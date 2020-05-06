Коронавирус
Lenta.ruНазваны особенности борьбы с коронавирусом в России
Специалист назвал ряд особенностей в вопросе смягчения или полной отмены ограничительных мер, которыми обладает Россия по сравнению с другими странами. Об этом НСН рассказал академик РАН, вирусолог Феликс Ершов.
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с чего всё началось
Своими мнениями о том, нужно ли продлевать карантин после майских праздников, в эфире НСН поделились учёные из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Феликс Ершов и Анатолий Суслов.Национальная служба новостейвчера в 08:13
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Академик РАН рассказал о необычном сценарии эпидемии коронавируса в России
Московский Комсомолецвчера в 22:24
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Общество
Бизнесу предложили следить за отправленными на удаленку сотрудниками
Из презентаций "Крок", с которыми ознакомился РБК (представитель компании подтвердил их подлинность), следует, что в качестве одной из антикризисных мер компания предлагает клиентам после окончания периода ограничений, связанных с пандемией, не возвращать часть сотрудников с удаленной работы, что позволит экономить на арендных платежах, нанимать более дешевую рабочую силу из регионов и т.д.
РБК 03:55
Общество
В Крыму за сутки выявили 32 случая коронавируса
Рекордное число заболевших коронавирусом - 32 человека - зарегистрировано в Республике Крым за минувшие сутки.
Российская газета 03:38
Политика
Разведка Южной Кореи опровергла слухи об операции у Ким Чен Ына
Южнокорейская разведка опровергла информацию о проблемах со здоровьем у лидера КНДР Ким Чен Ына и последующем хирургическом вмешательстве.
Известия 01:07
Общество
В России за сутки выявили 10 559 заболевших COVID-19
За минувшие сутки в России зафиксировали 10 559 случаев заболевания COVID-19.
Известия 03:36
Здоровье
В Минздраве оценили суточный прирост новых случаев коронавируса
"Суточный прирост по России в целом составляет 7,9%. Если говорить о заболевших с симптомами ОРЗ и пневмониями, то этот показатель стабилен и составляет 51% легких случаев, 38% — средней тяжести и 11% тяжелых.
РИА Новости 02:11
Политика
Путин изучит рекомендации по постепенному снятию режима ограничений
Поручения кабмину К 5 мая президент поручил правительству и Роспотребнадзору в контакте с рабочей группой Госсовета внести рекомендации по поэтапному выходу граждан и экономики после майских праздников из режимов санитарных ограничений.
РИА Новости вчера в 17:18
Политика
Салливан рассказал об оценке Трампа идеи о саммите «ядерной пятерки»
Президенту России Владимиру Путину передали сообщение его американского коллеги Дональда Трампа, в котором тот согласился, что саммит «ядерной пятерки», в которую входят Соединенные Штаты, Россия, Великобритания, Франция и Китай, — это хорошая идея.
Известия 02:51
Политика
Пресс-секретарь прокомментировал состояние здоровья Мишустина
Лечение главы правительства Михаила Мишустина, заболевшего коронавирусом COVID-19, проходит в плановом режиме, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.
Вести.Ru вчера в 03:43
Политика
Глава минюста Латвии назвал республику донором денег для СССР
В советские годы Латвия отдавала почти половину своих доходов в общий бюджет СССР и являлась «донором денег» для всей страны.
Известия 01:49
Экономика
Не по МРОТ: ИП предложили освободить от страховых взносов
В письме к председателю правительства Михаилу Мишустину сенатор попросил освободить от страховых взносов в 2020 году ИП, занимающихся частной практикой и не имеющих сотрудников, если их доход не превышал размер МРОТа каждый месяц.
Известия вчера в 17:01
Армия и оружие
Академик РАН предупредил о растущей угрозе ядерной войны
«Если развалится и он, резко возрастет военная напряженность, включая угрозу ядерной войны», — предупредил он.
Lenta.ru 04 мая в 22:25
Общество
Кино о космосе планируют снять Илон Маск и Том Круз
Сообщается, что помощь в организации съемок кинофильма окажет Илон Маск, который имеет уже достаточный опыт в создании документальных проектов, отснятых за пределами Земли.
ИнфоСМИ вчера в 05:50
Общество
Илон Маск начал распродавать свою недвижимость
Forbes 04 мая в 11:42
Культура
Музей Победы подготовил онлайн‑программу к 9 Мая
Музей Победы на Поклонной горе подготовил праздничную программу к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
РИАМО 02:19
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
Политика
Путин и Лукашенко провели переговоры
Взгляд.ру вчера в 11:17
Политика
МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения
Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости вчера в 13:16
Футбол
Мамаев рассказал об отношениях с Кокориным после тюрьмы
После освобождения ФК «Краснодар» разорвал контракт с Мамаевым, после чего хавбек подписал соглашение на два года с «Ростовом».
RuNews24.ru вчера в 19:35
Общество
Немецкие медики предупредили о второй и третьей волне коронавируса
Берлин, 5 мая 2020, 14:20 — REGNUM Специалисты из Германии считают, что им придётся столкнуться со второй и третьей волнами распространения нового коронавируса.
REGNUM вчера в 07:20
Общество
Режим самоизоляции в Свердловской области могут ужесточить
Стоит добавить, глава управления здравоохранения Екатеринбурга Денис Демидов в эфире портала Е1 высказал мнение, что после майских праздников режим самоизоляции может быть ужесточен.
Уралинформбюро 01:02
Армия и оружие
Российские военнослужащие взяли в плен американских наемников
Вечерний курьер 01:41
Спорт
ФИФА ожидает получить новые доказательства о допинге в футболе РФ
Представители ВАДА разослали в организации, включая ФИФА, данные о том, что получены новые свидетельства применения допинга российскими спортсменами.
Soccer.ru вчера в 11:53
Шоу-бизнес
Певица Граймс объяснила необычное имя сына от Илона Маска
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск и певица Граймс (Клэр Буше) назвали своего сына X Æ A-12. Граймс расшифровала имя в Twitter.
РИА Новости 03:53
Культура
Лещенко предложил спеть «День Победы» на разных языках 9 мая
Москва, 5 мая 2020, 10:18 — REGNUM Все желающие могут принять участие в акции «День Победы на разных языках» и 9 мая спеть знаменитую песню Давида Тухманова, заявил народный артист РСФСР Лев Лещенко.
REGNUM вчера в 03:18
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева рассказала обстоятельства заражения коронавирусом
Российская актриса Татьяна Васильева подцепила коронавирус, несмотря на меры предосторожности.
Lenta.ru вчера в 11:36
Общество
Девушка с «самыми большими в мире» губами изменила внешность
Обладательница одних из самых больших губ мира рассказала, что ей провели очередную инъекцию губ.
Взгляд.ру 03:19
Политика
Forbes рассказало про двойное назначение санкций США против России
«Одно дело, если США настроены на здоровую конкуренцию в Европе, другое – если они используют экономические санкции как оружие», — рассказал Кен Сильверстейн.
ПолитРоссия 04 мая в 13:45
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Политика
Литва призвала ввести санкции против Белоруссии и России
Сейм Литвы принял резолюцию, где призвал ЕС ввести санкции в отношении Белоруссии и России в связи со строительством БелАЭС, которое ведет российская госкорпорация «Росатом».
Lenta.ru 02:18
Футбол
«Бавария» согласовала пятилетний контракт с Сане
Как утверждают немецкие СМИ, мюнхенцы согласовали пятилетний контракт с футболистом.
Soccer.ru вчера в 18:53