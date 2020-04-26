Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruАкадемик РАН назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса

Бывший главный пульмонолог Минздрава России, академик РАН Александр Чучалин назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1», передает «Интерфакс». По его словам, у подобных заболеваний есть определенный цикл в три с половиной месяца.
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В Минздраве назвали срок завершения вспышки коронавируса в России

РЕН ТВ19:05

Академик РАН назвал срок завершения пандемии коронавируса в России

РБК17:04

В Минздраве ожидают спада коронавируса к середине июня

Московский Комсомолец13:50

Академик РАН спрогнозировал сроки завершения пандемии коронавируса

РИА Новости15:33

Эксперт назвал возможные сроки завершения пандемии в России

ТАСС15:15

Главный терапевт Минздрава рассказал, когда в России отступит коронавирус

News.ru14:08

Эксперт назвал возможные сроки конца пандемии в России

Известия16:16
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Общество

Посольство РФ потребовало обследовать российскую заключённую в США

Вашингтон, 27 апреля 2020, 05:27 — REGNUM Посольство РФ потребовало от Госдепа США провести медобследование российской гражданке Богдане Осиповой.
REGNUM 22:27
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Политика

Песков рассказал о реакции Путина на мозаику с ним в храме Минобороны

Суть событий 12:19
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Общество

Россиян начнут штрафовать за лающих по ночам собак

В обновленный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) включат статью об ответственности за нарушение тишины в ночное время.
Lenta.ru 16:17
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Энергетика

Цена на нефть Brent поднялась выше $25 за баррель

Цена июльских фьючерсов нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель.
RT на русском 20:22
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Гаджеты

Samsung разрабатывает свой первый смартфон с выдвижной камерой

Astera 14:05
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Общество

PepsiCo объявила о приостановке рекламы с Региной Тодоренко

Известия 19:46
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Футбол

Семин ответил на вопрос о возможном уходе из «Локомотива»

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин заявил, что у него нет информации о решении руководства клуба подписать контракт с сербским специалистом Марко Николичем.
Газета.Ru 16:47
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Политика

«Сухой закон» на период карантина все же приняли в ЕАО

Сегодня депутаты Законодательного Собрания в опросном порядке в окончательной редакции приняли изменения в закон «О регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории Еврейской автономной области».
Время Биробиджана 21:00
Общество

«Союзмультфильм» намерен отобрать у Японии права на Чебурашку

RuNews24.ru 24 апреля в 01:18
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Общество

Глава Роспотребнадзора призвала оставаться на майские праздники дома

Остаться дома на майские праздники призвала граждан России глава Роспотребнадзора Анна Попова 26 апреля в эфире телеканала "Россия 1".
ИА Красная Весна 07:30
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Происшествия

Задержанного нарушителя карантина жестоко избила полиция на Алтае

В ГУ МВД РФ по Алтайскому краю организовали проведение проверки по факту публикации в соцсетях видео-ролика, на котором запечатлено, как сотрудник полиции избивает задержанного мужчину.
Ugpressa.ru 17:04
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Общество

В Курганской области запретили продажу алкоголя в майские праздники

В Курганской области приостановят продажу алкоголя из-за коронавируса. Об этом сообщили в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией.
URA.Ru 06:05
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Общество

В Кузбассе введут электронные пропуска

Правительство Кузбасса работает над системой электронных пропусков для контроля режима обязательной самоизоляции.
Коммерсантъ вчера в 12:25
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Экономика

ФНС запустит сервис для выплаты субсидий малому бизнесу на сотрудников

С 1 мая Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустит специальный сервис для выплаты субсидий малому бизнесу в размере 1 МРОТ на каждого сотрудника, сообщил во время онлайн-брифинга о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в условиях коронавируса глава ФНС Даниил Егоров.
Российская газета 24 апреля в 06:46
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Общество

До 12 мая собираются продлить режим самоизоляции в Омске

В Омской области сообщения ряда местных СМИ о возможном продлении действующего режима самоизоляции почти на две недели (до 12 мая) вызвали большой общественный резонанс.
Байкал24 11:40
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Культура

Костюм Оленя в шоу «Маска» могла надеть София Ротару

Слово и Дело 14:00
Общество

Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса

В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад вчера в 14:27
1,9K
Общество

Собчак подтвердила приобретение доли в крабовом бизнесе

Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке.
Ведомости 09:39
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Игры

Metro, Far Cry и другие игры продаются с максимальной скидкой

Сервис цифровой дистрибуции GOG запустил выгодную акцию, в рамках которой Metro, Far Cry и другие не менее популярные игры продаются с максимальной скидкой.
Ferra 08:35
Общество

ПФР рассказал о новых сроках сдачи СЗВ-ТД

В настоящее время нарушение сроков сдачи СЗВ-ТД может повлечь штраф: для компании в размере от 30 до 50 тыс. рублей; для должностного лица – от 1 до 5 тыс. рублей.
Время Бухгалтера 24 апреля в 03:57
Общество

Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных

Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости 14:58
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Музыка

Little Big вошли в тройку победителей онлайн-версии «Евровидения»

В тройку победителей вошла петербургская группа Little Big. Первое место заняла Литва, второе место досталось Швейцарии, а третье - России.
Газета Metro 12:55
Общество

В Москве за сутки умер 31 пациент с коронавирусом

"В Москве скончался 31 пациент, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
ТАСС 14:47
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Экономика

Кудрин спрогнозировал восстановление российской экономики

Российская экономика пройдет пик кризиса и начнет восстанавливаться, однако в некоторых отраслях на это может уйти как минимум год, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на канале "Россия-24".
РИА Новости 04:05
640
Общество

Вывозной рейс с российскими туристами прибыл в Уфу из Гоа

В воскресенье журналистам в генеральном консульстве РФ в Мумбаи (к которому относится Гоа) сообщили, что в РФ вылетает группа из 162 туристов, пожелавших покинуть Гоа из-за ситуации с коронавирусом.
ТАСС 18:37
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Политика

Советник президента Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын здоров

Ранее CNN со ссылкой на источник в американской администрации выступила с утверждением, что в Вашингтоне изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына после якобы перенесенной им хирургической операции.
ТАСС 20:05
9
Общество

Почти 30 танкеров подошли к берегам Калифорнии

News.ru 19:36
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Происшествия

Жители Подмосковья устроили массовую вечеринку

Газета.Ru 11:34
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Здоровье

Три новых пациента с коронавирусом выявили в Амурской области

Три новых случая заболевания коронавирусом зафиксировали в Амурской области, сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.
ФАН 24 апреля в 03:36
24
Авто

Названы возникшие из-за режима изоляции проблемы водителей в РФ

Еще одной проблемой назвали повышение цен на новые автомобили из-за коронавируса и экономической ситуации в стране.
Tvoe-avto.com 13:55
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Чучалин Александр Григорьевич
Советский и российский пульмонолог, доктор медицинских наук, профессор, академик и вице-президент АМН СССР, академик Российской академии наук. Директор НИИ пульмонологии, заведующий кафедрой внутренних болезней РНИМУ имени Н. И. Пирогова, главный терапевт Минздрава РФ, вице-президент Национальной медицинской палаты.
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