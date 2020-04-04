Коронавирус

Мой БрянскМой БрянскАкадемик РАН: коронавирус пришел в человечество навсегда

Академик РАН, вирусолог Виталий Зверев заявил, что коронавирус останется с человечеством навсегда. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на «Россию-1». По его словам, «70% населения Земли переболеет этой инфекцией».
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В РАН не исключили, что коронавирус пришел в человечество навсегда

Газета.Ruвчера в 19:53

Академик РАН не исключил, что COVID-19 пришла в человечество навсегда

RT на русскомвчера в 18:44

Российский вирусолог поведал о «пришедшем навсегда» коронавирусе

Lenta.ruвчера в 18:53

Академик РАН заявил о приходе коронавируса навсегда

Известиявчера в 19:50

Академик РАН: коронавирус нового типа пришел в человечество навсегда

Московский Комсомолецвчера в 18:17

Академик РАН считает, что коронавирус пришел в человечество навсегда

Комсомольская правдавчера в 17:58

Коронавирус останется с человечеством навсегда, заявил академик РАН

РИА Новостивчера в 17:33
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Общество

Танцевавшая с Путиным экс-глава МИД Австрии обвинила мужа в побоях

Национальная служба новостей вчера в 05:12
Общество

Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции

Москва технически готова к запуску умной системы контроля соблюдения домашнего режима самоизоляции, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
RT на русском 07:26
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь

Российская актриса Анастасия Заворотнюк 3 апреля отмечала свое 49-летие, и в связи с этим в группе поддержки звезды появилось множество поздравлений с днем рождения от друзей, близких и просто неравнодушных людей.
Readovka.ru 02:32
Экономика

В ЦБ разъяснили порядок работы банков до 30 апреля

В сообщении регулятора говорится, что банки и некредитные финансовые организации должны обеспечить доступ предприятий и населения к критически значимым услугам через удаленные каналы и цифровые сервисы.
Профиль вчера в 09:07
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:45
Общество

Пензенцам сообщили об изменениях в режиме самоизоляции

Накануне о продлении нерабочих дней сообщил президент страны. Глава региона пояснил, какие будут изменения в регионе.
Smi58.ru 06:37
Происшествия

Шесть человек извлечены из-под завалов рухнувшего дома в Орехово-Зуеве

Спасатели достали шесть человек из-под завалов рухнувшей после взрыва газа стены жилого дома в подмосковном Орехово-Зуево.
Газета.Ru 08:07
Общество

Глава Красноярского края обратился к жителям региона

Губернатор красноярского края Александр Усс обратился к жителям региона с сообщением о мерах, которые примет правительство края для поддержки граждан и бизнеса в период режима самоизоляции.
7 канал Красноярск 08:33
Теннис

Шарапова разместила свой номер телефона, чтобы общаться с болельщиками

РИА Новости 06:40
Общество

В российских школах допустили продление учебного года

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Lenta.ru 06:05
Общество

В Новой Москве завершается строительство инфекционного центра

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Новой Москве закончили основные работы по строительству быстровозводимого инфекционного центра, куда будут отправлять людей с подозрением на коронавирус.
Коммерсантъ 07:25
Происшествия

На Урале поймали мужчину, который распространял фейки о коронавирусе

Мужчина распространял фейковые новости о пандемии коронавируса в интернете.
Екатеринбург Онлайн 06:33
Происшествия

В Мурманске ликвидирован боевик, планировавший теракт

"Сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Мурманске органами ФСБ России было установлено местонахождение вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт", - сообщили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) При попытке задержания злоумышленник открыл огонь по сотрудникам спецназа и был нейтрализован.
Интерфакс 05:59
Политика

Нью-йоркские госпитали отказались от использования «вентиляторов» Илона Маска

Многие специалисты-медики даже отказываются называть эти устройства аппаратами искусственной вентиляции лёгких, сообщает газета Los Angeles Times.
Inc-news.ru вчера в 08:10
Здоровье

Российский доктор сравнил коронавирус и атипичную пневмонию

Нынешнее большое число жертв коронавируса врач объяснил легкомыслием.
Аргументы недели 07:40
Общество

В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Ведомости 02 апреля в 16:59
Общество

В Москве умерли еще четыре пациента с подтвержденным коронавирусом

Еще четыре пациента с новой коронавирусной инфекцией и сопутствующими заболеваниями умерли в столице.
ТАСС вчера в 14:36
Экономика

Глава МВФ заявила об остановке мировой экономики

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика практически остановилась.
Газета.Ru вчера в 13:03
Технологии

В России открыли ресурс для учителей по дистанционному образованию

На ресурсе уже открыт доступ к бесплатному онлайн-курсу для педагогов по организации процесса онлайн-обучения с помощью бесплатных приложений, курсов и видеолекций.
Глас Народа 01 апреля в 05:15
Происшествия

В Александровской больнице обнаружен коронавирус у пациентов и врачей

Санкт-Петербург, 4 апреля 2020, 13:35 — REGNUM У пяти сотрудников и 11 пациентов Александровской больницы обнаружена и подтверждена новая коронавирусная инфекция.
REGNUM 06:35
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).
Ведомости вчера в 09:14
Политика

В Иркутской области и Кузбассе продлили режим самоизоляции

Власти Иркутской и Кемеровской областей продлили режим всеобщей самоизоляции в регионах до 12 апреля.
ТАСС 05:29
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости вчера в 11:27
Здоровье

Коронавирус на Украине: число заболевших и умерших растёт

В Минздраве Украины сообщили, что за прошедшие сутки в стране было зафиксировано 138 новых случаев заболевания, с начала эпидемии в стране скончались 23 пациента (вчера сообщалось о 20 погибших), 19 человек выздоровели.
Rusvesna.su вчера в 04:45
Авто

Xiaomi представил проекционный автомобильный дисплей

Xiaomi представила на краудфандинговой площадке Youpin новый проекционный дисплей Carrobot Smart Head-Up Display с голосовым управлением.
Автоновости дня 06:45
Общество

В Новосибирской области возобновляют работу стройки и промпредприятия

В Новосибирской области с 6 апреля разрешена работа промышленных предприятий, строительных компаний, а также связанных с ними организаций.
Российская газета 04:59
Политика

Мишустин: Власти не исключают наиболее сложный сценарий

Власти не исключают наиболее сложный сценарий.
Век вчера в 07:17
Общество

Россия приостанавливает авиарейсы по вывозу россиян из-за рубежа

Россия с полуночи субботы, 4 апреля, приостанавливает авиарейсы, которые организуются для вывоза россиян на родину.
RT на русском вчера в 14:06
Политика

В США капитана зараженного коронавирусом авианосца сняли с должности

Бретт Крозье, капитан американского авианосца "Теодор Рузвельт", борющегося со вспышкой коронавируса, был освобожден от командования после утечки в СМИ письма, в котором он просил руководство флота о помощи.
Российская газета вчера в 01:46
Общество

Названы сроки начала тестирования российской вакцины от коронавируса

Прототипы вакцины от коронавируса проходят испытания на грызунах, а также низших приматах, тестирование на людях начнется в июне, заявил директор государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов в фильме «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1». Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru 08:36
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