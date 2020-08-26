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Газета.Ru
Газета.Ru

Академик РАН назвал сроки окончания пандемии COVID-19

Академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ Михаил Пальцев заявил, что вернуться к привычному образу жизни после пандемии коронавируса россиянам удастся лишь к лету 2021 года.В источнике
Подробнее о событии
Российская газета

Академик РАН: Пандемия коронавируса закончится к лету 2021 года

Российская газета08:10
Lenta.ru

Академик назвал срок возвращения россиян к нормальной жизни после пандемии

Lenta.ru07:16
RT на русском

Академик РАН допустил продолжение пандемии COVID-19 до лета 2021 года

RT на русском07:52
Комсомольская правда

Академик рассказал, когда коронавирус сойдет на нет

Комсомольская правда07:23
Известия

Академик предрек тяжелую вторую волну коронавируса

Известия06:59
ТАСС

Академик РАН считает, что пандемия закончится не ранее лета 2021 года

ТАСС06:55
РИА Новости

Академик РАН спрогнозировал окончание пандемии не ранее лета 2021 года

РИА Новости08:04

Омская клиника попросила Charite предоставить данные по Навальному

Медики городской клинической больницы скорой медицинской помощи 1 Омска попросили своих немецких коллег из клиники Charite предоставить информацию, на основании которой они сделали выводы об интоксикации блогера Алексея Навального.
Омская клиника попросила Charite предоставить данные по Навальному
NewInform08:25
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Синод РПЦ сменил главу православной церкви в Белоруссии

"Священный Синод принял прошение патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от должности и выразил ему благодарность за понесенные труды", - отметил он.
Синод РПЦ сменил главу православной церкви в Белоруссии
РЕН ТВвчера в 10:09
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Жириновский предложил Путину перевести Фургала под домашний арест

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением рассмотреть возможность перевода Сергея Фургала под домашний арест в Хабаровский край для снижения напряженности в регионе.
РИА Новости08:25
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Бюст первому президенту Татарстана открыли в Актанышском районе

Бюст первому президенту Татарстана, Герою Труда РФ, государственному советнику Татарстана Минтимеру Шаймиеву открыли в среду в деревне Аняково Актанышского района, сообщила журналистам руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
ТАСС03:56
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Россиянам посоветовали вовремя удалять смс с конфиденциальными данными

Хранить в мобильном телефоне смс-сообщения с конфиденциальной информацией, уведомлениями от банков и паролями может быть опасно для пользователя, подобные сообщения рекомендуется своевременно удалять, чтобы не стать жертвой мошенников.
RT на русском21:31
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«Барселона» не рассматривает вариант с уходом Месси

Спортивный директор «Барселоны» Рамон Планес заявил журналистам, что в клубе намерены сохранить форварда Лионеля Месси, который во вторник отправил в офис факс с требованием досрочно расторгнуть контракт.
Евро-футбол.ру09:23

Во Франции переименуют роман Агаты Кристи «Десять негритят»

Детективный роман британской писательницы Агаты Кристи "Десять негритят", впервые выпущенный в 1939 году, будет переименован во Франции и станет называться "Их было 10" после многочисленных обращений в социальных сетях.
ТАСС06:12
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Всемирный экономический форум в Давосе перенесли на лето 2021 года

Давос, Швейцария, 26 августа 2020, 16:42 — REGNUM Всемирный экономический форум в Давосе в 2021 году будет проведен на полгода позже назначенного срока, сообщил 26 августа журналистам управляющий директор ВЭФ Эдриан Монк.
REGNUM09:42
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Песков прокомментировал выкуп Пригожиным долга Навального и ФБК

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал решение директора компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» Евгения Пригожина выкупить у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, основавшего Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).
Lenta.ru08:32
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