Коронавирус
Lenta.ruАкадемик РАН назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса
Бывший главный пульмонолог Минздрава России, академик РАН Александр Чучалин назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1», передает «Интерфакс». По его словам, у подобных заболеваний есть определенный цикл в три с половиной месяца.
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 22:34, Ашберн
Общество
Посольство РФ потребовало обследовать российскую заключённую в США
Вашингтон, 27 апреля 2020, 05:27 — REGNUM Посольство РФ потребовало от Госдепа США провести медобследование российской гражданке Богдане Осиповой.
REGNUM 22:27
Общество
Россиян начнут штрафовать за лающих по ночам собак
В обновленный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) включат статью об ответственности за нарушение тишины в ночное время.
Lenta.ru 16:17
Энергетика
Цена на нефть Brent поднялась выше $25 за баррель
Цена июльских фьючерсов нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель.
RT на русском 20:22
Футбол
Семин ответил на вопрос о возможном уходе из «Локомотива»
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин заявил, что у него нет информации о решении руководства клуба подписать контракт с сербским специалистом Марко Николичем.
Газета.Ru 16:47
Политика
«Сухой закон» на период карантина все же приняли в ЕАО
Сегодня депутаты Законодательного Собрания в опросном порядке в окончательной редакции приняли изменения в закон «О регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории Еврейской автономной области».
Время Биробиджана 21:00
Общество
«Союзмультфильм» намерен отобрать у Японии права на Чебурашку
RuNews24.ru 24 апреля в 01:18
Общество
Глава Роспотребнадзора призвала оставаться на майские праздники дома
Остаться дома на майские праздники призвала граждан России глава Роспотребнадзора Анна Попова 26 апреля в эфире телеканала "Россия 1".
ИА Красная Весна 07:30
Происшествия
Задержанного нарушителя карантина жестоко избила полиция на Алтае
В ГУ МВД РФ по Алтайскому краю организовали проведение проверки по факту публикации в соцсетях видео-ролика, на котором запечатлено, как сотрудник полиции избивает задержанного мужчину.
Ugpressa.ru 17:04
Общество
В Курганской области запретили продажу алкоголя в майские праздники
В Курганской области приостановят продажу алкоголя из-за коронавируса. Об этом сообщили в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией.
URA.Ru 06:05
Общество
В Кузбассе введут электронные пропуска
Правительство Кузбасса работает над системой электронных пропусков для контроля режима обязательной самоизоляции.
Коммерсантъ вчера в 12:25
Экономика
ФНС запустит сервис для выплаты субсидий малому бизнесу на сотрудников
С 1 мая Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустит специальный сервис для выплаты субсидий малому бизнесу в размере 1 МРОТ на каждого сотрудника, сообщил во время онлайн-брифинга о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в условиях коронавируса глава ФНС Даниил Егоров.
Российская газета 24 апреля в 06:46
Общество
До 12 мая собираются продлить режим самоизоляции в Омске
В Омской области сообщения ряда местных СМИ о возможном продлении действующего режима самоизоляции почти на две недели (до 12 мая) вызвали большой общественный резонанс.
Байкал24 11:40
Культура
Костюм Оленя в шоу «Маска» могла надеть София Ротару
Слово и Дело 14:00
Общество
Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса
В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад вчера в 14:27
Общество
Собчак подтвердила приобретение доли в крабовом бизнесе
Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке.
Ведомости 09:39
Игры
Metro, Far Cry и другие игры продаются с максимальной скидкой
Сервис цифровой дистрибуции GOG запустил выгодную акцию, в рамках которой Metro, Far Cry и другие не менее популярные игры продаются с максимальной скидкой.
Ferra 08:35
Общество
ПФР рассказал о новых сроках сдачи СЗВ-ТД
В настоящее время нарушение сроков сдачи СЗВ-ТД может повлечь штраф: для компании в размере от 30 до 50 тыс. рублей; для должностного лица – от 1 до 5 тыс. рублей.
Время Бухгалтера 24 апреля в 03:57
Общество
Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости 14:58
Музыка
Little Big вошли в тройку победителей онлайн-версии «Евровидения»
В тройку победителей вошла петербургская группа Little Big. Первое место заняла Литва, второе место досталось Швейцарии, а третье - России.
Газета Metro 12:55
Общество
В Москве за сутки умер 31 пациент с коронавирусом
"В Москве скончался 31 пациент, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
ТАСС 14:47
Экономика
Кудрин спрогнозировал восстановление российской экономики
Российская экономика пройдет пик кризиса и начнет восстанавливаться, однако в некоторых отраслях на это может уйти как минимум год, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на канале "Россия-24".
РИА Новости 04:05
Общество
Вывозной рейс с российскими туристами прибыл в Уфу из Гоа
В воскресенье журналистам в генеральном консульстве РФ в Мумбаи (к которому относится Гоа) сообщили, что в РФ вылетает группа из 162 туристов, пожелавших покинуть Гоа из-за ситуации с коронавирусом.
ТАСС 18:37
Политика
Советник президента Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын здоров
Ранее CNN со ссылкой на источник в американской администрации выступила с утверждением, что в Вашингтоне изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына после якобы перенесенной им хирургической операции.
ТАСС 20:05
Общество
Почти 30 танкеров подошли к берегам Калифорнии
News.ru 19:36
Происшествия
Жители Подмосковья устроили массовую вечеринку
Газета.Ru 11:34
Здоровье
Три новых пациента с коронавирусом выявили в Амурской области
Три новых случая заболевания коронавирусом зафиксировали в Амурской области, сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.
ФАН 24 апреля в 03:36
Авто
Названы возникшие из-за режима изоляции проблемы водителей в РФ
Еще одной проблемой назвали повышение цен на новые автомобили из-за коронавируса и экономической ситуации в стране.
Tvoe-avto.com 13:55