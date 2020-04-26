Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruАкадемик РАН назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса

Бывший главный пульмонолог Минздрава России, академик РАН Александр Чучалин назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1», передает «Интерфакс». По его словам, у подобных заболеваний есть определенный цикл в три с половиной месяца.
Читать в источнике
Комментировать231

Подробнее о событии

В Минздраве назвали срок завершения вспышки коронавируса в России

РЕН ТВ19:05

Академик РАН назвал срок завершения пандемии коронавируса в России

РБК17:04

Главный терапевт Минздрава рассказал, когда в России отступит коронавирус

News.ru14:08

Академик РАН спрогнозировал сроки завершения пандемии коронавируса

РИА Новости15:33

Эксперт назвал возможные сроки завершения пандемии в России

ТАСС15:15

Эксперт назвал возможные сроки конца пандемии в России

Известия16:16

В Минздраве ожидают спада коронавируса к середине июня

Московский Комсомолец13:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 21:05, Ашберн
Политика

Путин может выступить с заявлением по коронавирусу на следующей неделе

Президент РФ Владимир Путин может выступить с новыми заявлениями о перспективах ситуации, связанной с коронавирусом, в ближайшие дни.
Российская газета 07:16
5,6K
Общество

Рейтинг регионов по размеру банковских вкладов населения

За последние два года объем банковских вкладов физических лиц вырос в России на 19,6%, или пять триллионов рублей.
РИА Новости 17:00
9
Происшествия

Несколько дач сгорели из-за упавшей опоры ЛЭП под станцией Кука

Пожар, возникший в результате падения опоры электропередач под станцией Кука в Читинском районе, повредил несколько дач, сообщила 26 апреля в своём телеграм-канале комиссия по чрезвычайным ситуациям Забайкальского края.
Чита.Ру 04:45
Политика

В Госдуме отреагировали на данные об ухудшении здоровья Ким Чен Ына

Lenta.ru 05:30
334
Авто

В интернете появились снимки нового купе BMW 2 серии

В отличие от одноимённого семейства 2-Series Gran Coupe, в основе которого лежит переднеприводная платформа FAAR, «двойка» в кузове купе построят на стандартной заднеприводной архитектуре.
CarsWeek.ru 17:45
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева подарила сыну Жану на 30-летие автомобиль

Во время съемок программы «Ты не поверишь!» Лера Кудрявцева рассказала, что подарила своему сыну Жану Ленюку на 30-летие автомобиль.
Дни24 вчера в 11:14
18
Авто

Обновленный внедорожник Ford Everest вышел в продажу

Компания Ford объявила старт продаж обновленного рамного внедорожника Ford Everest.
Новые автомобили 00:40
3
Футбол

Чемпионат Нидерландов досрочно завершен без объявления чемпиона

Руководство Эредивизии приняло решение досрочно завершить текущий сезон из-за пандемии коронавируса.
Vprognoze.ru 24 апреля в 12:49
Политика

Киев опроверг причастность России к пожару на военной базе в Балаклее

Киевские власти заявили о непричастности России к пожару на военной базе под Харьковом в 2017 году.
News.ru 18:17
1
Общество

PepsiCo объявила о приостановке рекламы с Региной Тодоренко

Известия 19:46
83
Шоу-бизнес

Лидия Федосеева-Шукшина публично обратилась к Бари Алибасову

Недавно Лидия Николаевна подарила свою квартиру супругу Бари Алибасову, который в свою очередь продал жилье своему помощнику - актеру гей-порно Сергею Моцарю.
Paparazzi.ru 09:13
25
Здоровье

Академик РАН объяснил особый сценарий с коронавирусом в РФ

Причиной же особого сценария развития эпидемии COVID-19 в России Ершов считает обязательные прививки БЦЖ против туберкулеза новорождённым и опыт санитарно-эпидемиологических служб.
News.ru 19:50
3
Происшествия

В Бурятии задержан высокопоставленный чиновник за смертельное ДТП

В Бурятии правоохранители задержали известного в регионе политика за причастность к ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка.
Российская газета вчера в 09:42
74
Происшествия

Вывозной рейс с россиянами прибыл из Таиланда на Сахалин

Самолет авиакомпании «Аврора» доставил группу российских туристов из Таиланда на Сахалин.
РБК 20:54
Общество

Регионам поручили создать кризис-центры для жертв домашнего насилия

Губернаторам стоит проработать вопрос о создании кризисных центров для пострадавших от домашнего насилия женщин, где они могли бы пожить до разрешения конфликта.
Известия 18:08
Армия и оружие

Минобороны закупает способных контролировать полмира роботов

Беспилотный аппарат большой продолжительности полета «Орион» встанет на вооружение Минобороны.
Независимая газета 14:19
Музыка

Noize MC выпустил клип в память об аварии на Чернобыльской АЭС

Хип-хоп исполнитель Noize MC (Иван Алексеев) выпустил клип, посвященный ликвидаторам и жертвам чернобыльской катастрофы на АЭС.
Газета.Ru 12:55
5
Происшествия

На Сахалине выявили 22-го зараженного коронавирусом

Глава региона призвал пассажиров этого рейса, а также московского рейса от 22 апреля, на котором тоже была больная коронавирусом, соблюдать карантин.
РИА Сахалин-Курилы 19:55
Политика

Трамп опроверг информацию о возможном увольнении главы минздрава

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о планах уволить министра здравоохранения Алекса Азара.
Коммерсантъ 19:09
Происшествия

В Петербурге 50 сотрудников Мариинской больницы заболели COVID-19

Интерфакс 11:56
723
Общество

Собчак подтвердила приобретение доли в крабовом бизнесе

Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке.
Ведомости 09:39
133
Кино

В США назвали самый прибыльный фильм 2019 года

Известное американское издание Deadline, которое преимущественно освещает связанные с Голливудом новости, составило список самых прибыльных фильмов и анимационных лент прошлого года.
ФАН 07:50
8
Общество

Эпидемиологическая ситуация на авианосце США оказалась аномальной

ФАН вчера в 09:52
95
Транспорт

Режим ЧС ввели в Амурской области из-за дефекта моста

В Благовещенске (Амурская область) ввели локальный режим чрезвычайной ситуации.
Известия 07:59
11
Общество

Минюст предложил дополнить закон о наказании за шум в ночное время

В феврале адвокат Тимур Маршани прокомментировал идею ввести штрафы за шум в жилых домах после 19:00.
RT на русском 17:15
1,3K
Политика

Россия вошла в пятерку стран с наибольшими военными расходами

В 2019 году Россия оказалась в первой пятерке стран с наибольшими затратами на оборону.
Вести.Ru 19:03
7
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru 02:53
2K
Недвижимость

Правительство утвердило программу льготных ипотечных кредитов

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении гражданам льготных ипотечных кредитов по ставке 6,5%. Документ опубликован на сайте кабмина.
РБК 23 апреля в 16:59
1,6K
Общество

Посольство РФ потребовало от США обследовать Осипову в тюрьме

Посольство России потребовало от госдепартамента США провести медицинское обследование заключенной гражданки РФ Богданы Осиповой, которая отбывает наказание в одной из американских тюрем за похищение собственного ребенка.
Известия 20:22
Происшествия

Задержанного нарушителя карантина жестоко избила полиция на Алтае

В ГУ МВД РФ по Алтайскому краю организовали проведение проверки по факту публикации в соцсетях видео-ролика, на котором запечатлено, как сотрудник полиции избивает задержанного мужчину.
Ugpressa.ru 17:04
27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Чучалин Александр Григорьевич
Советский и российский пульмонолог, доктор медицинских наук, профессор, академик и вице-президент АМН СССР, академик Российской академии наук. Директор НИИ пульмонологии, заведующий кафедрой внутренних болезней РНИМУ имени Н. И. Пирогова, главный терапевт Минздрава РФ, вице-президент Национальной медицинской палаты.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное