Коронавирус

РБКРБКАкадемик РАН назвал срок завершения пандемии коронавируса в России

При благоприятном сценарии эпидемия коронавируса может завершиться в России в июне, говорил ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
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В Минздраве назвали срок завершения вспышки коронавируса в России

РЕН ТВвчера в 19:05

Академик РАН назвал срок завершения пандемии коронавируса в России

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Главный терапевт Минздрава рассказал, когда в России отступит коронавирус

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Эксперт назвал возможные сроки конца пандемии в России

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В Минздраве ожидают спада коронавируса к середине июня

Московский Комсомолецвчера в 13:50
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Шоу-бизнес

Тодоренко отреагировала на лишение ее звания «Женщина года»

Газета.Ru 25 апреля в 15:39
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Политика

В прессе Нидерландов напомнили о решающем вкладе Красной Армии в Победу над гитлеровской Германией

Нидерландский автор отмечает ту цену, которую пришлось заплатить СССР в годы войны, чтобы сокрушить нацистскую Германию.
Военное обозрение вчера в 11:34
Политика

Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия вчера в 15:38
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Общество

Вильфанд спрогнозировал попадание 2020 года в пятерку самых теплых лет

Известия вчера в 23:49
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Недвижимость

Правительство приняло программу льготной ипотеки под 6,5%

Премьер Михаил Мишустин подписал 23 апреля постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых.
Газета.Ru 24 апреля в 02:38
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Происшествия

Несколько сотен буревестников стали заложниками на сахалинском судне

Одно из грузовых судов в порту Южно-Сахалинска заполонили несколько сотен буревестников.
Российская газета 01:15
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Общество

Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском вчера в 12:06
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Общество

Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru 25 апреля в 16:36
1,5K
Общество

Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных

Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости вчера в 14:58
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Энергетика

Алекперов исключил понижение цен на бензин в России

Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.
Известия 25 апреля в 05:23
1,8K
Общество

В Новосибирской области вводится масочный режим

Сорок два новых случая коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, в регионе с понедельника вводится повсеместный масочный режим.
РИА Новости 00:00
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Общество

Врачи Хакасии прокомментировали срыв сессии Верховного Совета

В пятницу, 24 апреля, не состоялась сессия Верховного Совета Хакасии по причине отсутствия большинства депутатов — из 50 в зале заседаний присутствовали только 30.
Хакасия вчера в 09:53
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Космос

Земные бактерии могут стать потенциально опасными в космосе

Попавшие в космос земные микроорганизмы могут измениться и стать опасными.
Российская газета 25 апреля в 05:45
11
Общество

40% россиян сочли низкой опасность заразиться коронавирусом

Низкий риск Пятая часть россиян оценивает риск заражения коронавирусом как высокий — 21%.
РБК вчера в 20:00
Общество

Въезд в Нижегородскую область закрывают

Губернатор Глеб Никитин ужесточил правила въезда в Нижегородскую область.
Открытый Нижний 25 апреля в 17:21
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Общество

Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса

В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад 25 апреля в 14:27
1,9K
Общество

В Москве за сутки умер 41 инфицированный коронавирусом

За прошедшие сутки в Москве скончалось рекордное количество пациентов, инфицированных коронавирусом COVID-19 – 41 человек, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу.
Газета.Ru 24 апреля в 16:44
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Кино

Сергей Маковецкий ответил критикам сериала «Зулейха открывает глаза»

Lenta.ru 01:30
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Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru вчера в 02:53
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Политика

Япония запретила въезд из России, Белоруссии и Украины

Япония из-за пандемии коронавируса расширила список стран, откуда запрещен въезд, включив в него Россию, Белоруссию, Украину и еще 11 стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.
ТАСС вчера в 23:15
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Авто

В интернете появились снимки нового купе BMW 2 серии

В отличие от одноимённого семейства 2-Series Gran Coupe, в основе которого лежит переднеприводная платформа FAAR, «двойка» в кузове купе построят на стандартной заднеприводной архитектуре.
CarsWeek.ru вчера в 17:45
Общество

Береговая охрана США засекла аномальное скопление нефтетанкеров у берегов Калифорнии

Береговая охрана США ведет наблюдение за непривычным скоплением нефтетанкеров вдоль побережья южной части штата Калифорния в районе портов Лонг-Бич и Лос-Анджелес.
ТАСС 00:08
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Происшествия

Шестеро погибли, отравившись неизвестной жидкостью под Новосибирском

Шесть человек стали жертвами отравления неизвестной жидкостью в Новосибирской области.
РЕН ТВ вчера в 23:24
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Здоровье

Комаровский рассказал об «инфицирующей дозе» коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram об "инфицирующей дозе" коронавируса.
РИА Новости 25 апреля в 23:57
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Происшествия

В Абакане два врача заразились коронавирусом

Два врача абаканской городской больницы заразились COVID-19, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости 00:54
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Религия

Бывший духовник Поклонской проклял верящих в пандемию

Схиигумен Сергий, бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской, предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса.
Вести.Ru вчера в 12:59
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Происшествия

Жители Подмосковья устроили массовую вечеринку

Газета.Ru вчера в 11:34
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Авто

Представлен шестиметровый броневик Range Rover за 100 миллионов рублей

Броневик, теперь имеющий длину в 6,2 метра, защитили по стандарту VR8 и оценили в 1,2 миллиона евро, что по нынешнему курсу составит 97 миллионов рублей.
Car.ru вчера в 23:52
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Культура

Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ

Анатолий Цой стал победителем шоу "Маска" Однако судьям все же пришлось попрощаться с одним из артистов.
Вокруг ТВ вчера в 15:53
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Экономика

Белоруссия рассчитывает на внешнюю поддержку в размере до $2,5 млрд

Первый заместитель премьер-министра Белоруссии Дмитрий Крутой в эфире телеканала ОНТ заявил, что республика видит возможность поддержки от международных финансовых организаций для борьбы с последствиями пандемии коронавируса COVID-19 в размере до $2,5 млрд.
RT на русском вчера в 15:43
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Чучалин Александр Григорьевич
Советский и российский пульмонолог, доктор медицинских наук, профессор, академик и вице-президент АМН СССР, академик Российской академии наук. Директор НИИ пульмонологии, заведующий кафедрой внутренних болезней РНИМУ имени Н. И. Пирогова, главный терапевт Минздрава РФ, вице-президент Национальной медицинской палаты.
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