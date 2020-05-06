Своими мнениями о том, нужно ли продлевать карантин после майских праздников, в эфире НСН поделились учёные из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Феликс Ершов и Анатолий Суслов.

с чего всё началось

Сценарий эпидемии новой коронавирусной инфекции в России является необычным и непохожим ни на китайский, ни на итальянский вариант развития событий, заявил в беседе с НСН руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в НИЦЭМ им. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов.

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