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Академик РАН Виталий Зверев заявил, что победу над коронавирусом удастся одержать до конца 2021 года. По его словам, до 40% населения уже имеют антитела и "ничего страшного случиться не должно".