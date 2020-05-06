Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruНазваны особенности борьбы с коронавирусом в России

Специалист назвал ряд особенностей в вопросе смягчения или полной отмены ограничительных мер, которыми обладает Россия по сравнению с другими странами. Об этом НСН рассказал академик РАН, вирусолог Феликс Ершов.
Читать в источнике
Комментировать103
с чего всё началось

Выходить пока рано. Учёные о карантине после 12 мая

Своими мнениями о том, нужно ли продлевать карантин после майских праздников, в эфире НСН поделились учёные из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Феликс Ершов и Анатолий Суслов.
Национальная служба новостейвчера в 08:13

Подробнее о событии

Академик РАН объяснил специфику эпидемии COVID-19 в России

РБК00:33

Академик РАН заявил о необычном сценарии эпидемии COVID-19 в России

РИА Новостивчера в 21:45

Названы особенности борьбы с COVID-19 в России

Газета.Ruвчера в 23:21

Названы особенности борьбы с коронавирусом в России

Lenta.ruвчера в 22:34

Академик РАН рассказал о необычном сценарии эпидемии коронавируса в России

Московский Комсомолецвчера в 22:24

Академик РАН рассказал о «русском» сценарии распространения COVID-19

РЕН ТВ01:01

Академик РАН оценил ситуацию с режимом самоизоляции

RT на русскомвчера в 09:57
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 04:05, Ашберн
Общество

Бизнесу предложили следить за отправленными на удаленку сотрудниками

Из презентаций "Крок", с которыми ознакомился РБК (представитель компании подтвердил их подлинность), следует, что в качестве одной из антикризисных мер компания предлагает клиентам после окончания периода ограничений, связанных с пандемией, не возвращать часть сотрудников с удаленной работы, что позволит экономить на арендных платежах, нанимать более дешевую рабочую силу из регионов и т.д.
РБК 03:55
Общество

В Крыму за сутки выявили 32 случая коронавируса

Рекордное число заболевших коронавирусом - 32 человека - зарегистрировано в Республике Крым за минувшие сутки.
Российская газета 03:38
7
Политика

Разведка Южной Кореи опровергла слухи об операции у Ким Чен Ына

Южнокорейская разведка опровергла информацию о проблемах со здоровьем у лидера КНДР Ким Чен Ына и последующем хирургическом вмешательстве.
Известия 01:07
Общество

В России за сутки выявили 10 559 заболевших COVID-19

За минувшие сутки в России зафиксировали 10 559 случаев заболевания COVID-19.
Известия 03:36
Здоровье

В Минздраве оценили суточный прирост новых случаев коронавируса

"Суточный прирост по России в целом составляет 7,9%. Если говорить о заболевших с симптомами ОРЗ и пневмониями, то этот показатель стабилен и составляет 51% легких случаев, 38% — средней тяжести и 11% тяжелых.
РИА Новости 02:11
41
Политика

Путин изучит рекомендации по постепенному снятию режима ограничений

Поручения кабмину К 5 мая президент поручил правительству и Роспотребнадзору в контакте с рабочей группой Госсовета внести рекомендации по поэтапному выходу граждан и экономики после майских праздников из режимов санитарных ограничений.
РИА Новости вчера в 17:18
8
Политика

Салливан рассказал об оценке Трампа идеи о саммите «ядерной пятерки»

Президенту России Владимиру Путину передали сообщение его американского коллеги Дональда Трампа, в котором тот согласился, что саммит «ядерной пятерки», в которую входят Соединенные Штаты, Россия, Великобритания, Франция и Китай, — это хорошая идея.
Известия 02:51
3
Политика

Пресс-секретарь прокомментировал состояние здоровья Мишустина

Лечение главы правительства Михаила Мишустина, заболевшего коронавирусом COVID-19, проходит в плановом режиме, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.
Вести.Ru вчера в 03:43
2,2K
Политика

Глава минюста Латвии назвал республику донором денег для СССР

В советские годы Латвия отдавала почти половину своих доходов в общий бюджет СССР и являлась «донором денег» для всей страны.
Известия 01:49
734
Экономика

Не по МРОТ: ИП предложили освободить от страховых взносов

В письме к председателю правительства Михаилу Мишустину сенатор попросил освободить от страховых взносов в 2020 году ИП, занимающихся частной практикой и не имеющих сотрудников, если их доход не превышал размер МРОТа каждый месяц.
Известия вчера в 17:01
3
Армия и оружие

Академик РАН предупредил о растущей угрозе ядерной войны

«Если развалится и он, резко возрастет военная напряженность, включая угрозу ядерной войны», — предупредил он.
Lenta.ru 04 мая в 22:25
97
Общество

Кино о космосе планируют снять Илон Маск и Том Круз

Сообщается, что помощь в организации съемок кинофильма окажет Илон Маск, который имеет уже достаточный опыт в создании документальных проектов, отснятых за пределами Земли.
ИнфоСМИ вчера в 05:50
13
Общество

Илон Маск начал распродавать свою недвижимость

Forbes 04 мая в 11:42
Культура

Музей Победы подготовил онлайн‑программу к 9 Мая

Музей Победы на Поклонной горе подготовил праздничную программу к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
РИАМО 02:19
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
1,8K
Политика

Путин и Лукашенко провели переговоры

Взгляд.ру вчера в 11:17
815
Политика

МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения

Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости вчера в 13:16
1,5K
Футбол

Мамаев рассказал об отношениях с Кокориным после тюрьмы

После освобождения ФК «Краснодар» разорвал контракт с Мамаевым, после чего хавбек подписал соглашение на два года с «Ростовом».
RuNews24.ru вчера в 19:35
1
Общество

Немецкие медики предупредили о второй и третьей волне коронавируса

Берлин, 5 мая 2020, 14:20 — REGNUM Специалисты из Германии считают, что им придётся столкнуться со второй и третьей волнами распространения нового коронавируса.
REGNUM вчера в 07:20
183
Общество

Режим самоизоляции в Свердловской области могут ужесточить

Стоит добавить, глава управления здравоохранения Екатеринбурга Денис Демидов в эфире портала Е1 высказал мнение, что после майских праздников режим самоизоляции может быть ужесточен.
Уралинформбюро 01:02
126
Армия и оружие

Российские военнослужащие взяли в плен американских наемников

Вечерний курьер 01:41
46
Спорт

ФИФА ожидает получить новые доказательства о допинге в футболе РФ

Представители ВАДА разослали в организации, включая ФИФА, данные о том, что получены новые свидетельства применения допинга российскими спортсменами.
Soccer.ru вчера в 11:53
Шоу-бизнес

Певица Граймс объяснила необычное имя сына от Илона Маска

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск и певица Граймс (Клэр Буше) назвали своего сына X Æ A-12. Граймс расшифровала имя в Twitter.
РИА Новости 03:53
Культура

Лещенко предложил спеть «День Победы» на разных языках 9 мая

Москва, 5 мая 2020, 10:18 — REGNUM Все желающие могут принять участие в акции «День Победы на разных языках» и 9 мая спеть знаменитую песню Давида Тухманова, заявил народный артист РСФСР Лев Лещенко.
REGNUM вчера в 03:18
7
Шоу-бизнес

Татьяна Васильева рассказала обстоятельства заражения коронавирусом

Российская актриса Татьяна Васильева подцепила коронавирус, несмотря на меры предосторожности.
Lenta.ru вчера в 11:36
13
Общество

Девушка с «самыми большими в мире» губами изменила внешность

Обладательница одних из самых больших губ мира рассказала, что ей провели очередную инъекцию губ.
Взгляд.ру 03:19
13
Политика

Forbes рассказало про двойное назначение санкций США против России

«Одно дело, если США настроены на здоровую конкуренцию в Европе, другое – если они используют экономические санкции как оружие», — рассказал Кен Сильверстейн.
ПолитРоссия 04 мая в 13:45
Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
5,5K
Политика

Литва призвала ввести санкции против Белоруссии и России

Сейм Литвы принял резолюцию, где призвал ЕС ввести санкции в отношении Белоруссии и России в связи со строительством БелАЭС, которое ведет российская госкорпорация «Росатом».
Lenta.ru 02:18
2
Футбол

«Бавария» согласовала пятилетний контракт с Сане

Как утверждают немецкие СМИ, мюнхенцы согласовали пятилетний контракт с футболистом.
Soccer.ru вчера в 18:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ершов Феликс Иванович
Российский учёный
Российский учёный-вирусолог, руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н. Ф. Гамалеи, академик РАН, действительный член РАЕН.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное