Коронавирус
РБКАкадемик РАН назвал способы избежать заражения COVID-19 через продукты
Температурная обработка продуктов питания и воды сведет к минимуму риск заразиться коронавирусом через них. Об этом в интервью НСН заявил академик РАН из национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Феликс Ершов.
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с чего всё началось
Академик РАН Феликс Ершов в эфире НСН рассказал, как уберечься от заражения коронавирусом через воду и продукты. Заражение коронавирсом через еду и воду нельзя исключить, предупредила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.Национальная служба новостей10:42
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