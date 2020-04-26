SARS 2002 года сколько продолжался? Три с половиной месяца. Сколько MERS продолжался в 2012 году? Три с половиной месяца. Есть определенный цикл заболеваний, поэтому давайте считать: март, апрель, май. В середине июня мы должны ожидать, что эта проблема пойдет на нет.

Бывший главный пульмонолог Минздрава России, академик РАН Александр Чучалин назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1», передает «Интерфакс».

Общество Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий. 735

Общество Власти Италии объявили о смягчении режима карантина Рим, 26 апреля 2020, 23:43 — REGNUM Италия с 4 мая переходит во «вторую фазу» борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции, которая предполагает ряд мер по смягчению введенных ранее ограничений. 26

Экономика Численность безработных в России может вырасти в шесть раз Численность зарегистрированных безработных в России может потенциально вырасти почти в шесть раз — до 5,3 млн человек.

Происшествия Экс-главу Пятигорска Травнева заподозрили в превышении полномочий На Ставрополье завели уголовное дело в отношении бывшего главы Пятигорска Льва Травнева, который подозревается в превышении должностных полномочий, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу. 71

Политика Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 133

Экономика Минфин выделит дополнительные средства при продлении эпидемии Минфин готов выделить дополнительные деньги для поддержки граждан и экономики, если затянутся эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения. 31

Политика Протодиакон Кураев резко отозвался о мозаике с Путиным и Сталиным в храме Минобороны Изображение на другой мозаичной композиции — «Бескровное присоединение Крыма» первых лиц государства: президента Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу, протодиакон тоже не приветствовал.

Шоу-бизнес Актрису Маргариту Терехову не навещают родственники Сиделки круглосуточно ухаживают за Тереховой и даже делают ей прическу и наносят на лицо крем, отмечает невестка актрисы.

Общество Собчак подтвердила приобретение доли в крабовом бизнесе Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке. 70

Общество В Подмосковье рассказали о ситуации с больными коронавирусом Подмосковные Одинцово и Люберцы лидируют в регионе по количеству инфицированных коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 Московской области. 122

Космос Телескоп Хаббл отмечает свое 30-летие 24 апреля 1990 года на космическом шаттле Discovery был запущен космический телескоп им. Хаббла вместе с экипажем из пяти астронавтов. 3

Общество Беглов выразил соболезнования семье Филиппова Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным, близким и коллегам скончавшегося Алексея Филиппова. 23

Киберспорт Mag о победе над командой Dendi: «Мы их просто пофармили» Тренер Natus Vincere Андрей 'Mag' Чипенко рассказал о форме команды, проблемах внутри состава, победе над командой Данила 'Dendi' Ишутина, а также прокомментировал слухи о трансфере Данила 'gpk' Скутина.

Общество В Московской духовной академии выявили коронавирус у 52 человек В Московской духовной академии в Сергиевом Посаде обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19 у 52 человек, в том числе девять находятся в больнице. 73

Наука Изучена связь старения с накоплением мутаций Во время новой работы команде исследователей удалось изучить влияние на процесс старения очень редких мутаций, которые приводят к формированию стоп-сигналов внутри генов и образованию укороченных форм белков.

Общество Минюст предложил дополнить закон о наказании за шум в ночное время «Часть 6 статьи 14.1 проекта КоАП, предусматривающая административную ответственность за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан с 23.00 до 7.00, дополнена указанием на возможность совершение указанного административного правонарушения также в форме бездействия», — говорится в сообщении на сайте ведомства. 657

Общество Белоруссия рассчитывает на внешнюю поддержку в размере до $2,5 млрд Первый заместитель премьер-министра Белоруссии Дмитрий Крутой в эфире телеканала ОНТ заявил, что республика видит возможность поддержки от международных финансовых организаций для борьбы с последствиями пандемии коронавируса COVID-19 в размере до $2,5 млрд. 1

Экономика Союз правообладателей требует с DNS рекордную сумму Общая сумма требований к структурам ритейлера достигла рекордных 242 млн руб. Иски были поданы к ООО "Атлас" — на 36 млн руб. и ООО "Агат" — на 141 млн руб. Требования к ООО "ДНС Лоджистик" ранее составили 65 млн руб. РСП с 2009 г. собирает "налог на болванки" с производителей и импортеров электроники в пользу авторов музыкальных произведений (1% от стоимости товара). 27

Технологии Последнее обновление Windows 10 удалило файлы пользователей Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Windows Latest, после обновления Windows 10KB4549951 пользователи начали отмечать на то, что их файлы и настройки были самостоятельно удалены. 114

Происшествия Жители Подмосковья устроили массовую вечеринку В Подмосковье правоохранители начали проверку после вечеринки в ЖК "Бутово парк 2" в Ленинском городском округе, когда местные жители собрались толпой во дворе дома. 1K