Коронавирус
Мой БрянскАкадемик РАН: коронавирус пришел в человечество навсегда
Академик РАН, вирусолог Виталий Зверев заявил, что коронавирус останется с человечеством навсегда. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на «Россию-1». По его словам, «70% населения Земли переболеет этой инфекцией».
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Академик РАН: коронавирус нового типа пришел в человечество навсегда
Московский Комсомолецвчера в 18:17
Академик РАН считает, что коронавирус пришел в человечество навсегда
Комсомольская правдавчера в 17:58
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Общество
Танцевавшая с Путиным экс-глава МИД Австрии обвинила мужа в побоях
Общество
Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции
Москва технически готова к запуску умной системы контроля соблюдения домашнего режима самоизоляции, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
Российская актриса Анастасия Заворотнюк 3 апреля отмечала свое 49-летие, и в связи с этим в группе поддержки звезды появилось множество поздравлений с днем рождения от друзей, близких и просто неравнодушных людей.
Экономика
В ЦБ разъяснили порядок работы банков до 30 апреля
В сообщении регулятора говорится, что банки и некредитные финансовые организации должны обеспечить доступ предприятий и населения к критически значимым услугам через удаленные каналы и цифровые сервисы.
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
Общество
Пензенцам сообщили об изменениях в режиме самоизоляции
Накануне о продлении нерабочих дней сообщил президент страны. Глава региона пояснил, какие будут изменения в регионе.
Происшествия
Шесть человек извлечены из-под завалов рухнувшего дома в Орехово-Зуеве
Спасатели достали шесть человек из-под завалов рухнувшей после взрыва газа стены жилого дома в подмосковном Орехово-Зуево.
Общество
Глава Красноярского края обратился к жителям региона
Губернатор красноярского края Александр Усс обратился к жителям региона с сообщением о мерах, которые примет правительство края для поддержки граждан и бизнеса в период режима самоизоляции.
Общество
В российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Общество
В Новой Москве завершается строительство инфекционного центра
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Новой Москве закончили основные работы по строительству быстровозводимого инфекционного центра, куда будут отправлять людей с подозрением на коронавирус.
Происшествия
На Урале поймали мужчину, который распространял фейки о коронавирусе
Мужчина распространял фейковые новости о пандемии коронавируса в интернете.
Происшествия
В Мурманске ликвидирован боевик, планировавший теракт
"Сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Мурманске органами ФСБ России было установлено местонахождение вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт", - сообщили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) При попытке задержания злоумышленник открыл огонь по сотрудникам спецназа и был нейтрализован.
Политика
Нью-йоркские госпитали отказались от использования «вентиляторов» Илона Маска
Многие специалисты-медики даже отказываются называть эти устройства аппаратами искусственной вентиляции лёгких, сообщает газета Los Angeles Times.
Здоровье
Российский доктор сравнил коронавирус и атипичную пневмонию
Нынешнее большое число жертв коронавируса врач объяснил легкомыслием.
Общество
В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции
Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Общество
В Москве умерли еще четыре пациента с подтвержденным коронавирусом
Еще четыре пациента с новой коронавирусной инфекцией и сопутствующими заболеваниями умерли в столице.
Экономика
Глава МВФ заявила об остановке мировой экономики
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика практически остановилась.
Технологии
В России открыли ресурс для учителей по дистанционному образованию
На ресурсе уже открыт доступ к бесплатному онлайн-курсу для педагогов по организации процесса онлайн-обучения с помощью бесплатных приложений, курсов и видеолекций.
Происшествия
В Александровской больнице обнаружен коронавирус у пациентов и врачей
Санкт-Петербург, 4 апреля 2020, 13:35 — REGNUM У пяти сотрудников и 11 пациентов Александровской больницы обнаружена и подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС
Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).
Политика
В Иркутской области и Кузбассе продлили режим самоизоляции
Власти Иркутской и Кемеровской областей продлили режим всеобщей самоизоляции в регионах до 12 апреля.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Здоровье
Коронавирус на Украине: число заболевших и умерших растёт
В Минздраве Украины сообщили, что за прошедшие сутки в стране было зафиксировано 138 новых случаев заболевания, с начала эпидемии в стране скончались 23 пациента (вчера сообщалось о 20 погибших), 19 человек выздоровели.
Авто
Xiaomi представил проекционный автомобильный дисплей
Xiaomi представила на краудфандинговой площадке Youpin новый проекционный дисплей Carrobot Smart Head-Up Display с голосовым управлением.
Общество
В Новосибирской области возобновляют работу стройки и промпредприятия
В Новосибирской области с 6 апреля разрешена работа промышленных предприятий, строительных компаний, а также связанных с ними организаций.
Политика
Мишустин: Власти не исключают наиболее сложный сценарий
Власти не исключают наиболее сложный сценарий.
Общество
Россия приостанавливает авиарейсы по вывозу россиян из-за рубежа
Россия с полуночи субботы, 4 апреля, приостанавливает авиарейсы, которые организуются для вывоза россиян на родину.
Политика
В США капитана зараженного коронавирусом авианосца сняли с должности
Бретт Крозье, капитан американского авианосца "Теодор Рузвельт", борющегося со вспышкой коронавируса, был освобожден от командования после утечки в СМИ письма, в котором он просил руководство флота о помощи.
Общество
Названы сроки начала тестирования российской вакцины от коронавируса
Прототипы вакцины от коронавируса проходят испытания на грызунах, а также низших приматах, тестирование на людях начнется в июне, заявил директор государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов в фильме «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1». Его слова приводит РИА Новости.