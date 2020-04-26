Коронавирус
Lenta.ruАкадемик РАН назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса
Бывший главный пульмонолог Минздрава России, академик РАН Александр Чучалин назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1», передает «Интерфакс». По его словам, у подобных заболеваний есть определенный цикл в три с половиной месяца.
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Политика
Путин может выступить с заявлением по коронавирусу на следующей неделе
Президент РФ Владимир Путин может выступить с новыми заявлениями о перспективах ситуации, связанной с коронавирусом, в ближайшие дни.
Российская газета 07:16
Общество
Рейтинг регионов по размеру банковских вкладов населения
За последние два года объем банковских вкладов физических лиц вырос в России на 19,6%, или пять триллионов рублей.
РИА Новости 17:00
Происшествия
Несколько дач сгорели из-за упавшей опоры ЛЭП под станцией Кука
Пожар, возникший в результате падения опоры электропередач под станцией Кука в Читинском районе, повредил несколько дач, сообщила 26 апреля в своём телеграм-канале комиссия по чрезвычайным ситуациям Забайкальского края.
Чита.Ру 04:45
Авто
В интернете появились снимки нового купе BMW 2 серии
В отличие от одноимённого семейства 2-Series Gran Coupe, в основе которого лежит переднеприводная платформа FAAR, «двойка» в кузове купе построят на стандартной заднеприводной архитектуре.
CarsWeek.ru 17:45
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева подарила сыну Жану на 30-летие автомобиль
Во время съемок программы «Ты не поверишь!» Лера Кудрявцева рассказала, что подарила своему сыну Жану Ленюку на 30-летие автомобиль.
Дни24 вчера в 11:14
Авто
Обновленный внедорожник Ford Everest вышел в продажу
Компания Ford объявила старт продаж обновленного рамного внедорожника Ford Everest.
Новые автомобили 00:40
Футбол
Чемпионат Нидерландов досрочно завершен без объявления чемпиона
Руководство Эредивизии приняло решение досрочно завершить текущий сезон из-за пандемии коронавируса.
Vprognoze.ru 24 апреля в 12:49
Политика
Киев опроверг причастность России к пожару на военной базе в Балаклее
Киевские власти заявили о непричастности России к пожару на военной базе под Харьковом в 2017 году.
News.ru 18:17
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина публично обратилась к Бари Алибасову
Недавно Лидия Николаевна подарила свою квартиру супругу Бари Алибасову, который в свою очередь продал жилье своему помощнику - актеру гей-порно Сергею Моцарю.
Paparazzi.ru 09:13
Здоровье
Академик РАН объяснил особый сценарий с коронавирусом в РФ
Причиной же особого сценария развития эпидемии COVID-19 в России Ершов считает обязательные прививки БЦЖ против туберкулеза новорождённым и опыт санитарно-эпидемиологических служб.
News.ru 19:50
Происшествия
В Бурятии задержан высокопоставленный чиновник за смертельное ДТП
В Бурятии правоохранители задержали известного в регионе политика за причастность к ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка.
Российская газета вчера в 09:42
Происшествия
Вывозной рейс с россиянами прибыл из Таиланда на Сахалин
Самолет авиакомпании «Аврора» доставил группу российских туристов из Таиланда на Сахалин.
РБК 20:54
Общество
Регионам поручили создать кризис-центры для жертв домашнего насилия
Губернаторам стоит проработать вопрос о создании кризисных центров для пострадавших от домашнего насилия женщин, где они могли бы пожить до разрешения конфликта.
Известия 18:08
Армия и оружие
Минобороны закупает способных контролировать полмира роботов
Беспилотный аппарат большой продолжительности полета «Орион» встанет на вооружение Минобороны.
Независимая газета 14:19
Музыка
Noize MC выпустил клип в память об аварии на Чернобыльской АЭС
Хип-хоп исполнитель Noize MC (Иван Алексеев) выпустил клип, посвященный ликвидаторам и жертвам чернобыльской катастрофы на АЭС.
Газета.Ru 12:55
Происшествия
На Сахалине выявили 22-го зараженного коронавирусом
Глава региона призвал пассажиров этого рейса, а также московского рейса от 22 апреля, на котором тоже была больная коронавирусом, соблюдать карантин.
РИА Сахалин-Курилы 19:55
Политика
Трамп опроверг информацию о возможном увольнении главы минздрава
Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о планах уволить министра здравоохранения Алекса Азара.
Коммерсантъ 19:09
Общество
Собчак подтвердила приобретение доли в крабовом бизнесе
Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке.
Ведомости 09:39
Кино
В США назвали самый прибыльный фильм 2019 года
Известное американское издание Deadline, которое преимущественно освещает связанные с Голливудом новости, составило список самых прибыльных фильмов и анимационных лент прошлого года.
ФАН 07:50
Транспорт
Режим ЧС ввели в Амурской области из-за дефекта моста
В Благовещенске (Амурская область) ввели локальный режим чрезвычайной ситуации.
Известия 07:59
Общество
Минюст предложил дополнить закон о наказании за шум в ночное время
В феврале адвокат Тимур Маршани прокомментировал идею ввести штрафы за шум в жилых домах после 19:00.
RT на русском 17:15
Политика
Россия вошла в пятерку стран с наибольшими военными расходами
В 2019 году Россия оказалась в первой пятерке стран с наибольшими затратами на оборону.
Вести.Ru 19:03
Недвижимость
Правительство утвердило программу льготных ипотечных кредитов
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении гражданам льготных ипотечных кредитов по ставке 6,5%. Документ опубликован на сайте кабмина.
РБК 23 апреля в 16:59
Общество
Посольство РФ потребовало от США обследовать Осипову в тюрьме
Посольство России потребовало от госдепартамента США провести медицинское обследование заключенной гражданки РФ Богданы Осиповой, которая отбывает наказание в одной из американских тюрем за похищение собственного ребенка.
Известия 20:22
Происшествия
Задержанного нарушителя карантина жестоко избила полиция на Алтае
В ГУ МВД РФ по Алтайскому краю организовали проведение проверки по факту публикации в соцсетях видео-ролика, на котором запечатлено, как сотрудник полиции избивает задержанного мужчину.
Ugpressa.ru 17:04