Коронавирус
Политическая ЭкспертизаАкадемик РАН объяснил опасность длительного ношения масок и перчаток
Число грибковых и аллергических заболеваний вырастет в России из-за постоянного ношения масок и перчаток. Кроме того, увеличится риск развития эмфиземы легких и бронхиальной астмы. Об этом рассказал академик РАН Виталий Зверев.
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Общество
В Челябинской области продлят режим повышенной готовности
Челябинск, 28 мая 2020, 17:25 — REGNUM Действующий в Челябинской области режим повышенной готовности будет продлён до 15 июня.
REGNUM 10:25
Происшествия
Троим фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявлены обвинения
Еще троим фигурантам дела о реабилитации нацизма в ходе акции «Бессмертный полк онлайн» предъявлены обвинения.
Известия 09:39
Общество
Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок
Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок.
Коммерсантъ 10:56
Технологии
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru 26 мая в 23:05
Авто
Появились российские поставщики новых Lada Granta и 4х4 на платформе Renault
Льготный креджит выделяется на локализацию сборочного процесса реечного рулевого механизма для моделей, выпускаемых на базе адаптированной под развивающие страны модификацией новой архитектуры Renault-Nissan CMF-B-LS.
МонаВиста 26 мая в 14:21
Культура
Ильменский фестиваль планируют провести за один день
Онлайн-формат первого этапа не является нововведением: в 2017 и 2018 годах проходил интернет-конкурс, по итогам которого участники автоматически попадали во второй тур для прослушиваний на сцене.
Эхо Москвы в Челябинске 06:23
Авто
Озвучена дата продаж самого бюджетного кроссовера Toyota
Компания Toyota определилась с датой выхода на рынок нового вседорожника Yaris Cross, построенного на базе "пятидверки" Yaris.
Новые автомобили вчера в 01:31
Футбол
Врач «Спартака» назвал вегетарианство Шюррле проблемой
Нева Спорт 09:38
Политика
Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу
Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times.
Коммерсантъ вчера в 21:53
Гаджеты
Линейка смартфонов Honor 30 представлена в России
В России состоялась презентация флагманской линейки смартфонов Honor 30, в которую вошло три устройства Honor 30, Honor 30 Pro+ и Honor 30S.
MobiDevices 10:47
Шоу-бизнес
Александр Васильев заступился за Надежду Бабкину
Paparazzi.ru 01:47
Политика
Совет Европы изучит обновленную Конституцию России
Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу приняла решение направить запрос о проведении правовой экспертизы внесенных в российскую Конституцию поправок в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианская комиссия).
Ведомости 08:48
Авто
Renault готовит преемника Lada Largus
Автомобиль получит семиместную компоновку и может стать преемником Lada Largus.
Somanyhorses 25 мая в 08:23
Игры
Arkane Studios показала еще одну отмененную Half-Life
Студия Arkane Studios показала видео игрового процесса, серию концепт-артов и скриншоты из еще одной отмененной части Half-Life, которую разрабатывала по заказу Valve.
VistaNews 08:42
Общество
Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до создания вакцины
Ограничительные меры, введённые из-за распространения коронавируса, могут сохраниться в Москве до появления вакцины, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
RT на русском 09:43
Авто
Nissan прекратит производство автомобилей Datsun в России
Ведомости 06:08
Общество
Новые законы с 1 июня коснутся большинства россиян
С 1 июня семьи с детьми от 3 до 16 лет начнут получать единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на ребенка.
Южный Федеральный 04:39
Авто
Volkswagen объявил цены на новый Jetta в России
Новая Volkswagen Jetta доступна в РФ в трех комплектациях (Origin, Respect, Status) с бензиновыми двигателями 1.6 MPI (110 л.с.) и 1.4 TSI (150 л.с.) по цене от 1 485 000 рублей.
Автоновости дня 26 мая в 05:18
Авто
Автодилеры прогнозируют падение продаж машин в России в июне до 50%
По прогнозам автодилеров, реализация новых легковых автомобилей и LCV (легкого коммерческого транспорта) на российском рынке в июне текущего года упадет максимум на 50 процентов по сравнению с аналогичным показателем 2019 года.
Новые автомобили 02:16
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ 26 мая в 08:01
Общество
Власти Москвы сообщили о показателях смертности в мае
По данным депздрава, показатель смертности от коронавируса в апреле 2020 года зависит от методики подсчета.
Известия 08:10
Общество
Москвичам разъяснили правила поездок в непродовольственные магазины
Москвичам для поездок в непродовольственные магазины необходимо получить пропуск «по иным целям», который выдается горожанам дважды в неделю.
Известия 08:14
Авто
Появились фото обновленного Lada Largus FL
В салоне машин обновленного семейства должны появиться абсолютно новые передние сиденья, другие карты дверей, передняя панель от Renault Duster, а центральный подлокотник, руль, панель приборов, блок управления климатом и штатную мультимедиа «перекочуют» к Largus FL от соплатформенного хэтчбека XRay Cross.
Автоновости дня вчера в 03:05
Игры
Epic Games Store продолжают бесплатно раздавать игры
Epic Games Store не является исключением, поэтому компания продолжает бесплатно раздавать игры.
Актуальные Новости 08:40
Кино
Вышел трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»
Кинокомпания Bubble Studios представила трейлер российского кинокомикса «Майор Гром: Чумной доктор».
Афиша Daily вчера в 11:29
Армия и оружие
Поставки авиаракеты «Бронебойщик» в армию запланированы на 2021 год
RT на русском вчера в 03:34
Общество
Минтруд предложил утроить пособие по безработице
Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета вчера в 11:07
Космос
Астрономы нашли недостающую материю Вселенной
РИА Новости вчера в 11:00
Экономика
Правительство представило план по восстановлению экономики в России
Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса.
Газета.Ru 07:48
Армия и оружие
США придумали новый способ бомбежки
Пентагон испытал сбрасываемую платформу для применения авиабомб с военно-транспортных самолетов. Разработка получила название CLEAVER.
Российская газета 04:10