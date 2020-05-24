Как пояснил главный эпидемиолог Министерства здравоохранения России, академик РАН Николай Брико, только при показателе 60-70 процентов защищённых от коронавируса людей можно будет говорить о полном снятии ограничений в стране.

с чего всё началось

Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95-процентный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции. Она не будет распространяться, потому что она не найдет благоприятную почву для размножения и закрепления в этой когорте лиц.

Неуязвимость россиян к коронавирусу появится при вакцинации с охватом 95 процентов населения, заявил главный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико. Его словам приводит «Парламентская газета».

Названо условие для неуязвимости россиян к коронавирусу

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