский учёныйРамблер 03:56
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Академик РАН: пандемия коронавируса не закончится до Нового года
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В академии РАН считают, что пандемия коронавируса не закончится до нового года
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