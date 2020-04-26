Бывший главный пульмонолог Минздрава России, академик РАН Александр Чучалин назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1», передает «Интерфакс». По его словам, у подобных заболеваний есть определенный цикл в три с половиной месяца.

Футбол Семин ответил на вопрос о возможном уходе из «Локомотива» Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин заявил, что у него нет информации о решении руководства клуба подписать контракт с сербским специалистом Марко Николичем. 1

Политика «Сухой закон» на период карантина все же приняли в ЕАО Сегодня депутаты Законодательного Собрания в опросном порядке в окончательной редакции приняли изменения в закон «О регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории Еврейской автономной области».

Общество Глава Роспотребнадзора призвала оставаться на майские праздники дома Остаться дома на майские праздники призвала граждан России глава Роспотребнадзора Анна Попова 26 апреля в эфире телеканала "Россия 1". 997

Происшествия Задержанного нарушителя карантина жестоко избила полиция на Алтае В ГУ МВД РФ по Алтайскому краю организовали проведение проверки по факту публикации в соцсетях видео-ролика, на котором запечатлено, как сотрудник полиции избивает задержанного мужчину. 42

Общество В Кузбассе введут электронные пропуска Правительство Кузбасса работает над системой электронных пропусков для контроля режима обязательной самоизоляции. 954

Экономика ФНС запустит сервис для выплаты субсидий малому бизнесу на сотрудников С 1 мая Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустит специальный сервис для выплаты субсидий малому бизнесу в размере 1 МРОТ на каждого сотрудника, сообщил во время онлайн-брифинга о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в условиях коронавируса глава ФНС Даниил Егоров. 57

Общество До 12 мая собираются продлить режим самоизоляции в Омске В Омской области сообщения ряда местных СМИ о возможном продлении действующего режима самоизоляции почти на две недели (до 12 мая) вызвали большой общественный резонанс. 43

Общество Собчак подтвердила приобретение доли в крабовом бизнесе Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке. 150

Игры Metro, Far Cry и другие игры продаются с максимальной скидкой Сервис цифровой дистрибуции GOG запустил выгодную акцию, в рамках которой Metro, Far Cry и другие не менее популярные игры продаются с максимальной скидкой.

Общество ПФР рассказал о новых сроках сдачи СЗВ-ТД В настоящее время нарушение сроков сдачи СЗВ-ТД может повлечь штраф: для компании в размере от 30 до 50 тыс. рублей; для должностного лица – от 1 до 5 тыс. рублей.

Общество Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий. 864

Музыка Little Big вошли в тройку победителей онлайн-версии «Евровидения» В тройку победителей вошла петербургская группа Little Big. Первое место заняла Литва, второе место досталось Швейцарии, а третье - России.

Общество В Москве за сутки умер 31 пациент с коронавирусом "В Москве скончался 31 пациент, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе. 179

Экономика Кудрин спрогнозировал восстановление российской экономики Российская экономика пройдет пик кризиса и начнет восстанавливаться, однако в некоторых отраслях на это может уйти как минимум год, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на канале "Россия-24". 640

Общество Вывозной рейс с российскими туристами прибыл в Уфу из Гоа В воскресенье журналистам в генеральном консульстве РФ в Мумбаи (к которому относится Гоа) сообщили, что в РФ вылетает группа из 162 туристов, пожелавших покинуть Гоа из-за ситуации с коронавирусом. 75