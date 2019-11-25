Экономика

РИА НовостиРИА НовостиРиск бездействия: академик РАН оценил экономические перспективы России

Российская экономика находится в стагнации, и выбраться из нее сложнее, чем из кризиса, считает директор Института народохозяйственного прогнозирования РАН академик Борис Порфирьев. Однако он уверен, что у страны есть все необходимые ресурсы для изменения ситуации.
Читать в источнике
Комментировать35

Подробнее о событии

Владислав Иноземцев о вариантах вывода России из затяжной экономической стагнации

Газета.Ruвчера в 01:55

Риск бездействия: академик РАН оценил экономические перспективы России

РИА Новости00:00

Академик РАН рассказал, как вывести экономику России из стагнации

News.ru04:27

В РАН сообщили, как вывести российскую экономику из стагнации

Накануне.Ru19:09

Академик РАН: хотите роста экономики РФ — обеспечьте рост доходов граждан

Красная весна15:18

Академик РАН Порфирьев оценил экономические перспективы России

Актуальные Новости10:47

Академик РАН оценил экономические перспективы России

Бизнес-новости в Кирове09:11
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 20:55, Ашберн
Космос

Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС

РБК 19 ноября в 19:02
Экономика

Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей

За девять месяцев 2019 года вклады физлиц увеличились на 3,1%, а с октября 2018 года — на 9%. По статистике Центробанка, россияне хранили на вкладах 29,4 трлн руб.
Коммерсантъ 19:52
Политика

Жириновский предложил изменить пределы самообороны

Согласно проекту, текст статьи следует дополнить пунктом о том, что действия, предпринятые для защиты себя или своей семьи от насилия, угрозы его применения или для защиты имущества, не представляют собой превышение пределов необходимой самообороны.
РБК 20:33
Общество

Пушков ответил на поддержку Ротару Поклонской

Председатель комиссии Совета Федерации по инфорполитике Алексей Пушков ответил в твиттере депутату Госдумы Наталье Поклонской, поддержавшей Софию Ротару на фоне скандала с выступлениями в России.
РИА Новости 09:58
Футбол

Абрамович отказался продавать «Челси»

Лондонским клубом Абрамович владеет с 2003 года. За это время «Челси» выиграл абсолютно все европейские трофеи, включая Лигу чемпионов.
Metaratings 22 ноября в 10:54
Политика

Россия и Украина не разрешили разногласия в ходе арбитража в Гааге

России и Украине не удалось разрешить ни одного разногласия по инциденту в Керченском проливе в ходе первого заседания межгосударственного арбитража в Гааге, которое прошло 21 ноября.
Военное обозрение вчера в 04:59
Шоу-бизнес

Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети

Муж тяжелобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев удалил все фотографии с женой в своем аккаунте в Instagram.
Ugpressa.ru вчера в 00:13
Общество

Скончалась президент СПбГУ Людмила Вербицкая

Вести.Ru 14:27
Финансы

Глава ВТБ порекомендовал хранить сбережения в рублях

Глава ВТБ Андрей Костин рекомендовал хранить сбережения в рублях. Об этом он сообщил в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».
РБК 20:48
Шоу-бизнес

Ани Лорак случайно показала татуировку на интимном месте

Оказывается, с некоторых пор на теле Лорак красуется бабочка, расположенная в довольно интимном месте: на ребрах под грудью.
7Дней.ру вчера в 03:15
Фигурное катание

Фигуристка Косторная выиграла Гран-при Японии, Загитова стала третьей

Российская фигуристка Алена Косторная выиграла этап Гран-при Японии, проходящий в Саппоро.
МК-Спорт вчера в 04:42
Политика

Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе

Украине никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс, так как местные жители ненавидят убивавших их политиков.
РИА Новости 08:01
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Армия и оружие

Ким Чен Ын проверил боеготовность островного гарнизона в Желтом море

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проверил боеготовность военного гарнизона острова Чхангриндо, расположенного в Желтом море недалеко от южнокорейского острова Пэннендо.
Российская газета 20:33
Культура

Умер украинский актер Давид Бабаев

Умер народный артист Украины Давид Бабаев. Он известен по роли в фильме «Дорога в ад» и по озвучке мультфильма «Дядя Федор, пес и кот».
Телеканал 360° 11:52
Общество

Немецкий врач назвала десять способных заменить лекарства продуктов

Немецкий врач Франциска Рубин выбрала десять продуктов, которые могут заменить лекарства и позволят укрепить иммунитет, передает журнал Focus.
РБК вчера в 18:59
Общество

Диетолог рассказала о худшем сочетании продуктов на завтрак

Австралийский диетолог Сьюзи Барелл рассказала, какие продукты нельзя есть на завтрак, а какие сделают первый прием пищи максимально полезным.
РИА Новости 09:20
Технологии

Ученые научили людей чувствовать прикосновения на расстоянии

Ferra 22 ноября в 08:55
Политика

Украинский разведчик пять лет работал в руководстве ДНР

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины рассекретило своего агента, который пять с половиной лет работал в Донбассе.
News.ru 17:50
Кино

На сервисе Premier покажут новый сезон «Полицейского с Рублевки»

Убойное предложение от «Полицейского с Рублевки»: новый сезон и новый фильм выйдут с разницей всего в несколько дней.
Tricolor TV Magazine 22 ноября в 11:04
Теннис

Испания в шестой раз выиграла Кубок Дэвиса

Коммерсантъ 15:30
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом

На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
RT на русском 04:07
Армия и оружие

Командир подлодки «Юрий Долгорукий» получил орден Мужества

Прочие отличившиеся военнослужащие получили медали Жукова и Суворова.
ГЛАС.RU 22 ноября в 10:51
Происшествия

Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы

В центре Москвы десятки дворников, вооруженных лопатами и ломами, устроили драку. ЧП произошло на улице Ефремова вечером 24 ноября.
Вести.Ru 18:29
Космос

Астрономы проанализировали гамма-вспышки рекордных энергий

Naked Science 21 ноября в 08:08
Шоу-бизнес

Концерт Ольги Бузовой в Улан-Удэ отменили

Культуромания 10:09
Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

Вести.Ru 22 ноября в 03:15
Армия и оружие

18 морских свиней погибли при подготовке к учениям НАТО в Балтике

Известия 10:50
Экономика

НОВАТЭК не получил федеральных денег ни на один проект

Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон вновь попросил президента Владимира Путина поручить правительству выделить из федерального бюджета 2020–2022 годов 103,6 млрд руб. на строительство терминала «Утренний» в Обской губе для проекта НОВАТЭКа по сжижению газа «Арктик СПГ-2».
Коммерсантъ 17:44
Футбол

«Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед» забили по три мяча

Вести.Ru 13:43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное