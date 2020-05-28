Коронавирус

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаАкадемик РАН объяснил опасность длительного ношения масок и перчаток

Число грибковых и аллергических заболеваний вырастет в России из-за постоянного ношения масок и перчаток. Кроме того, увеличится риск развития эмфиземы легких и бронхиальной астмы. Об этом рассказал академик РАН Виталий Зверев.
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Академик РАН заявил, что долго носить маску и перчатки вредно

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Академик: носить постоянно перчатки и маски опасно для здоровья

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В Челябинской области продлят режим повышенной готовности

Челябинск, 28 мая 2020, 17:25 — REGNUM Действующий в Челябинской области режим повышенной готовности будет продлён до 15 июня.
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Троим фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявлены обвинения

Еще троим фигурантам дела о реабилитации нацизма в ходе акции «Бессмертный полк онлайн» предъявлены обвинения.
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Общество

Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок

Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок.
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Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru 26 мая в 23:05
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Авто

Появились российские поставщики новых Lada Granta и 4х4 на платформе Renault

Льготный креджит выделяется на локализацию сборочного процесса реечного рулевого механизма для моделей, выпускаемых на базе адаптированной под развивающие страны модификацией новой архитектуры Renault-Nissan CMF-B-LS.
МонаВиста 26 мая в 14:21
Культура

Ильменский фестиваль планируют провести за один день

Онлайн-формат первого этапа не является нововведением: в 2017 и 2018 годах проходил интернет-конкурс, по итогам которого участники автоматически попадали во второй тур для прослушиваний на сцене.
Эхо Москвы в Челябинске 06:23
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Озвучена дата продаж самого бюджетного кроссовера Toyota

Компания Toyota определилась с датой выхода на рынок нового вседорожника Yaris Cross, построенного на базе "пятидверки" Yaris.
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Футбол

Врач «Спартака» назвал вегетарианство Шюррле проблемой

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Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу

Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times.
Коммерсантъ вчера в 21:53
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Линейка смартфонов Honor 30 представлена в России

В России состоялась презентация флагманской линейки смартфонов Honor 30, в которую вошло три устройства Honor 30, Honor 30 Pro+ и Honor 30S.
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Александр Васильев заступился за Надежду Бабкину

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Политика

Совет Европы изучит обновленную Конституцию России

Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу приняла решение направить запрос о проведении правовой экспертизы внесенных в российскую Конституцию поправок в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианская комиссия).
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Авто

Renault готовит преемника Lada Largus

Автомобиль получит семиместную компоновку и может стать преемником Lada Largus.
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Игры

Arkane Studios показала еще одну отмененную Half-Life

Студия Arkane Studios показала видео игрового процесса, серию концепт-артов и скриншоты из еще одной отмененной части Half-Life, которую разрабатывала по заказу Valve.
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Общество

Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до создания вакцины

Ограничительные меры, введённые из-за распространения коронавируса, могут сохраниться в Москве до появления вакцины, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
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Nissan прекратит производство автомобилей Datsun в России

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Общество

Новые законы с 1 июня коснутся большинства россиян

С 1 июня семьи с детьми от 3 до 16 лет начнут получать единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на ребенка.
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Новая Volkswagen Jetta доступна в РФ в трех комплектациях (Origin, Respect, Status) с бензиновыми двигателями 1.6 MPI (110 л.с.) и 1.4 TSI (150 л.с.) по цене от 1 485 000 рублей.
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Авто

Автодилеры прогнозируют падение продаж машин в России в июне до 50%

По прогнозам автодилеров, реализация новых легковых автомобилей и LCV (легкого коммерческого транспорта) на российском рынке в июне текущего года упадет максимум на 50 процентов по сравнению с аналогичным показателем 2019 года.
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Путин приказал провести парад Победы 24 июня

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По данным депздрава, показатель смертности от коронавируса в апреле 2020 года зависит от методики подсчета.
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Москвичам разъяснили правила поездок в непродовольственные магазины

Москвичам для поездок в непродовольственные магазины необходимо получить пропуск «по иным целям», который выдается горожанам дважды в неделю.
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Появились фото обновленного Lada Largus FL

В салоне машин обновленного семейства должны появиться абсолютно новые передние сиденья, другие карты дверей, передняя панель от Renault Duster, а центральный подлокотник, руль, панель приборов, блок управления климатом и штатную мультимедиа «перекочуют» к Largus FL от соплатформенного хэтчбека XRay Cross.
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Epic Games Store продолжают бесплатно раздавать игры

Epic Games Store не является исключением, поэтому компания продолжает бесплатно раздавать игры.
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Вышел трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»

Кинокомпания Bubble Studios представила трейлер российского кинокомикса «Майор Гром: Чумной доктор».
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Армия и оружие

Поставки авиаракеты «Бронебойщик» в армию запланированы на 2021 год

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Общество

Минтруд предложил утроить пособие по безработице

Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета вчера в 11:07
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Астрономы нашли недостающую материю Вселенной

РИА Новости вчера в 11:00
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Правительство представило план по восстановлению экономики в России

Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса.
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Армия и оружие

США придумали новый способ бомбежки

Пентагон испытал сбрасываемую платформу для применения авиабомб с военно-транспортных самолетов. Разработка получила название CLEAVER.
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Зверев Виталий Васильевич
Советский и российский микробиолог, специалист в области молекулярной биологии и патогенных микроорганизмов, академик РАМН, академик РАН.
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