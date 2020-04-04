Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецАкадемик РАН: коронавирус нового типа пришел в человечество навсегда

Человечеству стоит осознать, что коронавирус нового типа останется с ним навсегда. Такое заявление сделал академик Российской академии наук, вирусолог Виталий Зверев. Специалист также допустил, что 70% жителей нашей планеты будут инфицированы COVID-19.
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Академик РАН заявил о приходе коронавируса навсегда

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Академик РАН: коронавирус нового типа пришел в человечество навсегда

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Академик РАН не исключил, что COVID-19 пришёл в человечество навсегда

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Академик РАН: новый коронавирус останется в мире навсегда

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Российский вирусолог поведал о «пришедшем навсегда» коронавирусе

Lenta.ru18:53

Новый коронавирус пришел в человечество навсегда, заявил академик РАН

РИА Новости17:33
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Общество

Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан

Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.
Интерфакс 17:56
Политика

В России третий губернатор за день ушел в отставку

Летом 2019 года источники РБК сообщали, что Орлов уйдет с поста главы региона после попадания в первую пятерку антирейтинга губернаторов, который составляла администрация президента.
РБК вчера в 10:43
Общество

В России зафиксировали 601 новый случай заражения коронавирусом

В России зафиксировали 601 новый случай заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:33
Космос

Геофизические ракеты приспособят к гиперзвуковым исследованиям

ВВС США заключили с американской компанией Exos Aerospace Systems & Technologies соглашение о доработке геофизических ракет SARGE таким образом, чтобы их можно было использовать для исследований в рамках проектов разработки гиперзвукового оружия.
N+1 01 апреля в 03:02
Общество

Посольство назвало число россиян, которые не смогли покинуть США

Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что в Соединённых Штатах остаётся более двух тысяч россиян, желающих вернуться в Россию.
RT на русском 22:28
Политика

Путин снова обратится к гражданам России

Президент РФ Владимир Путин снова обратится к гражданам России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru вчера в 06:04
Общество

Рикошет: Меры по предотвращению распространения коронавируса в Москве

Постоянно и мэр Москвы Сергей Семенович Собянин, и Анастасия Владимировна Ракова, Оперативный штаб, и все службы города находятся в постоянной круглосуточной работе.
Эхо Москвы 12:46
Общество

Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео

Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.
RT на русском 16:38
Общество

Нефтяники в США выступили за санкции против Саудовской Аравии и России

Американские производители сланцевой нефти начали кампанию, целью которой является убедить Белый дом ввести новые санкции против России и Саудовской Аравии и вынудить их снизить добычу нефти.
Известия 11:41
Здоровье

Описан сценарий распространения коронавируса в РФ

Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, что эпидемия коронавируса в России может пойти по германскому сценарию.
Моя Москва.онлайн 00:17
Общество

Системообразующие предприятия Омской области будут работать и на карантине

Требования и подробные рекомендации санитарных служб, министерства труда будут доведены до всех, – сообщил Александр Бурков руководителям системообразующих предприятий региона.
Вечерний Омск. Неделя 11:47
Общество

Спикер Мосгордумы пояснил правила передвижения на личном транспорте

Газета.Ru 12:57
Политика

Рейтинг Путина вырос после его второго обращения к нации — ВЦИОМ

Рейтинги доверия и одобрения деятельности президента России Владимира Путина вырос после его второго обращения к нации и достиг 74% и 72%, соответственно, об этом свидетельствует данные опубликованного 3 апреля опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
ИА Красная Весна 11:06
Общество

Экс-глава МИД Австрии обвинила мужа в рукоприкладстве

Телеканал 360° 06:00
Общество

Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса

Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.
РИА Новости 09:25
Шоу-бизнес

У Селены Гомес диагностировали биполярное расстройство

Пятый канал 22:39
Здоровье

Роспотребнадзор дал советы, как правильно питаться во время пандемии

Сотрудники Роспотребнадзора поделились рекомендациями ВОЗ о том, как правильно питаться во время пандемии, особое внимание нужно уделить планированию покупок.
Вечерняя Москва 22:07
Политика

США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН

Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Газета.Ru 02:45
Общество

Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции

Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Газета.Ru вчера в 12:27
Общество

Полиция ограничит въезд и выезд из Омска из-за коронавируса

Как сообщили сегодня, 3 апреля, в региональном управлении МВД России, с завтрашнего дня въезд и выезд транспорта из Омска будет ограничен.
НГС55 10:31
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru 08:48
Игры

Релизный трейлер Resident Evil 3 Remake

Capcom выпустила релизный трейлер Resident Evil 3 Remake. Ремейк Resident Evil 3 вышел 3 апреля. Игра доступна на PS4, Xbox One и PC.
Cyber.sports.ru 08:42
Армия и оружие

Первый самолет с военными вирусологами прибыл в Сербию из России

Из России в Сербию вылетел первый Ил-76 ВКС РФ с оборудованием и специалистами для борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщили в российском Минобороны.
Газета.Ru 09:07
Политика

Эр-Рияд опроверг сообщения о желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд опроверг информацию о желании королевства избавиться от производителей сланцевой нефти, которая прозвучала в одном из российских СМИ.
Известия 22:35
Происшествия

В Приморье нашли всех сбежавших из аэропорта пассажиров из Таиланда

Во Владивостоке нашли и изолировали всех 12 пассажиров из Таиланда, которые накануне самовольно покинули аэропорт, не желая отправляться в карантин, сообщает правительство Приморья.
Российская газета вчера в 23:00
Здоровье

Коронавирус. Валерий Радаев прибыл в саратовскую больницу

Сегодня губернатор Валерий Радаев посетил ГУЗ "Саратовская городская клиническая больница №2 им. В.И.Разумовского", где проконтролировал перепрофилирование стационара для оказания медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией.
Взгляд-инфо 10:49
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости 11:27
Наука

Китайские ветеринары обнаружили коронавирус у 15% кошек в городе Ухань

Китайские ветеринары собрали образцы крови у уличных и домашних кошек из города Ухань, чтобы выяснить, могут ли они заразиться коронавирусом.
NewInform 19:26
Шоу-бизнес

Заразившаяся COVID-19 дочь Охлобыстина рассказала о своем состоянии

Дочь актера Ивана Охлобыстина Анфиса, у которой был обнаружен новый тип коронавируса, рассказала о своем состоянии и призвала россиян не нарушать самоизоляцию.
Известия 22:39
Общество

В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском 14:39
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Зверев Виталий Васильевич
Советский и российский микробиолог, специалист в области молекулярной биологии и патогенных микроорганизмов, академик РАМН, академик РАН.
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