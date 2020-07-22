Академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев считает, что пандемия коронавируса не закончится скоро. Об этом он заявил накануне своего 80-летнего юбилея в интервью порталу "Будущее России.

с чего всё началось

Если было 400 тыс. случаев заболевания в мире за два дня и при этом ВОЗ говорит, что мы еще не достигли пика, то плато в масштабе пандемии у нас еще впереди. Люди летают на самолетах, глобализация, поэтому реально до Нового года точно ничего не закончится, а возможно, будут сезонные всплески.

Академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев допустил, что пандемия коронавирусной инфекции не закончится скоро.

Академик РАН допустил продолжение пандемии коронавируса до Нового года

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