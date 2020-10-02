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Газета.Ru
Газета.Ru

Академик РАН предрек победу над коронавирусом к концу 2021 года

Академик РАН Виталий Зверев заявил, что победу над коронавирусом удастся одержать до конца 2021 года. По его словам, до 40% населения уже имеют антитела и "ничего страшного случиться не должно".В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Академик РАН спрогнозировал победу над COVID-19 к концу 2021 года

Победить коронавирус возможно к концу следующего года, считает заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев.
Интерфакс01:32
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РБК

Вирусологи ответили на сообщения о сроках победы над COVID-19 в России

РБК05:51
Газета.Ru

Академик РАН предрек победу над коронавирусом к концу 2021 года

Газета.Ru06:34
Ведомости

Академик РАН спрогнозировал сроки победы над коронавирусом

Ведомости02:14
URA.Ru

Академик РАН: когда перестанет расти заболеваемость коронавирусом

URA.Ru02:58
Lenta.ru

Вирусолог спрогнозировал сроки победы над коронавирусом в России

Lenta.ru02:26
RT на русском

Академик РАН спрогнозировал сроки победы над коронавирусом в России

RT на русском03:31
Интерфакс

Академик РАН спрогнозировал победу над COVID-19 к концу 2021 года

Интерфакс01:32

Эпидемиолог оценил решение ввести длинные каникулы в московских школах

Отвечая на вопрос о том, нужно ли полностью переводить образование в формат дистанционного, эпидемиолог ответил, что "лучшим советчиком будет время", и решение лучше принимать исходя из тех результатов, которые покажут двухнедельные каникулы.
РИА Новости06:30

Кокорин не примет участия в матче ЧР против «Зенита»

Форвард московского "Спартака" Александр Кокорин не сыграет против петербургского "Зенита" в матче чемпионата России, футболисту предстоит двухнедельный курс восстановления, сказал главный тренер "красно‑белых" Доменико Тедеско.
РИА Новости07:16
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Врачи Омска назвали оскорбительными слова Навального после выписки

Омские врачи назвали оскорблением всей омской медицины слова основателя ФБК Алексея Навального о том, что в момент госпитализации 20 августа ему не была оказана адекватная медицинская помощь.
Ведомости06:39
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Националиста Марцинкевича похоронят на Кунцевском кладбище в Москве

Похороны найденного мертвым в СИЗО националиста Максима Марцинкевича (Тесака) состоятся завтра на Кунцевском кладбище в Москве, провести дополнительный осмотр его тела родственникам так и не дали, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Михальчик.
РИА Новости06:39
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