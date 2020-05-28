Число грибковых и аллергических заболеваний вырастет в России из-за постоянного ношения масок и перчаток. Кроме того, увеличится риск развития эмфиземы легких и бронхиальной астмы. Об этом рассказал академик РАН Виталий Зверев.

Общество В Челябинской области продлят режим повышенной готовности Челябинск, 28 мая 2020, 17:25 — REGNUM Действующий в Челябинской области режим повышенной готовности будет продлён до 15 июня. 9

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Культура Ильменский фестиваль планируют провести за один день Онлайн-формат первого этапа не является нововведением: в 2017 и 2018 годах проходил интернет-конкурс, по итогам которого участники автоматически попадали во второй тур для прослушиваний на сцене.

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Политика Совет Европы изучит обновленную Конституцию России Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу приняла решение направить запрос о проведении правовой экспертизы внесенных в российскую Конституцию поправок в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианская комиссия). 65

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