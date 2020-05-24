Коронавирус
Lenta.ruНазвано условие для неуязвимости россиян к коронавирусу
Неуязвимость россиян к коронавирусу появится при вакцинации с охватом 95 процентов населения, заявил главный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико. Его словам приводит «Парламентская газета».
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Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95-процентный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции. Она не будет распространяться, потому что она не найдет благоприятную почву для размножения и закрепления в этой когорте лиц.
с чего всё началось
Главный эпидемиолог Минздрава рассказал, когда в стране можно будет снять все ограничительные мероприятия
Как пояснил главный эпидемиолог Министерства здравоохранения России, академик РАН Николай Брико, только при показателе 60-70 процентов защищённых от коронавируса людей можно будет говорить о полном снятии ограничений в стране.Парламентская газета17:00
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Вакцинацией против COVID-19 необходимо охватить 95 процентов населения, сообщили в Минздраве
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