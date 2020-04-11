Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиАкадемик РАН назвал самый ранний срок завершения эпидемии COVID-19

Самый оптимистичный прогноз по завершению эпидемии коронавируса в России — начало июня, заявил в интервью "Парламентской газете" ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
Читать в источнике
Комментировать17
с чего всё началось

Академик РАН рассказал, когда может закончиться пандемия

Насколько быстро закончится эпидемия, зависит, конечно, и от того, как граждане будут соблюдать самоизоляцию. По мнению академика, самый оптимистичный прогноз о времени окончания эпидемии коронавируса в России — начало июня.
Парламентская газетавчера в 08:15

Подробнее о событии

Инфекционист рассказал о сценарии ранней победы над COVID-19 в России

РЕН ТВ22:57

Академик РАН назвал самый ранний срок завершения эпидемии коронавируса

Московский Комсомолец22:54

Академик РАН рассказал, когда может закончиться пандемия

Парламентская газетавчера в 08:15

Академик РАН назвал самый ранний срок завершения пандемии коронавируса

News.ru22:38

Академик РАН дал «самый оптимистичный прогноз» окончания пандемии коронавируса

Life.ru22:38

Академик РАН назвал самый ранний срок завершения эпидемии COVID-19

РИА Новости22:15

Назван самый ранний срок завершения эпидемии COVID-19 в России

Телеканал 360°22:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 23:21, Ашберн
Общество

Пушков предостерег против преждевременной отмены карантина

Сенатор Алексей Пушков предостерег страны от преждевременного снятия карантина.
Вести.Ru 21:11
37
Происшествия

В ангарской колонии заключенные устроили бунт

РИА Новости 21:59
1,5K
Энергетика

Дешевая нефть сделала Америку сговорчивой

Страны ОПЕК+ согласовали снижение добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки в мае-июне 2020 года.
Взгляд.ру 16:00
Политика

Белоруссия отказалась от закупки тестов на коронавирус у России

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика отказалась от закупки партии из 30 тысяч российских тестов на выявление COVID-19.
Газета.Ru 22:40
271
Происшествия

Харви Вайнштейну предъявили новые обвинения

Американская прокуратура предъявила новые обвинения в сексуальном домогательстве голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну.
Газета.Ru 15:53
Экономика

Правительство купило Сбербанк у ЦБ за 2,14 трлн рублей

В четверг, 9 апреля, правительство РФ купило пакет акций Сбербанка у Центробанка за 2,14 трлн рублей, сообщила пресс-служба банка.
Sostav.ru 04:40
2,7K
Общество

Собянин объявил о введении в Москве пропускного режима

Со следующей недели в Москве будет введен пропускной режим из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru 13:36
3,3K
Общество

Вывозной рейс для россиян из Антальи в Москву отменен

Рейс из Антальи в Москву, которым должны были улететь россияне, переносится на неопределенный срок.
Газета.Ru 18:24
11
Общество

Китай направил в Россию группу медиков для борьбы с коронавирусом

Группа китайских медиков направилась в Россию, чтобы помочь в борьбе с распространением коронавируса.
Lenta.ru 23:13
12
Технологии

Apple и Google встроят систему мониторинга коронавируса в свои ОС

Apple и Google анонсировали систему мониторинга распространения COVID-19, которая позволит устройствам обмениваться данными через Bluetooth и делиться им с организациями здравоохранения.
Российская газета 14:17
10
Происшествия

В Тюмени от коронавируса скончалась пенсионерка

В Тюмени на утро 11 апреля зарегистрировано 22 инфицированных новым коронавирусом пациента, из них четверо выздоровели, одна женщина скончалась.
REGNUM 23:05
Происшествия

СК завел дело из-за фейка о массовом заражении саратовских медиков

Следователи после публикации в Telegram фейка о массовом заражении саратовских медиков коронавирусом возбудили уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации, сообщило в пятницу областное управление СК РФ.
РИА Новости 13:38
19
Политика

Путин призвал предприятия не сваливать проблемы на коронавирус

Президент России Владимир Путин призвал предприятия и отрасли отказаться от соблазна оправдывать нерешенные вопросы коронавирусом, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10:34
213
Гаджеты

Смартфон Sony Xperia 10 II выпустят в июне

Британские магазины начали принимать предзаказы на смартфон Sony Xperia 10 II, который был представлен еще в конце февраля.
Megaobzor.com вчера в 08:24
Общество

Мэр Москвы предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил россиян о необходимости готовиться к серьезным испытаниям из-за коронавируса.
Газета.Ru 01:49
2,3K
Происшествия

В Перми приземлился подавший сигнал тревоги самолет из Москвы

Подавший сигнал тревоги самолет Москва — Пермь благополучно приземлился в аэропорту Большое Савино, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
РИА Новости 09:46
Кино

Актер Дитер Лазер скончался в возрасте 78 лет

Немецкий актер Дитер Лазер, сыгравший роль доктора Хайтера в фильме "Человеческая многоножка", скончался в Берлине в возрасте 78 лет.
РИА Новости 19:58
Армия и оружие

ОАЭ пытаются подкупить президента Сирии Башара Асада

Наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахайян ведёт диалог с президентом Сирии Башаром Асадом о возобновлении военной операции на территории провинции Идлиб.
Аргументы недели 11:55
9
Музыка

Юный новгородец в день рождения выйдет на поединок в шоу «Голос. Дети»

Газета Новгород 01:33
Политика

США могут наложить санкции на страны, не забирающие своих граждан

Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу указ, согласно которому могут быть наложены визовые санкции на страны, которые препятствуют или откладывают возвращение своих граждан в условиях эпидемии коронавируса, следует из документа распространенного пресс-службой Белого дома.
РИА Новости 20:31
58
Шоу-бизнес

Анастасия и Юлиан разводятся через год после свадьбы

В марте прошлого года Юлиан и Анастасия устроили пышную свадьбу.
StarHit.ru 12:41
4
Экономика

АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%

Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru 06:21
324
Общество

В Москве ограничили деятельность каршеринга, такси и строителей

В Москве с 13 по 19 апреля будет приостановлена работа каршеринга и ограничены услуги такси, говорится в указе мэра Сергея Собянина.
РБК 13:22
81
Футбол

Роналдиньо был освобождён из парагвайской тюрьмы

Sport.ru 08 апреля в 02:29
Здоровье

В Уфе заподозрили коронавирус у 170 пациентов и врачей больницы

Первичный тест показал положительный результат у 170 пациентов и сотрудников республиканской больницы в Уфе, сообщил глава регионального минздрава Максим Забелин.
РИА Новости 07:46
675
Технологии

Роскосмос намерен возобновить пуски ракет с «Морского старта»

В Роскосмосе поручили своим предприятиям оценить конкурентоспособность комплекса по сравнению с космическим ракетным комплексом «Союз-5» на Байконуре и Восточном.
Московский Комсомолец 22:53
Авто

Эксперт рассказал, как не ошибиться в кризис с покупкой автомобиля

Агентство ТАСС опубликовало интервью с авторитетным автомобильным экспертом Игорем Моржаретто, который рассказал, как правильно подойти к выбору и покупке автомобиля в условиях кризиса, чтобы не наделать ошибок.
32CARS.ru 00:24
10
Энергетика

Соглашение о сокращении добычи нефти оказалось под угрозой срыва

Источники ТАСС утверждают, что участники встречи договорились сократить добычу в мае-июне на 10 млн б/с, но при обсуждении индивидуальных квот Мексика отказалась сокращать добычу на 400 тыс. баррелей.
Эхо Москвы вчера в 20:05
292
Шоу-бизнес

Вернувшийся из больницы Николаев показал фото в кресле-каталке

ТВ Центр вчера в 03:08
12
Здоровье

Врач Мясников назвал опасность аппаратов ИВЛ

Телеведущий и врач Александр Мясников рассказал об опасности аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в эфире программы "Соловьев Live" на YouTube.
Газета.Ru 18:09
38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Малеев Виктор Васильевич
Российский учёный
Учёный-микробиолог, доктор медицинских наук, академик РАМН. Создатель полиэлектролитных растворов, применяемых при обезвоживании. Лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное