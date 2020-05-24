Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruНазвано условие для неуязвимости россиян к коронавирусу

Неуязвимость россиян к коронавирусу появится при вакцинации с охватом 95 процентов населения, заявил главный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико. Его словам приводит «Парламентская газета».
Читать в источнике
Комментировать159
Николай Брико
Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95-процентный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции. Она не будет распространяться, потому что она не найдет благоприятную почву для размножения и закрепления в этой когорте лиц.
— Николай БрикоРИА Новости 19:30
с чего всё началось

Главный эпидемиолог Минздрава рассказал, когда в стране можно будет снять все ограничительные мероприятия

Как пояснил главный эпидемиолог Министерства здравоохранения России, академик РАН Николай Брико, только при показателе 60-70 процентов защищённых от коронавируса людей можно будет говорить о полном снятии ограничений в стране.
Парламентская газета17:00

Подробнее о событии

Главный эпидемиолог Минздрава назвал условие неуязвимости общества к коронавирусу

ТАСС22:28

Академик РАН назвал условие для неуязвимости россиян к коронавирусу

РИА Новости19:30

В Минздраве назвали условие для окончательной победы над COVID-19

РЕН ТВ22:23

В Минздраве РФ назвали условие для неуязвимости россиян к COVID

URA.Ru20:35

Названо условие для неуязвимости россиян к коронавирусу

Lenta.ru20:31

Академик РАН назвал условие для неуязвимости населения к коронавирусу

РБК21:48

Вакцинацией против COVID-19 необходимо охватить 95 процентов населения, сообщили в Минздраве

Парламентская газета18:12
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 22:55, Ашберн
Общество

Назван период заразности носителей коронавируса

Ранее ученые заявили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, имеет очень высокий уровень заразности из-за того, что сочетает в себе геномы других коронавирусов.
Lenta.ru 12:01
66
Политика

WP: Власти США обсуждали возможность проведения ядерного испытания

В администрации президента США обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания.
Российская газета 01:14
159
Политика

Путин запретил избираться с судимостью за преступления средней тяжести

Лица, осужденные за некоторые виды преступлений средней степени тяжести, временно не смогут баллотироваться на выборах.
РБК 09:52
10
Происшествия

Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова

Ведомости вчера в 05:14
507
Политика

Пушков предупредил об опасности заигрывания Лукашенко с Западом

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, оценивая интерес президента Белоруссии Александра Лукашенко к Западу, напомнил о судьбе проявлявших лояльность этой стороне экс-президентов Грузии и Украины Эдуарда Шеварднадзе и Виктора Януковича.
РИА Новости 20:53
5
Происшествия

Установлена личность захватчика отделения банка в Москве

Полицейские установили личность захватчика отделения банка на Земляном Валу в Москве.
Газета.Ru 09:30
376
Общество

Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии

Znak.com вчера в 12:20
1,2K
Кино

Зрители «Бэтмена» Мэтта Ривза увидят «суровый Готэм» и эволюцию героев

Премьера боевика «Бэтмен», режиссером которого стал Мэтт Ривз, запланирована на 30 сентября 2021 года.
iReactor вчера в 07:44
5
Путешествия

Туроператоры сообщили о возможном продлении сезона в Турции

Пик туристического сезона в Турции в этом году из-за пандемии сместится на осенние месяцы, он может быть продлен до декабря, заявил РИА Новости глава Ассоциации туроператоров страны (TURSAB) Фируз Баглыкайя.
РИА Новости 20:46
8
Общество

Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об отмене пропусков в регионе.
Газета.Ru вчера в 13:09
2,2K
Политика

Лукашенко призвал не вставать на колени перед Россией

При ознакомлении с новыми военными белорусскими разработками Александр Лукашенко заявил, что не стоит вставать на колени перед Россией.
ИА Красная Весна вчера в 09:42
1K
Политика

Ким Чен Ын провел партийное заседание после долгого отсутствия

Вести.Ru 20:31
7
Происшествия

Бывший муж Лолиты готовится к нескольким операциям

RuNews24.ru 14:14
1
Авто

Новый Genesis G80 догнал в цене BMW 5-Series и Audi A6

Изучив прайс-лист, эксперты выяснили, что в базовой версии новинка на 10-12 % уступает своим конкурентам из «большой немецкой тройки», а в топовой комплектации сравнялась по стоимости с BMW 5-Series и Audi A6 в таких же исполнениях.
Letnews.ru 14:42
13
Общество

Правительство выделило деньги на выплаты семьям с детьми

Как говорится в распоряжении правительства, на единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет выделили 197 млрд рублей.
НТВ 06:36
216
Общество

Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолет с россиянами

РИА Новости 20:20
2
Общество

Пик коронавируса в России прошёл только столичный регион

Москва и Подмосковье — единственные регионы в России, которые преодолели пик заболеваемости коронавирусом.
RT на русском 22:16
13
Общество

Крупнейший сервис проката автомобилей Hertz объявил о банкротстве

Крупнейший сервис по прокату автомобилей Hertz объявил о банкротстве, сообщил CNN.
Право.ру 07:16
60
Общество

Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым

Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM 16:34
1K
Армия и оружие

Народная милиция ДНР уничтожила два миномета ВСУ

Вести.Ru вчера в 07:02
1,9K
Общество

Летом в Москве ожидается экстремальная жара

RT на русском 21:33
30
Политика

В ЛНР рассказали о результатах переговоров с Украиной

Заявление о провале переговоров на заседании Контактной группы сделал полномочный представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего, сообщает 23 мая Луганский информационный центр.
ИА Красная Весна 16:58
9
Религия

Как готовятся мусульмане встретить праздник Ураза-байрам

От всей души поздравляю всех мусульман с праздником Ураза - байрам.
Газета Заря (Алексеевское) 01:57
2
Армия и оружие

ВМС США испытали лазерное оружие против беспилотника

Десантный корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Portland успешно испытал лазерное оружие высокой мощности, которое может уничтожать летательные аппараты в полете.
ТАСС 18:10
297
Политика

Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму

Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ 04:40
2,1K
Экономика

Производители средств индивидуальной защиты: продавать не получается ни в России, ни за границей

В редакцию Business FM обратилась Ассоциация производителей средств индивидуальной защиты (СИЗ).
BFM.ru 19:49
Авто

Чего не стоит опасаться при покупке машины с пробегом

Покупка машины с пробегом связана с определенным риском.
Российская газета вчера в 02:00
7
Футбол

Денис Глушаков: «Может быть, я еще сыграю в футболке „Спартака“»

Спорт-Экспресс 16:18
Политика

Иранский топливный танкер достиг вод Венесуэлы, несмотря на угрозы США

Первый из пяти иранских танкеров с топливом приблизился в субботу к водам Венесуэлы, несмотря на предупреждение со стороны Вашингтона о возможности применения мер в отношении Ирана за поставку топлива в южноамериканскую страну.
ТАСС 21:40
12
Авто

Новый Toyota Venza получил первый тюнинг

Не успела компания Toyota представить в Японии кроссовер Harrier четвёртого поколения (он же Venza в США), как тюнеры из Artisan Spirits анонсировали первый пакет доработок для модели.
За рулем Кубань вчера в 17:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Брико Николай Иванович
Российский эпидемиолог, специалист в области профилактики инфекционных болезней и по вакцинопрофилактике. Академик РАН, РАМН, доктор медицинских наук, профессор, врач высшей категории. С 2009 года заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины и с 1986 года заведующий лабораторией по разработке новых технологий эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных болезней Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное