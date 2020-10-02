Академик РАН предрек победу над коронавирусом к концу 2021 года
Академик РАН Виталий Зверев заявил, что победу над коронавирусом удастся одержать до конца 2021 года. По его словам, до 40% населения уже имеют антитела и "ничего страшного случиться не должно".В источнике
С чего всё началось
Академик РАН спрогнозировал победу над COVID-19 к концу 2021 года
Победить коронавирус возможно к концу следующего года, считает заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев.
Интерфакс01:32
Подробнее о событии