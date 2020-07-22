Коронавирус
RT на русскомАкадемик РАН допустил продолжение пандемии коронавируса до Нового года
Академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев допустил, что пандемия коронавирусной инфекции не закончится скоро.
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Если было 400 тыс. случаев заболевания в мире за два дня и при этом ВОЗ говорит, что мы еще не достигли пика, то плато в масштабе пандемии у нас еще впереди. Люди летают на самолетах, глобализация, поэтому реально до Нового года точно ничего не закончится, а возможно, будут сезонные всплески.
— Виктор Малеев, российский учёныйРамблер 03:56
с чего всё началось
Академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев считает, что пандемия коронавируса не закончится скоро. Об этом он заявил накануне своего 80-летнего юбилея в интервью порталу "Будущее России.ТАСС02:41
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В академии РАН считают, что пандемия коронавируса не закончится до нового года
Комсомольская правда04:40
Академик РАН: пандемия коронавируса не закончится до Нового года
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