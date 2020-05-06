Своими мнениями о том, нужно ли продлевать карантин после майских праздников, в эфире НСН поделились учёные из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Феликс Ершов и Анатолий Суслов.

с чего всё началось

Специалист назвал ряд особенностей в вопросе смягчения или полной отмены ограничительных мер, которыми обладает Россия по сравнению с другими странами. Об этом НСН рассказал академик РАН, вирусолог Феликс Ершов.

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